The Simpsons Hit & Run: Ο Matt Groening επιβεβαιώνει την επιστροφή του παιχνιδιού

Σύνοψη

Ο δημιουργός της σειράς Matt Groening ανέφερε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου D23 ότι το κλασικό παιχνίδι «επιστρέφει σε κάποια μορφή», παρά την άμεση προσπάθεια του showrunner Matt Selman να ανασκευάσει.

Ο αρχικός τίτλος του 2003 αναπτύχθηκε από τη Radical Entertainment και εκδόθηκε από τη Vivendi, με την πνευματική ιδιοκτησία της έκδοσης να έχει περάσει πλέον στην κατοχή της Microsoft μέσω της εξαγοράς της Activision.

Η Disney διατηρεί την πλήρη κυριότητα του franchise The Simpsons, γεγονός που καθιστά απαραίτητη μια συντονισμένη νομική συμφωνία μεταξύ των δύο κολοσσών για την υλοποίηση ενός remake.

Η προσμονή του ελληνικού κοινού παραμένει εξαιρετικά υψηλή, ενώ η πιθανή μελλοντική ένταξη του τίτλου στο Xbox Game Pass θα επηρεάσει άμεσα το μοντέλο διανομής και την τελική τιμή στη χώρα μας.

Το The Simpsons: Hit & Run, ο αγαπημένος open-world τίτλος του 2003, βρίσκεται στα σκαριά για να επιστρέψει στην αγορά σε νέα μορφή, σύμφωνα με επίσημη (αν και μάλλον απρογραμμάτιστη) δήλωση του δημιουργού Matt Groening στο συνέδριο D23. Παρά την προσπάθεια του παραγωγού Matt Selman να διαψεύσει άμεσα τη δήλωση προσθέτοντας «ή και όχι», η πολύπλοκη νομική κατάσταση ανάμεσα σε Microsoft και Disney φαίνεται πως επιτέλους ξεκαθαρίζει, ανοίγοντας τον δρόμο για το πολυπόθητο remaster.



Η ιστορία της συγκεκριμένης διαρροής ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας κεντρικής παρουσίασης στο D23, όταν το κοινό ρώτησε ευθέως το πάνελ για το ενδεχόμενο μιας σύγχρονης επανακυκλοφορίας. Ο Matt Groening, γνωστός για τον αυθορμητισμό του, ανέφερε χαρακτηριστικά πως πιστεύει ότι το αρχικό παιχνίδι επιστρέφει σε κάποια μορφή, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αμφισβήτησης για τις προθέσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών. Αν και η βιομηχανία του gaming έχει εκπαιδεύσει το κοινό να διατηρεί μικρό καλάθι μέχρι να υπάρξει επίσημο δελτίο τύπου ή trailer, το συγκεκριμένο περιστατικό ξεφεύγει από τη σφαίρα της απλής φημολογίας. Ουσιαστικά, αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για την εκμετάλλευση του τίτλου έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Το νομικό καθεστώς και η εμπλοκή της Microsoft

Ο τίτλος αναπτύχθηκε αρχικά από τη Radical Entertainment και εκδόθηκε από τη Vivendi. Η Radical φέρεται να είχε ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός sequel αμέσως μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία του πρώτου παιχνιδιού, ωστόσο η Vivendi αρνήθηκε να ανανεώσει τη σχετική άδεια χρήσης.

Με την πάροδο των ετών, η Vivendi απορροφήθηκε από την Activision, η οποία με τη σειρά της εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Microsoft έναντι του αστρονομικού ποσού των 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η αρχιτεκτονική του παιχνιδιού, ο πηγαίος κώδικας, και τα δικαιώματα διανομής της συγκεκριμένης μηχανής γραφικών ανήκουν πλέον στο τμήμα του Xbox. Παράλληλα, η Disney ολοκλήρωσε την εξαγορά της 21st Century Fox, αποκτώντας τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο ίδιο το franchise των Simpsons. Συνεπώς, οποιαδήποτε κίνηση επανακυκλοφορίας, είτε μιλάμε για ένα απλό port υψηλής ανάλυσης (remaster) είτε για ένα εκ βάθρων ριζικό remake, προϋποθέτει μια απόλυτα ευθυγραμμισμένη εμπορική συμφωνία ανάμεσα στη Microsoft και την Disney. Η συγκυρία αυτή εξηγεί γιατί οι αποφάσεις καθυστέρησαν τόσο πολύ, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει μια ρεαλιστική βάση για την επανεμφάνιση του τίτλου στα σύγχρονα οικοσυστήματα.

Το The Simpsons: Hit & Run κατέχει μια ξεχωριστή, σχεδόν μυθική θέση στις αναμνήσεις όσων μεγάλωσαν στα internet cafes και τα σαλόνια της εποχής του PlayStation 2 στην Ελλάδα. Η απήχηση του ως μια φιλική προς το ευρύ κοινό, αλλά άκρως σατιρική εναλλακτική λύση απέναντι στο Grand Theft Auto, το μετέτρεψε σε έναν από τους τίτλους με τη μεγαλύτερη διείσδυση στην εγχώρια gaming κοινότητα των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Το να επαναφέρεις ένα παιχνίδι από το 2003 στη σύγχρονη βιομηχανία αποτελεί πάντα ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα. Όσοι έχουν επιστρέψει πρόσφατα στον αρχικό τίτλο μέσω εξομοιωτών, γνωρίζουν καλά ότι το μοντέλο οδήγησης διαθέτει μια υπερβολικά «σπογγώδη» και ασαφή αίσθηση που δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά στάνταρ. Η κάμερα δυσκολεύεται συχνά να ακολουθήσει την απότομη δράση στις στενές στροφές του Springfield, ενώ ορισμένα platforming στοιχεία προκαλούν περισσότερο εκνευρισμό παρά ικανοποίηση εξαιτίας του απότομου input lag στα παλαιότερα χειριστήρια.

Ωστόσο, το πραγματικό επίτευγμα του The Simpsons: Hit & Run δεν βρισκόταν ποτέ στην τελειότητα των μηχανισμών του. Βρισκόταν στον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωνε τον κυνισμό, τα γνώριμα φωνητικά των αυθεντικών ηθοποιών, και την αυθεντική αρχιτεκτονική μιας τηλεοπτικής πόλης μέσα σε έναν διαδραστικό καμβά. Αν η συνεργασία Microsoft και Disney προσφέρει απλώς καθαρότερες υφές (textures) και υποστήριξη 4K ανάλυσης στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, διατηρώντας όμως ανέπαφη αυτή την «άτσαλη» γοητεία των πρώιμων open-world παιχνιδιών, το αποτέλεσμα θα ανταμείψει το κοινό. Ελπίζουμε μόνο η σύγχρονη έκδοση να μην αλλοιώσει τον σατιρικό πυρήνα του τίτλου κάτω από το πρίσμα των σημερινών εταιρικών περιορισμών.