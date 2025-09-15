The Witcher: Πρώτο trailer και ημερομηνία πρεμιέρας για την 4η σεζόν με νέο Geralt

Μετά από μήνες αναμονής, η τέταρτη σεζόν του The Witcher είναι επιτέλους έτοιμη να κατακτήσει ξανά τις οθόνες των συνδρομητών του Netflix. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε με ένα εντυπωσιακό teaser ότι η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου, βάζοντας τέλος στη φημολογία που είχε φουντώσει τους τελευταίους μήνες σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το trailer δεν αποκαλύπτει πολλά για την πλοκή, ωστόσο δίνει στο κοινό την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα του Liam Hemsworth στον ρόλο του Geralt of Rivia. Η αλλαγή πρωταγωνιστή αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης, αφού ο Henry Cavill, με τη χαρακτηριστική του παρουσία, είχε ταυτιστεί με τον ρόλο στις τρεις πρώτες σεζόν, κερδίζοντας την αγάπη των φανατικών της σειράς. Η εμφάνιση και η φωνή του Hemsworth στο βίντεο επιτρέπουν στο κοινό να αποκτήσει μια πιο σαφή εικόνα του νέου Geralt, δίνοντας μια πρώτη αίσθηση για το πώς θα εξελιχθεί η ερμηνεία του.

Η τέταρτη σεζόν δεν θα περιοριστεί μόνο στην αλλαγή του πρωταγωνιστή. Στο καστ προστίθενται σημαντικά ονόματα που ενισχύουν το βάρος της παραγωγής. Ο Laurence Fishburne αναλαμβάνει τον ρόλο του Regis, ένας χαρακτήρας με ξεχωριστή βαρύτητα στο λογοτεχνικό σύμπαν του Andrzej Sapkowski. Ο Sharlto Copley θα ενσαρκώσει τον αδίστακτο μισθοφόρο Leo Bonhart, ενώ ο James Purefoy θα δώσει μορφή στον Skellen, έναν ακόμη εμβληματικό αντίπαλο. Οι νέες προσθήκες δείχνουν ότι η σειρά επιχειρεί να ανοίξει το πεδίο δράσης και να εισάγει θεατές σε πιο σκοτεινά και σύνθετα κεφάλαια της ιστορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τέταρτη σεζόν θα αποτελέσει την προτελευταία στάση της τηλεοπτικής διασκευής. Σύμφωνα με τη Netflix, οι δύο τελευταίες σεζόν θα καλύψουν τα τρία τελευταία βιβλία της σειράς: Baptism of Fire, The Tower of the Swallow και Lady of the Lake.