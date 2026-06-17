Threads: Στα 500 εκατ. οι ενεργοί χρήστες – Έρχεται το εργαλείο Your Algo

Σύνοψη

Η πλατφόρμα microblogging της Meta ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες (MAUs), λίγο πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από την κυκλοφορία της.

Νέο εργαλείο που παρέχει στους χρήστες ιδιωτικό έλεγχο στο περιεχόμενο του feed τους, καταργώντας την αποκλειστική εξάρτηση από τις αυτοματοποιημένες προτάσεις του συστήματος.

Η λειτουργία των θεματικών κοινοτήτων περνάει στο ευρύ κοινό, διευκολύνοντας τη συζήτηση γύρω από συγκεκριμένα ενδιαφέροντα.

Τα νέα αλγοριθμικά εργαλεία κυκλοφορούν αρχικά σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση (και την Ελλάδα) να ακολουθεί αργότερα λόγω ρυθμιστικού πλαισίου.

Το Threads εξακολουθεί να αυξάνει το αποτύπωμά του στο ψηφιακό οικοσύστημα, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες καταναλώνουν περιεχόμενο βασισμένο σε κείμενο. Με την εφαρμογή να αγγίζει πλέον τα 500 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, η Meta προχωρά σε ριζικές αναβαθμίσεις της πλατφόρμας, δίνοντας έμφαση στην εξατομίκευση του αλγορίθμου και στη δημιουργία κλειστών, θεματικών κοινοτήτων. Οι νέες προσθήκες αποσκοπούν στη βελτίωση της διατήρησης των χρηστών και στην παροχή μεγαλύτερου ελέγχου σε όσους αναζητούν μια πιο "καθαρή" εναλλακτική λύση απέναντι στο X.

Η πορεία του Threads αποτελεί αντικείμενο τεχνικής και στρατηγικής μελέτης. Όταν κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2023, κατέγραψε το εντυπωσιακό ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων εγγραφών μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, ξεπερνώντας το αρχικό ρεκόρ ταχύτητας υιοθέτησης του ChatGPT. Παρά την αναμενόμενη πτώση του ημερήσιου engagement τους μήνες που ακολούθησαν, η Meta κατάφερε να σταθεροποιήσει τη βάση των χρηστών της μέσω συνεχών, στοχευμένων ενημερώσεων στο User Interface και στο backend της εφαρμογής.

Σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο ημερήσιος όγκος των ενεργών χρηστών συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενσωμάτωση API για τους προγραμματιστές, η προσθήκη native web client, η υποστήριξη του πρωτοκόλλου ActivityPub (που εντάσσει το Threads στο Fediverse) και η απρόσκοπτη μεταφορά των social graphs από το Instagram, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη. Ο CEO της εταιρείας, Mark Zuckerberg, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι ο πρωταρχικός στόχος για το Threads είναι να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών, δημιουργώντας τη μαζικότερη πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου στο διαδίκτυο.

Η λειτουργία Your Algo και η εξατομίκευση του feed

Το «Your Algo» αποτελεί τη νέα λειτουργία του Threads που επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν ιδιωτικά τα κριτήρια εμφάνισης περιεχομένου στο feed τους. Μέσω του συγκεκριμένου μενού, ο χρήστης παραμετροποιεί απευθείας τον αλγόριθμο, επιλέγοντας να βλέπει περισσότερες αναρτήσεις από συγκεκριμένους δημιουργούς ή εξειδικευμένες θεματικές ενότητες της επιλογής του.

Μέχρι σήμερα, το βασικό παράπονο των χρηστών στα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα αφορούσε την επιθετικότητα του αλγορίθμου προτάσεων, ο οποίος συχνά προωθούσε clickbait ή ακραίο περιεχόμενο με σκοπό την αύξηση του χρόνου παραμονής. Με το Your Algo, η Meta παρέχει ένα διαφανές εργαλείο το οποίο παρεμβαίνει στον κώδικα μηχανικής μάθησης της ροής του κάθε λογαριασμού.

Βασικά χαρακτηριστικά του Your Algo

Ιδιωτικός Έλεγχος Βαρύτητας: Οι χρήστες μπορούν να δώσουν θετικό ή αρνητικό πρόσημο (boost/demote) σε συγκεκριμένα keywords ή accounts, χωρίς αυτό να είναι ορατό δημόσια.

Οι χρήστες μπορούν να δώσουν θετικό ή αρνητικό πρόσημο (boost/demote) σε συγκεκριμένα keywords ή accounts, χωρίς αυτό να είναι ορατό δημόσια. Διαχωρισμός Ροών: Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ του καθαρού χρονολογικού feed (Following) και του παραμετροποιημένου Your Algo feed.

Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ του καθαρού χρονολογικού feed (Following) και του παραμετροποιημένου Your Algo feed. Προστασία Δεδομένων: Οι ρυθμίσεις αυτές αποθηκεύονται τοπικά και συγχρονίζονται μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών στον λογαριασμό, μειώνοντας το ίχνος δεδομένων που εκμεταλλεύονται τρίτοι διαφημιστές.

Η λειτουργία κυκλοφορεί σταδιακά και είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Η επέκταση των Communities στο ευρύ κοινό

Η λειτουργία των Κοινοτήτων (Communities) εξέρχεται πλέον από την κλειστή δοκιμαστική φάση (beta) και γίνεται διαθέσιμη στο σύνολο των χρηστών. Κύριος στόχος της Meta είναι να ομαδοποιήσει τις συζητήσεις ανά αυστηρή θεματολογία, διευκολύνοντας τα μέλη να ανακαλύπτουν και να συμμετέχουν οργανωμένα σε στοχευμένα groups εντός της εφαρμογής.

Η προσέγγιση της κεντρικής ροής συχνά προκαλεί το φαινόμενο του "context collapse", όπου αναρτήσεις διαφορετικού ύφους (π.χ. τεχνολογικές αναλύσεις και προσωπικές στιγμές) συγχέονται, αποθαρρύνοντας τους χρήστες από το να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο. Με τα Communities, το Threads εισάγει μια αρχιτεκτονική παρόμοια με τα subreddits ή τα Facebook Groups. Κάθε κοινότητα διαθέτει τους δικούς της κανόνες, συντονιστές (moderators) και θεματικό πυρήνα. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για creators, brands και ειδησεογραφικούς οργανισμούς που επιθυμούν να χτίσουν αφοσιωμένα ακροατήρια χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στον απρόβλεπτο αλγόριθμο της κεντρικής σελίδας.