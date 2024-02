Το Apple TV παρουσίασε το σύνολο των νέων ταινιών, σειρών και ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν στην συνδρομητική υπηρεσία μέσα στο 2024. Επιδεικνύοντας όσα πρόκειται να δούμε σε ένα γεμάτο νέο trailer, η υπηρεσία streaming προϊδεάζει για το νέο συγκλονιστικό θρίλερ του Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent, αλλά και την Kristen Wiig στη σειρά Palm Royale βγαλμένη από την δεκαετία του '60.

Το teaser ξεκινά με μια φευγαλέα ματιά στη συναισθηματική σειρά The New Look που θα βγει στην πλατφόρμα στις 14 Φεβρουαρίου και αποκαλύπτει τη συγκλονιστική ιστορία του πώς το είδωλο της μόδας Christian Dior και οι συνάδελφοί του ξεπέρασαν τη φρίκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εγκαινίασαν τη σύγχρονη μόδα. Δύο ημέρες αργότερα, θα μπορείτε να συντονιστείτε με το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ της Apple, The Dynasty: New England Patriots, το οποίο παρακολουθεί την 20ετή διαδρομή που δημιούργησε μια νικηφόρα ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου και ανέδειξε παίκτες-κλειδιά, όπως ο Tom Brady, Bill Belichick και Robert Kraft σε σουπερσταρς.

Στη συνέχεια, στις 21 Φεβρουαρίου, ετοιμαστείτε για μια περιπέτεια γεμάτη δράση στο Διάστημα με το Constellation, το οποίο ακολουθεί μια αστροναύτη που επιστρέφει στη Γη για να ανακαλύψει ότι η ζωή της εκεί δεν είναι όπως τη θυμόταν. Δεν είναι μόνο αυτό που έχουν να περιμένουν οι φίλοι της επιστημονικής φαντασίας, καθώς η Apple έχει άλλη μια ταινία επιστημονικής φαντασίας στον κατάλογο της για τον Μάιο, το Dark Matter με τον Joel Edgerton στον ρόλο ενός Φυσικού που απαγάγεται σε μια εναλλακτική εκδοχή της ζωής του.

Η Άνοιξη φαίνεται εξίσου συναρπαστική για την υπηρεσία streaming με το θρίλερ συνωμοσίας Manhunt, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς το κυνήγι του δολοφόνου του Αβραάμ Λίνκολν, που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο, ο Colin Farrell πρωταγωνιστεί ως John Sugar, ένας Αμερικανός ιδιωτικός ντετέκτιβ που ερευνά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της εγγονής του θρυλικού παραγωγού του Χόλιγουντ, Jonathan Siegel.

Στην ταινία Presumed Innocent, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, ο Gyllenhaal υποδύεται τον επικεφαλής αναπληρωτή εισαγγελέα Rusty Sabich, ο οποίος βρίσκεται σε μια φρικτή υπόθεση δολοφονίας που ανατρέπει το γραφείο του εισαγγελέα, όταν ένας από τους δικούς του είναι ύποπτος για το έγκλημα. Στην άλλη πλευρά του πίνακα, η πρωταγωνίστρια του Desperate Housewives, Eva Longoria, εμφανίζεται στο Land of Women, ως μια Νεοϋορκέζα που πρέπει να καταφύγει στην πατρίδα της, τη Βόρεια Ισπανία, όταν οι οικονομικές τρέλες του συζύγου της θέτουν σε κίνδυνο όλη την οικογένεια.

Εκτός από τις νέες κυκλοφορίες, το Apple TV+ διαθέτει επίσης ταινίες που είναι υποψήφιες για Όσκαρ: το Killers of the Flower Moon του Martin Scorsese με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Robert De Niro και την ιστορική αναπαράσταση του Ναπολέοντα του Ridley Scott, με πρωταγωνιστή τον Joaquin Phoenix. Η γεμάτη αστέρια σειρά Masters of the Air για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 26 Ιανουαρίου, συνεχίζει επίσης να προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση.

