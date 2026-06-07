TMNT The Last Ronin: Νέο teaser και αλλαγή developer για το σκοτεινό action adventure

Το πολυαναμενόμενο video game που βασίζεται στο πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας των Χελωνονιντζάκια αλλάζει ριζικά πορεία. Κατά τη διάρκεια του Summer Game Fest 2026, η Paramount Games Studio ανακοίνωσε επίσημα ότι η ανάπτυξη του επερχόμενου Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin περνά στα χέρια της PlatinumGames.

Το ιαπωνικό studio, γνωστό για την εξειδίκευση του στους τίτλους δράσης (action-adventure) με έμφαση στα συστήματα μάχης υψηλής ταχύτητας, αναλαμβάνει να μεταφέρει στις οθόνες μας το βαρύ και αιματηρό σύμπαν του ομώνυμου comic. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ένα παρατεταμένο διάστημα σιγής σχετικά με την πορεία του project.

Το Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin βασίζεται στο ομώνυμο comic του 2020 και ακολουθεί τον μοναδικό επιζώντα Michelangelo στην προσπάθειά του να εκδικηθεί για τον θάνατο των αδερφών του. Η αφήγηση του απέχει παρασάγγας από τον πολύχρωμο και ανάλαφρο τόνο των κλασικών σειρών κινουμένων σχεδίων, καθώς το περιβάλλον είναι δυστοπικό σε μια Νέα Υόρκη που βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του αυταρχικού καθεστώτος που διοικείται από τον εγγονό του Shredder.

Ο Michelangelo είναι ο μοναδικός επιζών που φέροντας τα όπλα των νεκρών αδερφών του (το σπαθί του Leonardo, το bo staff του Donatello, τα sai του Raphael, μαζί με τα δικά του nunchucks), ξεκινά μια εκστρατεία εκδίκησης. Η μετάβαση αυτού του υλικού σε μορφή video game απαιτεί εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της σκληρής, ανήλιαγης ατμόσφαιρας και ενός συστήματος μάχης που θα αντικατοπτρίζει την τεχνική ενός έμπειρου, σκληραγωγημένου νίντζα.

Η πορεία ανάπτυξης του The Last Ronin υπήρξε προβληματική. Το παιχνίδι ανακοινώθηκε αρχικά το 2023, με την Black Forest Games (το studio πίσω από τα remakes του Destroy All Humans!) να έχει αναλάβει τον προγραμματισμό και την THQ Nordic τον ρόλο του εκδότη. Ωστόσο, οι μαζικές απολύσεις που έπληξαν την Black Forest Games εν μέσω των ευρύτερων περικοπών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία gaming, επηρέασαν άμεσα την πρόοδο του τίτλου.

Η λύση βρέθηκε στο πρόσωπο της PlatinumGames. Το studio διαθέτει τεράστια εμπειρία σε συστήματα μάχης σώμα με σώμα, έχοντας παραδώσει τίτλους που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική μηχανική ακρίβεια, όπως το Bayonetta, το NieR: Automata και το Metal Gear Rising: Revengeance. Η PlatinumGames δεν είναι εντελώς ξένη προς το συγκεκριμένο franchise, καθώς είχε αναπτύξει το 2016 το Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan.

Το σύντομο teaser που παρουσιάστηκε στο Summer Game Fest 2026 διατηρεί μια αυστηρά μινιμαλιστική προσέγγιση. Απεικονίζει τον μοναχικό Ronin να στέκεται με την πλάτη γυρισμένη στο σκοτάδι, μπροστά από ένα έντονα κόκκινο φεγγάρι. Η φράση «Join the resistance» κλείνει το trailer, υποδεικνύοντας ότι ο παίκτης θα κληθεί να ηγηθεί ή να πλαισιώσει την αντίσταση εναντίον της στρατιωτικής μηχανής του εχθρού.

Η ανάληψη του project από την PlatinumGames οδηγεί σε μια σαφή αλλαγή προσδοκιών ως προς τους μηχανισμούς του gameplay. Ενώ αρχικά υπήρχαν εικασίες για ένα παιχνίδι με βαρύ και αργό σύστημα μάχης, η εμπλοκή του ιαπωνικού studio δείχνει πως ο τίτλος πιθανότατα θα βασιστεί σε ένα πιο γρήγορο, combo-oriented hack and slash μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός σύγχρονου AAA project.

Το Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin προορίζεται αυστηρά για τις πλατφόρμες της τρέχουσας γενιάς και για τα PCs, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας.