Το Facebook λανσάρει AI βοηθό για online dating

Η Meta ανακοίνωσε ότι εισάγει έναν νέο AI βοηθό στο Facebook Dating, προσφέροντας στους χρήστες μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία εύρεσης συντρόφου. Ο στόχος είναι να κάνει την πλατφόρμα πιο ελκυστική, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες, και να διαφοροποιηθεί απέναντι σε ανταγωνιστές όπως το Tinder και το Hinge.

Ο νέος chatbot βοηθός υπόσχεται να προτείνει συντρόφους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτιμήσεις κάθε χρήστη. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να ζητήσει από το AI να βρει «μια κοπέλα στο Brooklyn που δουλεύει στην τεχνολογία» ή να το συμβουλευτεί για το πώς να βελτιώσει το προφίλ του. Πρόκειται για μια λειτουργία που πηγαίνει πέρα από τα παραδοσιακά φίλτρα, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν πιο στοχευμένα matches.

Παράλληλα, η Meta εισάγει και μια νέα επιλογή που ονομάζεται Meet Cute. Μέσα από αυτή, κάθε εβδομάδα οι χρήστες θα λαμβάνουν μια «έκπληξη γνωριμία» βασισμένη στο αλγοριθμικό σύστημα της πλατφόρμας. Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να μειωθεί το φαινόμενο του swipe fatigue, η κόπωση δηλαδή που προκύπτει από την ασταμάτητη ενασχόληση με το πέρασμα προφίλ.

Τα νούμερα δείχνουν πως η Meta προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο των εφαρμογών γνωριμιών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι γνωριμίες μέσω Facebook Dating στην ηλικιακή κατηγορία 18 έως 29 αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, με εκατοντάδες χιλιάδες νέους να δημιουργούν προφίλ κάθε μήνα. Ωστόσο, τα μεγέθη παραμένουν μικρά συγκριτικά με το Tinder, που μετρά περίπου 50 εκατομμύρια ημερήσιους ενεργούς χρήστες, και το Hinge, με πάνω από 10 εκατομμύρια.

Η είσοδος του AI στον χώρο του online dating δεν αποτελεί καινοτομία μόνο της Meta. Σχεδόν όλες οι μεγάλες εφαρμογές έχουν ήδη ενσωματώσει αντίστοιχα εργαλεία. Η Match Group, ιδιοκτήτρια του Tinder, του Hinge και του OKCupid, συνεργάστηκε με την OpenAI πέρυσι, επενδύοντας πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Από αυτή τη συνεργασία προέκυψαν εργαλεία όπως ο AI photo selector στο Tinder, που «σαρώνει» τη συλλογή φωτογραφιών του χρήστη για να επιλέξει τις πιο ελκυστικές εικόνες, αλλά και λειτουργίες AI-powered matching. Το Hinge από την πλευρά του χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να προτείνει πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα προφίλ των χρηστών.

Η επένδυση αυτή ωστόσο έγινε σε μια περίοδο δύσκολη για τη Match Group, η οποία έχει δει τη μετοχή της να χάνει περίπου το 68% της αξίας της μέσα σε πέντε χρόνια. Η στρατηγική στροφή προς το AI είναι μια προσπάθεια να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον των χρηστών και να βρεθεί νέα ώθηση ανάπτυξης σε έναν έντονα ανταγωνιστικό κλάδο.

Δεν είναι μόνο η Match Group και η Meta που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Bumble έχει ήδη προσθέσει δικές της AI λειτουργίες, ενώ η ιδρύτρια Whitney Wolfe Herd είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις όταν υποστήριξε ότι στο μέλλον οι χρήστες θα έχουν προσωπικούς «AI concierges». Αυτά τα ψηφιακά avatars, κατά την άποψή της, θα μπορούσαν να «βγαίνουν ραντεβού» με τα AI άλλων χρηστών ώστε να εξετάζουν εκ των προτέρων την πιθανή συμβατότητα.

