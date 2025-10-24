Το Instagram φέρνει τη δύναμη της AI στα Stories με το Restyle

Το Instagram συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτή τη φορά φέρνοντας μια σειρά από εργαλεία που μεταμορφώνουν τη δημιουργία Stories σε κάτι πολύ πιο δημιουργικό και ευέλικτο. Η νέα λειτουργία, με το όνομα Restyle, επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται φωτογραφίες, βίντεο και κείμενα απευθείας μέσα από το περιβάλλον των Stories — χωρίς να χρειάζονται εξωτερικές εφαρμογές ή περίπλοκα εργαλεία.

Στις νέες δυνατότητες του Restyle συμπεριλαμβάνονται εργαλεία για φωτογραφίες, βίντεο και κείμενο, καθώς και βελτιωμένες επιλογές για την ανακάλυψη εφέ. Η πλατφόρμα φαίνεται να ποντάρει στην απλότητα: ο χρήστης μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, να πατήσει το εικονίδιο με το πινέλο και να έχει άμεσα πρόσβαση σε επιλογές για προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση στοιχείων της εικόνας.

Η λειτουργία Restyle ξεκίνησε αρχικά ως ένα εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών, επιτρέποντας, για παράδειγμα, την αφαίρεση ανεπιθύμητων λεπτομερειών — όπως ένας photobomber στο φόντο ή ένα τυχαίο δάχτυλο που μπήκε στο κάδρο. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν νέα στοιχεία ή να αλλάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα των μαλλιών κάποιου ή τον ουρανό στο φόντο. Τώρα όμως, η Meta επεκτείνει σημαντικά τη λειτουργικότητα αυτής της τεχνολογίας, φέρνοντας δύο νέες κατηγορίες εργαλείων: Restyle Text και Restyle Video.

Το Restyle Text αξιοποιεί AI για να δημιουργεί μοναδικές γραμματοσειρές και στυλ γραφής μέσα στα Stories. Αντί να περιορίζεται κανείς στις προκαθορισμένες επιλογές, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα prompt και να ζητήσει, για παράδειγμα, «δώσε σε όλα τα γράμματά μου μικρά καπέλα». Υπάρχουν βέβαια και προεγκατεστημένα θέματα όπως “chrome” ή “balloon”, που δίνουν πιο παιχνιδιάρικο ή φουτουριστικό τόνο στο περιεχόμενο.

Από την άλλη πλευρά, το Restyle Video εστιάζει στην οπτική επεξεργασία των κινούμενων εικόνων. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να εφαρμόσει εφέ που αλλάζουν ριζικά τη διάθεση του βίντεο, με προεπιλογές όπως “snow”, “underwater”, “porcelain” και “golden hour”. Οι επιλογές αυτές δεν είναι απλώς φίλτρα· προσπαθούν να μεταφράσουν αισθητικά το περιεχόμενο, προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα, τα χρώματα και την υφή, έτσι ώστε κάθε Story να αποκτά δικό του ύφος.

Επιπλέον, το Instagram εισάγει μια νέα εμπειρία πλοήγησης στα εφέ, κάνοντάς τα πιο εύκολα προσβάσιμα μέσα από έναν ανανεωμένο browser. Εκεί, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα σε θεματικά πακέτα, εποχιακά εφέ και δημοφιλείς επιλογές της κοινότητας. Οι φετινές προσθήκες περιλαμβάνουν θεματικές προτάσεις για το Halloween, όπως “ghost face” και “haunted mirror”, αλλά και εορταστικά presets για το Diwali, όπως “fireworks” και “diyas”. Παράλληλα, υπάρχουν και διαχρονικά αγαπημένα, όπως τα “anime” και “sketch”.

Η διάθεση των νέων εργαλείων γίνεται σταδιακά. Το Restyle Text δοκιμάζεται αρχικά σε περιορισμένο αριθμό χρηστών, με την παγκόσμια κυκλοφορία να αναμένεται σύντομα.

