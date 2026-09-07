Το προειδοποιητικό σημάδι που μαρτυρά αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό

Σύνοψη

Νέα αναλυτική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Stanford επιβεβαιώνει τη στενή συσχέτιση ανάμεσα στο ξανθέλασμα και τον κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρών καρδιαγγειακών ή εγκεφαλικών επεισοδίων σε βάθος δεκαετίας.

Το ξανθέλασμα εκδηλώνεται ως κιτρινωπές, ελαφρώς πρησμένες κηλίδες στην περιοχή των ματιών και προκαλείται από τη μαζική συσσώρευση χοληστερόλης και άλλων λιπιδίων στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η εξέταση 17.925 διαγνωσμένων ασθενών απέδειξε ότι τα άτομα με τη δερματική αυτή πάθηση διατρέχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό.

Ο αυξημένος κίνδυνος παραμένει σε υψηλά επίπεδα ακόμα και όταν οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν παθολογικά αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα τους, αναδεικνύοντας το ξανθέλασμα ως έναν εξαιρετικά σημαντικό και ανεξάρτητο κλινικό δείκτη πρώιμης διάγνωσης.

Η αθηροσκλήρωση αποτελεί μία από τις πιο σιωπηλές και ταυτόχρονα τις πιο καταστροφικές παθήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς η σταδιακή συσσώρευση λιπώδους πλάκας στο εσωτερικό των αρτηριών προκαλεί τον επικίνδυνο περιορισμό της ροής του αίματος χωρίς να δίνει καμία απολύτως προειδοποίηση στον ασθενή.

Η ύπουλη φύση της νόσου σημαίνει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του προβλήματος παρά μόνο όταν βρεθεί αντιμέτωπη με μία άκρως απειλητική για τη ζωή ιατρική έκτακτη ανάγκη, όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αναζητώντας νέους τρόπους για την έγκαιρη ανίχνευση του καρδιαγγειακού κινδύνου, η επιστημονική κοινότητα στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναγνώριση εξωτερικών σωματικών ενδείξεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πολύτιμα διαγνωστικά εργαλεία στα χέρια των ιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Μία νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Atherosclerosis έρχεται να ρίξει φως σε μία οπτική ένδειξη η οποία εμφανίζεται στο πρόσωπο αρκετών ανθρώπων και η οποία ενδέχεται να κρύβει πίσω της έναν πολύ σοβαρότερο συστημικό κίνδυνο από αυτόν που φαντάζεται κανείς.

Τι είναι το ξανθέλασμα και πώς αποκαλύπτει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το ξανθέλασμα είναι μια δερματολογική πάθηση που χαρακτηρίζεται από κιτρινωπές, ελαφρώς πρησμένες κηλίδες γύρω από τα μάτια, οι οποίες δημιουργούνται όταν τα μακροφάγα κύτταρα του ανοσοποιητικού γεμίζουν υπερβολικά με χοληστερόλη και λιπίδια.

Σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα, τα άτομα που εμφανίζουν τις προαναφερθείσες κηλίδες αντιμετωπίζουν σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, γεγονός που καθιστά το φαινομενικά αθώο αυτό αισθητικό πρόβλημα έναν κρίσιμο κλινικό δείκτη επιβίωσης.

Μέγεθος δείγματος: Η ανάλυση βασίστηκε στα ιατρικά δεδομένα 17.925 ανθρώπων με διαγνωσμένο ξανθέλασμα και ισάριθμων ατόμων στην ομάδα ελέγχου.

Η ανάλυση βασίστηκε στα ιατρικά δεδομένα 17.925 ανθρώπων με διαγνωσμένο ξανθέλασμα και ισάριθμων ατόμων στην ομάδα ελέγχου. Στατιστική εμφραγμάτων: Στη διάρκεια του πρώτου έτους, το 1% των ασθενών με ξανθέλασμα υπέστη έμφραγμα, έναντι μόλις 0,35% της ομάδας ελέγχου.

Στη διάρκεια του πρώτου έτους, το 1% των ασθενών με ξανθέλασμα υπέστη έμφραγμα, έναντι μόλις 0,35% της ομάδας ελέγχου. Ποσοστά εγκεφαλικών: Ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου καταγράφηκε στο 0,95% για την πρώτη ομάδα, έναντι 0,3% για τους υγιείς συμμετέχοντες.

Ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου καταγράφηκε στο 0,95% για την πρώτη ομάδα, έναντι 0,3% για τους υγιείς συμμετέχοντες. Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια (TIA): Σημαντική απόκλιση εντοπίστηκε και στα «μίνι-εγκεφαλικά», με τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 0,6% έναντι 0,19% αντίστοιχα.

Η ερευνητική ομάδα από το τμήμα οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου του Stanford αποφάσισε να διερευνήσει τη σχέση του ξανθελάσματος με τα μεγάλα καρδιοεγκεφαλοαγγειακά επεισόδια (γνωστά και ως MACCEs) προκειμένου να δώσει οριστικές απαντήσεις σε ένα διαχρονικό επιστημονικό δίλημμα.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δημιουργήσει διχογνωμία σχετικά με το εάν το ξανθέλασμα αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου ή εάν η επικινδυνότητά του εξαλείφεται όταν συνυπολογιστούν οι παραδοσιακοί επιβαρυντικοί παράγοντες όπως είναι η υπέρταση και το κάπνισμα. Επιλέγοντας έξυπνα την ομάδα ελέγχου, οι ερευνητές συγκέντρωσαν άτομα που έπασχαν από πρεσβυωπία, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν υποβληθεί σε λεπτομερή οφθαλμολογική εξέταση η οποία θα απέκλειε με απόλυτη βεβαιότητα την ύπαρξη μη διαγνωσμένου ξανθελάσματος σε αυτούς.

Τα μακροπρόθεσμα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν πως ο κίνδυνος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για τα άτομα με ξανθέλασμα, παρά το γεγονός ότι η στατιστική ψαλίδα ανάμεσα στις δύο ομάδες μειώνεται ελαφρώς καθώς περνούν τα χρόνια. Αναλύοντας τα δεδομένα στην πενταετία και στη δεκαετία από την αρχική διάγνωση, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η αυξημένη επίπτωση των καρδιακών συμβάντων διατηρείται σταθερή, καταρρίπτοντας τη θεωρία πως το δερματικό σύμπτωμα έχει αποκλειστικά παροδική σημασία.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την εξέταση των λιπιδαιμικών προφίλ των συμμετεχόντων, αφού τα ποσοστά εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων ήταν παρόμοια στο γκρουπ του ξανθελάσματος ανεξάρτητα από το εάν οι ασθενείς παρουσίαζαν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα λίπους στο αίμα τους. Αυτό το παράδοξο εύρημα υποδεικνύει ότι η διαταραχή στο μεταβολισμό των λιπιδίων η οποία οδηγεί στο σχηματισμό των κιτρινωπών κηλίδων αποτελεί από μόνη της έναν πολύπλοκο παθοφυσιολογικό μηχανισμό που συνδέεται άμεσα με την αθηροσκλήρωση, ανεξαρτήτως της κλασικής τιμής της χοληστερίνης που βλέπει ο ασθενής στις καθιερωμένες αιματολογικές του εξετάσεις.

Η σημασία της πολυθεματικής προσέγγισης

Οι κιτρινωπές και φουσκωτές κηλίδες γύρω από την περιοχή των βλεφάρων θεωρούνται εντελώς ακίνδυνες ως προς την επιρροή τους στην όραση ή στην τοπική υγεία του δέρματος, οδηγώντας τους περισσότερους ασθενείς στην αναζήτηση δερματολογικών θεραπειών καθαρά για αισθητικούς λόγους.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τον κίνδυνο που κρύβει η επιφανειακή αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς οι δερματολόγοι ενδέχεται να αφαιρέσουν τα σημάδια με laser ή χειρουργικές μεθόδους αφήνοντας τις βαθύτερες καρδιαγγειακές παθήσεις εντελώς αδιάγνωστες. Απαιτείται πλέον μια ριζική αναθεώρηση των κλινικών πρωτοκόλλων ώστε η επίσκεψη για ένα κοινό αισθητικό ζήτημα να μετατρέπεται αυτόματα σε αφετηρία μιας ενδελεχούς προληπτικής ιατρικής αξιολόγησης από καρδιολόγο ή παθολόγο.