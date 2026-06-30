Τοξοπλάσμωση: Οι επιστήμονες ζητούν άμεση δράση κατά του παρασίτου που μολύνει 1 στους 3

Σύνοψη

Παγκόσμια εξάπλωση: Το παράσιτο Toxoplasma gondii υπολογίζεται ότι έχει μολύνει το 33% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το παράσιτο υπολογίζεται ότι έχει μολύνει το 33% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οφθαλμικός κίνδυνος: Αποτελεί την πιο κοινή ενδοφθάλμια λοίμωξη στον κόσμο, οδηγώντας συχνά σε μη αναστρέψιμες βλάβες στον αμφιβληστροειδή και σε απώλεια όρασης (οφθαλμική τοξοπλάσμωση).

Αποτελεί την πιο κοινή ενδοφθάλμια λοίμωξη στον κόσμο, οδηγώντας συχνά σε μη αναστρέψιμες βλάβες στον αμφιβληστροειδή και σε απώλεια όρασης (οφθαλμική τοξοπλάσμωση). Τρόποι μετάδοσης: Η μόλυνση προέρχεται κυρίως από μισοψημένο κρέας, μολυσμένο νερό ή προϊόντα, και από την επαφή με κόπρανα γατών. Εξαιρετικά επικίνδυνη είναι η μετάδοση από τη μητέρα στο έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη.

Η μόλυνση προέρχεται κυρίως από μισοψημένο κρέας, μολυσμένο νερό ή προϊόντα, και από την επαφή με κόπρανα γατών. Εξαιρετικά επικίνδυνη είναι η μετάδοση από τη μητέρα στο έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη. Απουσία προληπτικών μέσων: Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ούτε τυποποιημένο πρωτόκολλο θεραπείας, με 190.000 βρέφη να γεννιούνται ετησίως με τοξοπλάσμωση παγκοσμίως.

Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ούτε τυποποιημένο πρωτόκολλο θεραπείας, με 190.000 βρέφη να γεννιούνται ετησίως με τοξοπλάσμωση παγκοσμίως. Διεθνής πρωτοβουλία: Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Flinders (Αυστραλία) και Σάο Πάολο (Βραζιλία) δημοσίευσαν μελέτη ζητώντας από τον ΠΟΥ να αναγνωρίσει την τοξοπλάσμωση ως «Παραμελημένη Τροπική Νόσο» (NTD) για την αποδέσμευση κρίσιμων κονδυλίων.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα, αλλά ταυτόχρονα παραμελημένα, παράσιτα στον πλανήτη τίθεται ξανά στο μικροσκόπιο της παγκόσμιας ιατρικής και ερευνητικής κοινότητας. Το Toxoplasma gondii, το οποίο προκαλεί την τοξοπλάσμωση, εκτιμάται ότι φιλοξενείται στον οργανισμό ενός στους τρεις ανθρώπους παγκοσμίως. Παρότι στα υγιή άτομα η λοίμωξη παραμένει συχνά ασυμπτωματική, τα νέα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν τον άμεσο κίνδυνο που διατρέχει η δημόσια υγεία, με έμφαση στις σοβαρές επιπτώσεις στην όραση και στην εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Μέσα από μια συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια, η οποία αποτυπώνεται σε νέα δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό PLOS Neglected Tropical Diseases, κορυφαίοι ερευνητές απαιτούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) την επίσημη ταξινόμηση της τοξοπλάσμωσης ως «Παραμελημένη Τροπική Νόσο» (Neglected Tropical Disease - NTD). Η κίνηση αυτή αναμένεται να ξεκλειδώσει απαραίτητους πόρους για την έρευνα, την ανάπτυξη εμβολίων και τη δημιουργία τυποποιημένων πρωτοκόλλων θεραπείας.

Ο μηχανισμός της οφθαλμικής τοξοπλάσμωσης

Η Καθηγήτρια Justine Smith επισημαίνει ότι η τοξοπλάσμωση αποτελεί την κύρια αιτία ενδοφθάλμιας λοίμωξης παγκοσμίως. Το παράσιτο έχει την ικανότητα να διαπερνά τον αιματο-αμφιβληστροειδικό φραγμό, προκαλώντας φλεγμονή και δημιουργώντας ουλές στην ωχρά κηλίδα του ματιού. Οι βλάβες αυτές είναι μόνιμες και οδηγούν σε σταδιακή ή και απότομη, μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά τον τεράστιο όγκο των κρουσμάτων οφθαλμικής τοξοπλάσμωσης, το πρόβλημα παραμένει εκτός της βασικής ατζέντας των παγκόσμιων πολιτικών υγείας. Το γεγονός αυτό επιτείνει τον κίνδυνο, καθώς οι ασθενείς συχνά ανακαλύπτουν τη ζημιά όταν η βλάβη στον αμφιβληστροειδή έχει ήδη παγιωθεί, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια κλινικής παρέμβασης με τα σημερινά ιατρικά δεδομένα.

Τρόποι μετάδοσης και συγγενής τοξοπλάσμωση

Το παράσιτο Toxoplasma gondii έχει έναν εξαιρετικά καλά μελετημένο κύκλο ζωής, με τις γάτες να αποτελούν τον κύριο ξενιστή του, καθώς είναι τα μόνα θηλαστικά στα οποία το παράσιτο μπορεί να αναπαραχθεί σεξουαλικά. Τα ωοκύστια αποβάλλονται μέσω των κοπράνων της γάτας και μπορούν να επιβιώσουν στο περιβάλλον (χώμα, νερό) για μήνες.

Οι άνθρωποι μολύνονται κυρίως μέσω τριών ξεκάθαρων οδών:

Διατροφική αλυσίδα: Κατανάλωση ωμού ή ατελώς μαγειρεμένου κρέατος (κυρίως χοιρινού και αρνίσιου) που φέρει κύστεις του παρασίτου. Μολυσμένο περιβάλλον: Κατανάλωση μη πλυμένων λαχανικών ή φρούτων, και κατάποση μολυσμένου νερού. Κάθετη μετάδοση (συγγενής τοξοπλάσμωση): Εάν μια γυναίκα μολυνθεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το παράσιτο μπορεί να διαπεράσει τον πλακούντα και να μεταδοθεί στο έμβρυο.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι συντριπτικά: Περίπου 190.000 βρέφη γεννιούνται κάθε χρόνο παγκοσμίως με συγγενή τοξοπλάσμωση. Οι συνέπειες για τα νεογνά περιλαμβάνουν σοβαρές νευρολογικές βλάβες, εγκεφαλικές ανωμαλίες, τύφλωση ή, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, αποβολή του εμβρύου.

Η έκκληση για αναγνώριση ως NTD από τον ΠΟΥ

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής João Furtado από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, επικεφαλής της συγκεκριμένης έρευνας, τονίζει πως η τοξοπλάσμωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια «αναπόφευκτη» κατάσταση. Η ασθένεια πληροί και τα τέσσερα κριτήρια του ΠΟΥ για να χαρακτηριστεί ως Παραμελημένη Τροπική Νόσος (NTD):

Επηρεάζει δυσανάλογα κοινότητες με χαμηλά εισοδήματα και ανεπαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Εμφανίζει τεράστια εξάπλωση σε τροπικές και υποτροπικές χώρες (με ακραία ποσοστά στη Νότια Αμερική).

Είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να ελεγχθεί μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων (π.χ. ασφάλεια τροφίμων, υγιεινή νερού).

Υποχρηματοδοτείται δραματικά σε επίπεδο έρευνας και πολιτικών υγείας συγκριτικά με άλλες ασθένειες παρόμοιου αποτυπώματος.

Η αναγνώριση του Toxoplasma gondii ως NTD δεν είναι μια απλή γραφειοκρατική ταξινόμηση, αλλά το απαραίτητο «κλειδί» που θα ανοίξει τη ροή διεθνών χρηματοδοτήσεων. Τα κεφάλαια αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ανακάλυψη στοχευμένων φαρμάκων, την ανάπτυξη εμβολίου (το οποίο επί του παρόντος δεν υφίσταται), και τη δημιουργία ενός παγκοσμίως αποδεκτού ιατρικού πρωτοκόλλου.

Ελληνική πραγματικότητα και πρόληψη

Για την Ελλάδα, όπου ο πληθυσμός των αδέσποτων γατών είναι μεγάλος (ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα και νησιά) και η γεωργική παραγωγή άφθονη, η τοξοπλάσμωση αποτελεί μια υπαρκτή πρόκληση δημόσιας υγείας. Ενώ ο προγεννητικός έλεγχος (εξετάσεις αντισωμάτων IgG/IgM για τοξόπλασμα) εφαρμόζεται συστηματικά στις εγκύους στη χώρα μας, η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερο όπλο.

Απαιτείται αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, όπως καλό πλύσιμο των λαχανικών, επαρκές ψήσιμο του κρέατος (η θερμοκρασία καταστρέφει το παράσιτο), σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά την ενασχόληση με την κηπουρική ή τον καθαρισμό της άμμου οικόσιτων ζώων, και διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, ειδικά σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές.