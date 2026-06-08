Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers, ανακοινώθηκε επίσημα με gameplay που θυμίζει Disco Elysium

Το Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers αποτελεί ένα επερχόμενο αφηγηματικό CRPG, ανεπτυγμένο από τη Flyos σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρεία Kwalee. Τοποθετείται στο σκοτεινό σύμπαν του World of Darkness και υιοθετεί την ισομετρική οπτική του Disco Elysium. Ο τίτλος διαφοροποιείται δομικά από τα action-RPG της σειράς, καθώς καταργεί το παραδοσιακό σύστημα μάχης υπέρ ενός πολύπλοκου μηχανισμού διαλόγων, ρίψης ζαριών και επίλυσης μυστηρίων μέσω 15 διαφορετικών αναβαθμίσιμων στατιστικών.

Η επίσημη ανακοίνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του PC Gaming Show του 2026, επιβεβαίωσε την ανάπτυξη του τίτλου, ο οποίος βρίσκεται στα σκαριά από το 2023. Η επιλογή της Flyos για την ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σημασία. Το συγκεκριμένο στούντιο δεν είναι άγνωστο στους λάτρεις του franchise, καθώς έχει ήδη υπογράψει την επιτυχημένη μεταφορά του Vampire: The Masquerade — Chapters στον χώρο των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Αυτό το υπόβαθρο εξασφαλίζει μια εξαιρετικά πιστή μεταφορά του πλούσιου lore και των βασικών κανόνων του World of Darkness, απαλλαγμένη από τις καθαρά action συμβάσεις των video games που συχνά αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των pen-and-paper RPG.

Το εγχείρημα αποκτά επιπλέον βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς το τρέχον κενό στην αγορά για ποιοτικά βιντεοπαιχνίδια βασισμένα στο VTM, με δεδομένες τις συνεχείς καθυστερήσεις άλλων projects όπως το Bloodlines 2. Η στροφή σε μια καθαρά αφηγηματική εμπειρία αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που εστιάζει στον πυρήνα αυτού που καθιστά το Vampire: The Masquerade μοναδικό, την πολιτική ίντριγκα, τις συγκρούσεις μεταξύ των φατριών και την προσωπική διαχείριση του "Τέρατος" που κρύβει μέσα του κάθε βρικόλακας.

Η δομή και η αισθητική του Eternal Whispers επικοινωνούν ανοιχτά τις επιρροές τους. Η διεπαφή χρήστη (UI) θυμίζει έντονα τη δημιουργία της ZA/UM, με την ισομετρική (top-down) προοπτική να απεικονίζει τον χώρο και το παράθυρο διαλόγων να καταλαμβάνει μόνιμα τη δεξιά πλευρά της οθόνης. Εντούτοις, η μεγαλύτερη καινοτομία για τα δεδομένα του franchise εντοπίζεται στην απόλυτη εγκατάλειψη του combat system. Δεν υπάρχουν health bars με την κλασική έννοια, όπλα προς αναβάθμιση ή τακτικές μάχης στον χάρτη.

Αντίθετα, οι συγκρούσεις είτε είναι σωματικές, είτε κοινωνικές, είτε πνευματικές επιλύονται μέσα από ένα σύστημα ρίψης ζαριών. Ο παίκτης διαχειρίζεται το character sheet του πρωταγωνιστή, το οποίο περιλαμβάνει 15 αναβαθμίσιμα skills, χωρισμένα σε τρεις βασικούς άξονες:

Social (Κοινωνικά): Ικανότητες πειθούς, χειραγώγησης, διπλωματίας και εκφοβισμού. Αποτελούν τον βασικό πυλώνα για την αλληλεπίδραση με τις διάφορες φατρίες του παιχνιδιού και την απόσπαση κρίσιμων πληροφοριών χωρίς τη χρήση βίας.

Ικανότητες πειθούς, χειραγώγησης, διπλωματίας και εκφοβισμού. Αποτελούν τον βασικό πυλώνα για την αλληλεπίδραση με τις διάφορες φατρίες του παιχνιδιού και την απόσπαση κρίσιμων πληροφοριών χωρίς τη χρήση βίας. Mental (Πνευματικά): Οξυδέρκεια, γνώσεις γύρω από την απόκρυφη ιστορία των βαμπίρ και ικανότητα αποκρυπτογράφησης στοιχείων στον χώρο (investigation).

Οξυδέρκεια, γνώσεις γύρω από την απόκρυφη ιστορία των βαμπίρ και ικανότητα αποκρυπτογράφησης στοιχείων στον χώρο (investigation). Physical (Σωματικά): Αντανακλαστικά, αντοχή και εφαρμογή δύναμης μέσω εναλλακτικών μεθόδων. Οι σωματικές ικανότητες επιτρέπουν την αποφυγή περιβαλλοντικών κινδύνων ή την επιβολή μέσω απειλής.

Τα στατιστικά αυτά επηρεάζονται άμεσα από τη διαχείριση του inventory και τη χρήση συγκεκριμένων αναλώσιμων ειδών, προσθέτοντας ένα επίπεδο στρατηγικής προετοιμασίας πριν από κάθε κρίσιμο διάλογο. Το σύστημα ενσωματώνει απόλυτα τη σχεδιαστική φιλοσοφία του "fail-forward". Σε πλήρη αντίθεση με τα παραδοσιακά RPG όπου οι παίκτες καταφεύγουν στην επαναφόρτωση προηγούμενου save ύστερα από μια αποτυχημένη ζαριά, εδώ η αποτυχία έχει προβλεφθεί από τους συγγραφείς. Μια χαμένη ζαριά δεν σημαίνει το τέλος της ιστορίας, αλλά το άνοιγμα μιας νέας, συχνά πιο περίπλοκης και ζοφερής διακλάδωσης, αναγκάζοντας τον παίκτη να αντιμετωπίσει άμεσα τις συνέπειες των στατιστικών του μειονεκτημάτων.

Σε επίπεδο lore, το Eternal Whispers αντλεί απευθείας από την πλούσια κληρονομιά του επιτραπέζιου παιχνιδιού. Η ιστορία διαδραματίζεται χρονικά δύο δεκαετίες μετά τα γεγονότα του θρυλικού expansion Montreal by Night, μια τοποθεσία γνωστή στους βετεράνους της σειράς για τον σκοτεινό και βίαιο χαρακτήρα της. Ο κεντρικός πρωταγωνιστής ονομάζεται Gabe, η εμφάνιση και τα στατιστικά του οποίου καθορίζονται πλήρως από τον παίκτη μέσω ενός αναλυτικού character creator.

Ο Gabe ξυπνά από έναν μακροχρόνιο λήθαργο, πάσχοντας από αμνησία. Αγνοεί τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας, δεν γνωρίζει σε ποια φατρία ανήκει ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του (Sire). Στα πρώτα βήματα της περιπλάνησης του στο νυχτερινό Μόντρεαλ, η μοίρα τον φέρνει κοντά στη Sam, είναι μια Thin-blood, δηλαδή ανήκει στην κατηγορία των βρικολάκων με εξαιρετικά αδύναμο αίμα, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζονται με περιφρόνηση και ρατσισμό από την παραδοσιακή κοινωνία των Kindred.

Το αταίριαστο αυτό ντουέτο αναλαμβάνει να ερευνήσει μια σειρά από μυστήρια που απειλούν την εύθραυστη ισορροπία της πόλης. Η Flyos υπογραμμίζει αυστηρά πως το παιχνίδι δεν ακολουθεί ένα κεντρικό, προκαθορισμένο μονοπάτι (το λεγόμενο golden path). Ολόκληρη η ροή της ιστορίας, ο εντοπισμός των ενόχων και η κατάληξη της πλοκής εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αποφάσεις του παίκτη, το ποιους NPCs θα επιλέξει να εμπιστευτεί και ποιες παρατάξεις θα προδώσει.

Ενώ οπτικά ο τίτλος παραπέμπει σε συνεχή περιπλάνηση σε ανοιχτούς χάρτες, η δομή του Eternal Whispers είναι ξεκάθαρα mission-based, προκειμένου να διατηρηθεί ένας σφιχτός αφηγηματικός ρυθμός. Η βασική εμπειρία χωρίζεται σε ξεχωριστές έρευνες και κάθε αποστολή είναι σχεδιασμένη ώστε να έχει διάρκεια που κυμαίνεται μεταξύ 90 λεπτών και δύο ωρών, δημιουργώντας αυστηρά οριοθετημένα, «τηλεοπτικής» λογικής επεισόδια.

Ανάμεσα σε αυτές τις έρευνες, ο Gabe και η Sam επιστρέφουν στο Safe House. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν αποτελεί απλώς ένα στατικό μενού, αλλά ένα λειτουργικό hub που απαιτεί τη φροντίδα του παίκτη. Μία από τις κύριες δραστηριότητες στο Safe House είναι η συντήρηση και η επέκταση μιας βιβλιοθήκης. Μέσα από τη μελέτη κειμένων και αρχείων, οι παίκτες ξεκλειδώνουν επιπλέον πληροφορίες, αναλύουν στοιχεία που συνέλεξαν από προηγούμενες αποστολές και αυξάνουν τα Mental στατιστικά τους. Ουσιαστικά, το παιχνίδι ανταμείβει τον χρόνο που αφιερώνεται στην έρευνα και την ανάγνωση με απτά gameplay πλεονεκτήματα στις μελλοντικές ρίψεις ζαριών.

Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ο τίτλος αναπτύσσεται ήδη από το 2023 για PC.