Πρεμιέρα για εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο 5G στις ΗΠΑ από τη Verizon σε ορισμένες πόλεις!

Ξημέρωση η εποχή των δικτύων 5G στις ΗΠΑ, καθώς ο μεγαλύτερος πάροχος των ΗΠΑ, η Verizon , ανακοίνωση την έναρξη του προγράμματος " First on 5G " σε ορισμένες περιοχές στις πόλεις Los Angeles, Sacramento, Indianapolis και Houston.

