Violent Night 2: Ο David Harbour επιστρέφει ως Άγιος Βασίλης μαζί με την Kristen Bell

Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων έχει παραδοσιακά συνδεθεί με οικογενειακές κινηματογραφικές παραγωγές, ζεστές ιστορίες αγάπης και μηνύματα ελπίδας, ωστόσο η παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην εναλλακτική προσέγγιση της εορταστικής δράσης.

Το 2022, το πρωτότυπο κινηματογραφικό εγχείρημα με τίτλο Violent Night απέδειξε περίτρανα ότι το σύγχρονο κοινό διψάει για μια ανατρεπτική, αιματηρή και γεμάτη μαυρο χιούμορ εκδοχή του Άγιου Βασίλη. Εκείνη η παραγωγή κατάφερε με να συνδυάσει την αισθητική των κλασικών ταινιών δράσης, όπως το εμβληματικό Die Hard, με την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη μυθολογία, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά κερδοφόρο τελικό προϊόν.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Universal Pictures δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer για το Violent Night 2, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως ότι η επιτυχημένη συνταγή επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες, σαφώς διευρυμένη σε κλίμακα, παραγωγική φιλοδοξία και, όπως αναμενόταν από τους λάτρεις του είδους, σε επίπεδα χορογραφημένης οπτικής βίας.

Ο David Harbour, ο οποίος ενσάρκωσε τον κουρασμένο, κυνικό αλλά θανάσιμα αποτελεσματικό Santa Claus στην πρώτη ταινία, επιστρέφει στον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο που πλέον αποτελεί σήμα κατατεθέν της καριέρας του, πλάι στις εμφανίσεις του στο Stranger Things. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν καλείται να σηκώσει αποκλειστικά το βάρος της εξέλιξης της πλοκής, καθώς το στούντιο προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στο cast. Η Kristen Bell εντάσσεται στο σύμπαν της ταινίας αναλαμβάνοντας τον ρόλο της ενεργητικής και απροσδόκητα επικίνδυνης Mrs. Claus.

Η σεναριακή δομή του επερχόμενου sequel αποφασίζει να μετατοπίσει μεθοδικά το επίκεντρο της δράσης από την περιορισμένη, απομονωμένη έπαυλη της πρώτης ταινίας σε έναν κατεξοχήν παραδοσιακό και οπτικά πλούσιο χώρο των σύγχρονων αμερικανικών και ευρωπαϊκών Χριστουγέννων, το τοπικό πολυκατάστημα. Ο Άγιος Βασίλης καλείται να διαχειριστεί τις άμεσες και απρόβλεπτες συνέπειες των ακραίων πράξεών του από την προηγούμενη νύχτα που υπερασπίστηκε την οικογένεια Lightstone. Μέσα από μια μάλλον ανεξήγητη και σίγουρα ανατρεπτική σεναριακή εξέλιξη, ο ίδιος ο προστάτης των γιορτών έχει τοποθετηθεί παραδόξως στην περιβόητη λίστα των "Άτακτων" (Naughty List).

Εγκλωβισμένος μέσα στους πολύχρωμους και εορταστικά διακοσμημένους διαδρόμους του εμπορικού κέντρου, ο Santa Claus αναγκάζεται με συνοπτικές διαδικασίες να έρθει αντιμέτωπος με μια βαριά οπλισμένη, άρτια εκπαιδευμένη ομάδα μισθοφόρων. Της συγκεκριμένης ομάδας ηγείται ένας εντελώς αδίστακτος αρχιμαφιόζος, τον οποίο υποδύεται ο διακεκριμένος Βρετανός ηθοποιός Jared Harris.

Στο Violent Night 2 συμμετέχουν, επίσης, ο καταξιωμένος Joe Pantoliano, ευρέως γνωστός από τις εμβληματικές ερμηνείες του σε κορυφαίες παραγωγές όπως το The Matrix και την τηλεοπτική σειρά The Sopranos, η Daniela Melchior (Fast X, Guardians of the Galaxy Vol. 3), ο Andrew Bachelor και ο Maxwell Jacob Friedman. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Tommy Wirkola.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Violent Night 2 έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου 2026.