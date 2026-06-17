Visa Click to Pay & Revolut: Ανέπαφες online πληρωμές χωρίς κάρτα

Σύνοψη

Η Revolut ενσωματώνει το πρωτόκολλο Visa Click to Pay για πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες της στην Ευρώπη.

Η τεχνολογία καταργεί τη χειροκίνητη πληκτρολόγηση των 16 ψηφίων της κάρτας, επιτρέποντας ταχύτατες πληρωμές στα πρότυπα των ανέπαφων συναλλαγών των φυσικών καταστημάτων.

Αξιοποιείται το network tokenization της Visa, το οποίο αντικαθιστά τα ευαίσθητα δεδομένα με κρυπτογραφημένα tokens, μειώνοντας τη διαδικτυακή απάτη κατά 91%.

Ο χρόνος του checkout μειώνεται κατά μέσο όρο 20 δευτερόλεπτα, ενώ τα ποσοστά επιτυχούς έγκρισης συναλλαγών αυξάνονται κατά 11%.

Το σύστημα υποστηρίζει τα Visa Payment Passkeys, επιτρέποντας βιομετρική ταυτοποίηση χωρίς κωδικούς πρόσβασης.

Η ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής αγοράς παραμένει το πιο κρίσιμο, αλλά και το πιο ευάλωτο σημείο στην αλυσίδα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η χειροκίνητη εισαγωγή αριθμών κάρτας, ημερομηνιών λήξης και κωδικών CVV, σε συνδυασμό με την αναμονή για μηνύματα επιβεβαίωσης μίας χρήσης (OTP), αποτελούν σημαντικούς παράγοντες τριβής.

Γι’ αυτό, η Visa προχώρησε σε μια ανακοίνωση-ορόσημο για τον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό τομέα, ανακοινώνοντας τη διάθεση της υπηρεσίας Click to Pay για τους επιλέξιμους κατόχους καρτών της Revolut, μεταμορφώνοντας πλήρως τη διαδικασία του ψηφιακού checkout.

Η Revolut, η οποία κατέχει πλέον κυρίαρχη θέση στον ευρωπαϊκό χώρο των ψηφιακών τραπεζών, ενεργοποιεί το Click to Pay για περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες της στην Ευρώπη και 13 εκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες αυτοί θα φτάνουν πλέον στο στάδιο της πληρωμής σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο e-shop όντας ήδη εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται δημιουργία νέων λογαριασμών ή επανάληψη της εισαγωγής των οικονομικών τους στοιχείων.

Η αρχιτεκτονική της ασφάλειας: Το Network Tokenization

Πίσω από την ευκολία χρήσης του Click to Pay βρίσκεται η θεμελιώδης αρχιτεκτονική του network tokenization. Παραδοσιακά, οι online πληρωμές βασίζονταν στη μετάδοση του πραγματικού Αριθμού Λογαριασμού της Κάρτας (Primary Account Number - PAN). Αυτή η πρακτική αφήνει τον καταναλωτή εκτεθειμένο σε περιπτώσεις διαρροής δεδομένων από την πλευρά των εμπόρων.

Το Visa Click to Pay αντικαθιστά τα στατικά στοιχεία της κάρτας με ψηφιακά tokens που παράγονται δυναμικά σε επίπεδο δικτύου. Αυτά τα tokens έχουν αξία μόνο για τον συγκεκριμένο έμπορο ή για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Εάν ένας κακόβουλος επιτιθέμενος καταφέρει να υποκλέψει το token, αυτό είναι απολύτως άχρηστο για την πραγματοποίηση άλλων συναλλαγών. Επιπλέον, το tokenization επιλύει ένα τεράστιο λειτουργικό πρόβλημα των καταναλωτών: τις ληγμένες κάρτες. Όταν μια φυσική κάρτα λήγει ή ακυρώνεται λόγω απώλειας, το ψηφιακό token ενημερώνεται αυτόματα στο παρασκήνιο από τη Visa, αποτρέποντας τις απορριφθείσες συναλλαγές σε συνδρομητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα από το δίκτυο της Visa, η υιοθέτηση του Click to Pay φέρνει μετρήσιμα και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η χρήση ασφαλών tokenized δεδομένων μπορεί να μειώσει τη διαδικτυακή απάτη έως και κατά 91%. Παράλληλα, τα ποσοστά έγκρισης των συναλλαγών παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 11% σε σχέση με τη χειροκίνητη πληκτρολόγηση, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία της ροής δεδομένων. Όσον αφορά την εμπειρία χρήστη, η διαδικασία checkout επιταχύνεται κατά τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Η ενσωμάτωση των Visa Payment Passkeys

Το πρωτόκολλο Click to Pay δεν περιορίζεται μόνο στην εξάλειψη των φυσικών καρτών από τις online πληρωμές, αλλά στοχεύει και στην εξάλειψη των κωδικών πρόσβασης. Η υποστήριξη των Visa Payment Passkeys αποτελεί ένα κομβικό βήμα τεχνολογικής εξέλιξης. Βασισμένα στα πρότυπα του FIDO Alliance, τα Passkeys επιτρέπουν την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη μέσω των βιομετρικών αισθητήρων της συσκευής του (όπως το Face ID ή οι σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων).

Ο Mathieu Altwegg, Head of Product & Solutions της Visa στην Ευρώπη, αποτυπώνει με ακρίβεια τον στόχο της πλατφόρμας, δηλώνοντας πως το ηλεκτρονικό εμπόριο οφείλει να είναι εξίσου φυσικό και εύκολο με μια ανέπαφη πληρωμή σε φυσικό κατάστημα. Επισημαίνει ότι η Revolut, μέσω της προσήλωσής της στην εμπειρία του πελάτη, συμβάλλει καθοριστικά στην καθιέρωση αυτού του νέου κορυφαίου προτύπου.

Από την πλευρά της Revolut, ο Alex Codina, General Manager of Merchant Payments, υπογραμμίζει τη σημασία της επιλογής. Η παροχή ευέλικτων και ασφαλών τρόπων διαχείρισης των ψηφιακών πληρωμών αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία, και η ενσωμάτωση του Click to Pay προσφέρει ακριβώς αυτή την ομαλή εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Revolut προχωρά ταυτόχρονα στη διάθεση του Click to Pay και για τους εμπόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη (μέσω της πύλης πληρωμών της), δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν την τεχνολογία απευθείας στα δικά τους e-shops.

Ο δρόμος προς το Agentic Commerce

Οι δυνατότητες που ανοίγονται μέσω της σύμπραξης Visa και Revolut υπερβαίνουν το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η δημιουργία ισχυρών, tokenized και βιομετρικά κλειδωμένων προφίλ, θέτει τα θεμέλια για νέες εφαρμογές ψηφιακής οικονομίας. Μία από αυτές είναι το agentic commerce, όπου αυτόνομα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) θα μπορούν να διαπραγματεύονται και να εκτελούν αγορές για λογαριασμό του χρήστη, λειτουργώντας απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια στο παρασκήνιο.

Η επέκταση του προτύπου συνεχίζεται δυναμικά σε παγκόσμια κλίμακα, με την υπηρεσία να διατίθεται σταδιακά σε αγορές όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία, δημιουργώντας ένα ομοιογενές δίκτυο συναλλαγών απαλλαγμένο από γεωγραφικούς και τεχνικούς περιορισμούς.