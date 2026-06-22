Vodafone: Αναβάθμιση συνδέσεων σε 100% οπτική ίνα για 290.000 πελάτες

Σύνοψη

Η Vodafone προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης των συνδέσεων ADSL και FTTC σε δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά 290.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Η μετάβαση πραγματοποιείται διατηρώντας την ίδια τελική τιμή στον λογαριασμό των χρηστών.

Η αναβάθμιση σε Vodafone Full Fiber 100 αφορά οικιακούς πελάτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Την περασμένη χρονιά, η Vodafone πραγματοποίησε επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς που ξεπέρασαν τα €0,25 δισ..

Η τρέχουσα κάλυψη του δικτύου FTTH της εταιρείας ξεπερνά τα 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Η Vodafone ανακοίνωσε την αναβάθμιση συνδέσεων σε 100% οπτική ίνα, διατηρώντας την ίδια τιμή για τους συνδρομητές. Η Vodafone προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης των συνδέσεων ADSL και FTTC σε δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε 290.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, διατηρώντας την ίδια τελική τιμή στον λογαριασμό τους.

Ο κύριος στόχος αυτής της απόφασης είναι να προσφέρει ακόμα καλύτερη εμπειρία συνδεσιμότητας στους πελάτες της. Επιπρόσθετα, η κίνηση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας της χώρας να μεταβεί από το παραδοσιακό δίκτυο χαλκού στο σύγχρονο δίκτυο οπτικής ίνας. Η αναβάθμιση σε 100% οπτική ίνα θα προσφέρει υψηλή αξιοπιστία, μεγαλύτερη σταθερότητα σύνδεσης και εγγυημένες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν κάθε ανάγκη επικοινωνίας, ψυχαγωγίας ή εργασίας.

Ποιους αφορά η μετάβαση στο Vodafone Full Fiber 100

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα εστιάζει στους οικιακούς πελάτες Vodafone που σήμερα διαθέτουν συνδέσεις τεχνολογίας ADSL ή VDSL. Για όσους βρίσκονται σε περιοχές όπου είναι ήδη διαθέσιμο το δίκτυο FTTH, παρέχεται η δυνατότητα να αναβαθμίσουν την σύνδεσή τους στο πακέτο Vodafone Full Fiber 100. Η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους οικιακούς καταναλωτές. Επιπλέον, η ίδια αναβάθμιση θα είναι διαθέσιμη και για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αποτελούν πελάτες του προγράμματος Vodafone Business.

Συνεχείς επενδύσεις και κάλυψη δικτύου

Η ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την εταιρεία, καθώς η Vodafone συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Οι συνολικές επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ξεπερνώντας τα €0,25 δισ. την περασμένη χρονιά, συνέβαλαν αποφασιστικά στην επέκταση του δικτύου. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν βελτιώνοντας τόσο την κάλυψη, όσο και τις επιδόσεις σε υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα σήμερα η κάλυψη FTTH να ξεπερνά τα 550.000 σπίτια κι επιχειρήσεις.