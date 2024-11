Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Η επερχόμενη ταινία Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl λαμβάνει ένα ολοκαίνουργιο trailer που επιβεβαιώνει την κυκλοφορία του τα Χριστούγεννα και φαίνεται ότι ο Feathers McGraw επιστρέφει για εκδίκηση.



Στο νέο trailer έχουμε μια άλλη ματιά και στον Wallace και τη νέα του εφεύρεση με τον καλικάντζαρο, η οποία φαίνεται να τρομάζει τον Gromit. Όμως, σε μια ανατροπή των γεγονότων, ο Wallace ενοχοποιείται ως «κακός εφευρέτης» από έναν δημοσιογράφο και η αστυνομία εμφανίζεται στο σπίτι του με ένταλμα για να ερευνήσει τις εγκαταστάσεις του. Στη συνέχεια, σε μια ακολουθία πλάνων, ενώ στο βάθος ακούγεται το τραγούδι «Holding Out for a Hero» της Bonnie Tyler, βλέπουμε τον Gromit να αποκαλύπτει τη μοτοσικλέτα από τη μικρού μήκους ταινία του 1995 με τίτλο A Close Shave και να εντοπίζει τον μόλις απελευθερωμένο Feathers McGraw. Όλα αυτά ενώ ο Wallace κρύβεται σε ένα τροχόσπιτο φωνάζοντας «Gromit» καθώς ο τετράποδος φίλος του μοιάζει να πέφτει από ένα είδος ιμάντα μεταφοράς.

Το Vengeance Most Fowl σηματοδοτεί την επιστροφή του Wallace και του Gromit πάνω από 16 χρόνια μετά την τελευταία τους ταινία Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η νέα ταινία παρακολουθεί «την αυξανόμενη ανησυχία του Gromit καθώς ο Wallace εξαρτάται υπερβολικά από τις εφευρέσεις του, η οποία αποδεικνύεται δικαιολογημένη όταν ο Wallace δημιουργεί ένα “έξυπνο ξωτικό” που φαίνεται να αναπτύσσει δικό του κακό μυαλό». Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, καθώς ο Feathers McGraw, ο οποίος είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά το 1993 στη μικρού μήκους ταινία The Wrong Trousers και έκανε ένα μικρό cameo στο Chicken Run 2, επιστρέφει στην περιπέτεια.

Το stop-motion animation δημιουργήθηκε από την Aardman Studios και σκηνοθετήθηκε από τους Nick Park και Merlin Crossingham. Το καστ φωνητικών συνεργατών περιλαμβάνει τον Ben Whitehead ως Wallace, τον Peter Kay ως Chief Inspector Macintosh και τη Lauren Patel ως PC Mukherjee, καθώς και cameos από την Diane Morgan της Motherland, τον Adjoa Andoh του Bridgerton, τον Guz Khan και τον Lenny Henry.

Το Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl κάνει πρεμιέρα στο BBC iPlayer και στο BBC One την ημέρα των Χριστουγέννων στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως στο Netflix στις 3 Ιανουαρίου 2025.