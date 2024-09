webOS Cloud Gaming: Η πλατφόρμα των LG Smart TVs για απρόσκοπτο gaming

Η LG παρουσίασε τις τεχνολογίες παιχνιδιών της στην πλατφόρμα webOS της στο PAX West, τη μεγαλύτερη εκδήλωση gaming στις ΗΠΑ. Οι επισκέπτες εξερεύνησαν τις δυνατότητες webOS Gaming της LG σε έξυπνες συσκευές LG, συμπεριλαμβανομένης της σειράς της που έχει αναγνωριστεί από τους κριτικούς των τηλεοράσεων LG OLED, στο PAX West Booth (2301) της LG στο Συνεδριακό Κέντρο του Σιάτλ στο κτήριο Arch.

Προσφέροντας απαράμιλλες εμπειρίες στους χρήστες της, η LG θέτει νέα πρότυπα στην υπεροχή του gaming με την καινοτόμο τεχνολογία webOS Gaming. Το ντεμπούτο της LG στο PAX West σηματοδοτεί την αρχή του ταξιδιού της εταιρείας για να καθιερωθεί ως κορυφαία πλατφόρμα gaming, αφιερωμένη στη βελτίωση και την εξύψωση της εμπειρίας gaming. Οι επισκέπτες στο περίπτερο LG, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις παρακάτω εμπειρίες:

webOS Gaming Zone: Ό,τι χρειάζονται οι παίκτες, όλα σε ένα μέρος

Υποστηρίζοντας πάνω από 4.000 παιχνίδια υψηλής πιστότητας μέσω cloud gaming και πάνω από 500 casual παιχνίδια που προσφέρουν διασκεδαστικές και μοναδικές εμπειρίες – όλα μπορούν να παιχτούν μόνο με το Magic Remote της LG – οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το webOS Gaming να ζωντανεύει με μια προεπισκόπηση νέων και επερχόμενων τίτλων παιχνιδιών.

AAA Gaming Zone: Χωρίς κονσόλα, χωρίς υπολογιστή

Η LG συνεργάστηκε με τα NVIDIA GeForce NOW, Blacknut και Amazon Luna για να παρουσιάσει πώς η πλατφόρμα webOS Gaming απλοποιεί την πρόσβαση σε υπηρεσίες gaming cloud και υποστηρίζει τα πιο πρόσφατα και πιο δημοφιλή παιχνίδια AAA. Οι επισκέπτες του περιπτέρου μπορούν να απολαύσουν δημοφιλείς τίτλους όπως το Star Wars Outlaws, το Cyberpunk 2077, το Black Myth: Wukong, το Cuphead και άλλα.

Casual Gaming Zone: Χωρίς ταλαιπωρία, περισσότερη διασκέδαση

Με τα αγαπημένα των θαυμαστών όπως το Overcooked! 2, συν το Cut The Rope and Thief Puzzle σε συνεργασία με την Famobi, η Casual Gaming Zone επέτρεψε στους συμμετέχοντες στο PAX West να παίξουν μέσα από μια ποικιλία παιχνιδιών υπερ-αιτίας σχεδιασμένων για εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι. Οι επισκέπτες ανακάλυψαν ότι το webOS Gaming υποστηρίζει μια ποικιλία από casual παιχνίδια στις συσκευές lifestyle της LG, όπως το StanbyME και το StanbyME Go. Οι επισκέπτες θα μπορούσαν επίσης να βρουν περισσότερα στην υποστήριξη του webOS Gaming για casual παιχνίδια που βασίζονται στην αφή για αυτοκίνητα με τη δυνατότητα συμβατότητας μεταξύ συσκευών.

Developer's Playground Zone: To παιχνίδι σου, οι κανόνες σου

Παρέχοντας ένα περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών, η εταιρία παρουσίασε το webOS Gaming ως την all-in-one πλατφόρμα προγραμματιστών που εκμεταλλεύεται την κάμερα webRTC, τις μεθόδους διαφήμισης και αγορών εντός εφαρμογής, το Motion and Voice API, καθώς και τονίζοντας την υποστήριξή του για ανάπτυξη λογισμικού όπως το FlutterTM και το HTML5. Με το webOS Gaming, οι προγραμματιστές μπορούν να συνδεθούν με περιφερειακά gaming όπως gamepad, πληκτρολόγιο, ποντίκι, απτική στολή και άλλα.

Νέες υπηρεσίες παιχνιδιών κυκλοφορούν τακτικά στις τηλεοράσεις LG, όπως η επερχόμενη Now-Cafe, μια νέα εφαρμογή συμμετοχής κοινού από την now.gg που θα είναι διαθέσιμη στις τηλεοράσεις LG μέσω του cloud gaming.