WhatsApp: Μπορείς πλέον να ελέγχεις ποιος μπορεί να σε προσθέσει σε κάποιο group

Μια μικρή μεν, αρκετά σημαντική δε αλλαγή έρχεται στο WhatsApp και είναι απορίας άξιον γιατί δεν υπήρχε τόσα χρόνια στη δημοφιλή εφαρμογή messaging. Πρόκειται για μια νέα ρύθμιση που σου επιτρέπει να ορίσεις ποιος θα μπορεί να σε προσθέτει σε groups.

Με τη νέα ρύθμιση υπάρχουν οι επιλογές "nobody", "my contacts" και "everyone", ενώ μέχρι πρότινος ο καθένας μπορούσε να σε προσθέσει αυτόματα σε ομαδική συζήτηση χωρίς την έγκριση σου. Οι συνέπειες κάθε επιλογής είναι προφανείς. Στο "nobody" οποιοσδήποτε θέλει να προσθέσει σε ένα group θα πρέπει να πάρει τη συγκατάθεση του, στο "my contacts" μπορούν να σε προσθέτουν αυτόματα μόνο οι επαφές σου και στο "everyone" ο καθένας.

Τη νέα ρύθμιση θα τη βρείτε στο κεντρικό μενού του λογαριασμού σας, στον τομέα που αφορά την ιδιωτικότητα (Accounts -> Privacy -> Groups).

