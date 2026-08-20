Wildwood: Εντυπωσιακό trailer για τη χειροποίητη animation ταινία της Laika

Σύνοψη

Η Laika έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer της ταινίας Wildwood, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική παραγωγή στην εικοσαετή ιστορία του θρυλικού animation στούντιο.

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Colin Meloy, η πλοκή ακολουθεί τη νεαρή Prue McKeel σε ένα μαγικό, σκοτεινό δάσος του Oregon, καθώς προσπαθεί να σώσει τον μικρό της αδερφό από ένα μυστηριώδες σμήνος κορακιών.

Η παραγωγή υπό τη σκηνοθεσία του Travis Knight περιλαμβάνει 136 πρακτικά σκηνικά, 231 μαριονέτες και εκτενή χρήση τεχνολογίας 3D εκτύπωσης για ρεαλιστική απόδοση κίνησης και φυσικών στοιχείων.

Στο εξαιρετικά πλούσιο cast των ηθοποιών που δανείζουν τις φωνές τους συναντάμε τους Carey Mulligan, Mahershala Ali, Jacob Tremblay και Angela Bassett, με την αμερικανική πρεμιέρα να ορίζεται για τις 23 Οκτωβρίου 2026.

Η εταιρεία παραγωγής Laika έδωσε στη δημοσιότητα το ολοκαίνουργιο και άκρως εντυπωσιακό trailer για την επερχόμενη κινηματογραφική της ταινία με τίτλο Wildwood, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την απαράμιλλη, εξόχως απαιτητική τέχνη του stop-motion animation.

Η επιστροφή του αμερικανικού στούντιο, το οποίο ευθύνεται για αριστουργήματα της σύγχρονης έβδομης τέχνης όπως το Coraline, το ParaNorman και το Kubo and the Two Strings, δεν αποτελεί απλώς μια νέα προσθήκη στον κατάλογο των κυκλοφοριών του, αλλά τη μεγαλύτερη, πιο πολύπλοκη και τεχνολογικά προηγμένη παραγωγή που έχει επιχειρήσει ποτέ στα είκοσι χρόνια της λειτουργίας του.

Το project του Wildwood βρισκόταν σε στάδιο ανάπτυξης για περισσότερο από μια δεκαετία, καθώς τα δικαιώματα του ομώνυμου μυθιστορήματος φαντασίας του Colin Meloy (με εικονογράφηση της Carson Ellis) είχαν αποκτηθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2011, καταδεικνύοντας την τεράστια αφοσίωση της δημιουργικής ομάδας στο συγκεκριμένο κινηματογραφικό όραμα.

Η πλοκή της ταινίας ξεδιπλώνεται γύρω από την έννοια του μαγικού ρεαλισμού και τοποθετείται σε μια σκιώδη, εναλλακτική εκδοχή του Portland στο Oregon. Η ιστορία ξεκινάει με μια ανατριχιαστική απαγωγή, όταν ο μικρός Mac, ο αδελφός της θαρραλέας πρωταγωνίστριας Prue McKeel, αρπάζεται από μια αγέλη κορακιών και μεταφέρεται στα βάθη του "Impassable Wilderness", ενός αδιαπέραστου, στοιχειωμένου δάσους. Η Prue, η οποία διακρίνεται για τον οξύθυμο και ανεξάρτητο χαρακτήρα της, στρατολογεί τον κάπως ατζαμή αλλά πιστό συμμαθητή της Curtis για να οργανώσουν μια ριψοκίνδυνη αποστολή διάσωσης.

Μέσα σε αυτό το μαγευτικό αλλά θανάσιμα επικίνδυνο περιβάλλον, οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με ένα ετερόκλητο καστ πλασμάτων και παρατάξεων. Συναντούν τον Samuel, έναν αξιόπιστο φρουρό του δάσους, τον σοφό Owl Rex που αποτελεί τον διάδοχο του Πριγκιπάτου των Πτηνών, αλλά και μια πανίσχυρη πολεμίστρια αετό γνωστή ως "The General". Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από την επιβλητική και σκοτεινή ανταγωνίστρια της ταινίας, την Alexandra, η οποία ελέγχει τα στοιχεία του δάσους και κρύβει ένα τραγικό παρελθόν πίσω από τις σκληρές της προθέσεις.

Πρόκειται για την πιο περίπλοκη stop-motion παραγωγή του στούντιο, η οποία ενσωματώνει 136 κατασκευασμένα σκηνικά και 231 πρακτικές μαριονέτες. Η υλοποίηση της βασίζεται σε τεχνολογίες 3D εκτύπωσης για τη δημιουργία της ανατομίας των χαρακτήρων και τη δυναμική προσομοίωση του νερού, συνδυάζοντας απόλυτα χειροποίητες τεχνικές με προηγμένα οπτικά εφέ (VFX) για την απόδοση επικών εναέριων μαχών.

Η κλίμακα του εγχειρήματος αποτυπώνεται πλήρως στις δηλώσεις του ίδιου του σκηνοθέτη και CEO της Laika, Travis Knight, ο οποίος παραδέχτηκε ανοιχτά πως χρειάστηκε να δημιουργήσουν από το μηδέν νέα εργαλεία και τεχνολογίες για να μπορέσουν να μεταφέρουν τον πλούτο του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Το stop-motion από τη φύση του απαιτεί ασύλληπτη υπομονή και ακρίβεια χιλιοστού, αφού οι animators μετακινούν τα μοντέλα καρέ-καρέ. Στην περίπτωση του Wildwood, η συνέργεια παραδοσιακών μεθόδων και σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας έφτασε σε νέα ύψη. Η εταιρεία χρησιμοποίησε βιομηχανικούς 3D εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης για να κατασκευάσει τους πολύπλοκους σκελετούς και το εξωτερικό μυϊκό σύστημα των χαρακτήρων, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη ρευστότητα στις εκφράσεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος που ξεπερνά κάθε προηγούμενη δουλειά τους.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον τομέα της φωτογραφίας και της μουσικής επένδυσης, στοιχεία που προσδίδουν στον κόσμο του Wildwood την κινηματογραφική του βαρύτητα. Πίσω από τις κάμερες βρίσκεται ο θρυλικός, υποψήφιος για έξι βραβεία Όσκαρ κινηματογραφιστής Caleb Deschanel, ο οποίος διαχειρίζεται τον φυσικό φωτισμό των σκηνικών υπό κλίμακα με μια δραματική, σχεδόν θεατρική προσέγγιση. Παράλληλα, το soundtrack υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Dario Marianelli, σηματοδοτώντας την τρίτη του συνεργασία με τη Laika και προσθέτοντας μια μελαγχολική αλλά και επική ηχητική παλέτα που δένει ιδανικά με την αισθητική του δάσους.

Η φωνητική ερμηνεία των χαρακτήρων υποστηρίζεται από ένα εξαιρετικά προσεγμένο και πολυπληθές cast αστέρων του Hollywood. Η Peyton Elizabeth Lee δανείζει τη φωνή της στην Prue, ενώ ο Jacob Tremblay αναλαμβάνει τον ρόλο του Curtis. Η Carey Mulligan προσδίδει μια απόκοσμη ψυχρότητα στην ανταγωνίστρια Alexandra, ενώ συναντάμε κορυφαία ονόματα όπως τον βραβευμένο με δύο Όσκαρ Mahershala Ali, την Angela Bassett στον ρόλο του πολεμικού αετού, την Awkwafina, τον Jake Johnson, τον Charlie Day, την Amandla Stenberg, τον Jemaine Clement, και φυσικά τον μοναδικό Tom Waits.

Το Wildwood αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 23 Οκτωβρίου 2026.