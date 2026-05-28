X-Men '97: Νέο trailer για τη 2η σεζόν και ημερομηνία πρεμιέρας

Η δεύτερη σεζόν του X-Men '97 κάνει επίσημη πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Disney+ την 1η Ιουλίου 2026, με το νέο κύκλο να αποτελείται από εννέα επεισόδια, τα οποία θα κυκλοφορούν σε εβδομαδιαία βάση. Η πλοκή ακολουθεί τους εναπομείναντες X-Men, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (από την Αρχαία Αίγυπτο έως το 3960 μ.Χ.), προσπαθώντας να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Τα πρώτα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Marvel Animation επιβεβαιώνουν αυτό που υπονόησε το φινάλε του πρώτου κύκλου. Η ομάδα των μεταλλαγμένων δεν βρίσκεται απλώς εκτός της βάσης της, αλλά έχει κυριολεκτικά σπάσει χωροχρονικά. Από τη μία πλευρά, ο Cyclops και η Jean Grey καλούνται να επιβιώσουν στο μακρινό, δυστοπικό μέλλον του 3960 μ.Χ. Από την άλλη, οι Rogue, Nightcrawler και Beast περιηγούνται στην Αρχαία Αίγυπτο, γύρω στο 3000 π.Χ.

Η συγκεκριμένη αφηγηματική επιλογή δεν εξυπηρετεί απλώς εντυπωσιακά οπτικά περιβάλλοντα, αλλά εμβαθύνει στην ίδια την προέλευση των μεταλλαγμένων και του X-Gene, ειδικά με δεδομένη την παρουσία του En Sabah Nur (Apocalypse) στο αρχαίο αυτό χρονικό πλαίσιο.

Ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που άφησε η πρώτη σεζόν ήταν η μοίρα του Logan. Αφού ο Magneto αφαίρεσε βίαια τον σκελετό αδαμαντίου του, οι ελπίδες για γρήγορη ανάρρωση φαίνονταν ελάχιστες. Ωστόσο, το νέο trailer τον δείχνει ζωντανό και έτοιμο για μάχη. Η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει εδώ είναι ο φόρος τιμής που αποτίουν οι δημιουργοί στο εξώφυλλο του Wolverine Vol. 1, το οποίο εμφανίζεται ως το τελικό, χαρακτηριστικό πλάνο του βίντεο.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται και η σταθερή σύνδεση με το ευρύτερο Marvel Universe, καθώς ο Morph εμφανίζεται να παίρνει τη μορφή του Deadpool για λίγα δευτερόλεπτα.

Ο νεαρός Apocalypse έκανε ήδη την εμφάνιση του στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, όμως η τωρινή, πανίσχυρη εκδοχή του αποτελεί τη βασική απειλή. Ο στόχος του δεν περιορίζεται στην κυριαρχία μιας συγκεκριμένης εποχής, αλλά στην ολοκληρωτική καταστροφή των X-Men μέσα από όλες τις διαθέσιμες χρονικές γραμμές.

Παράλληλα, πίσω στο 1990 —το βασικό timeline της σειράς— η απουσία της ομάδας έχει πυροδοτήσει νέες, επιθετικές μορφές μισαλλοδοξίας εναντίον των μεταλλαγμένων. Το κοινωνικό και πολιτικό σχόλιο που χαρακτήριζε την αυθεντική σειρά παραμένει ισχυρό, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται στον πραγματικό χρόνο απουσίας των ηρώων.

Παρακολουθώντας τα πρώτα δείγματα της 2ης σεζόν, καθίσταται σαφές πως η Marvel Animation έχει τελειοποιήσει τη μέθοδο της "νοσταλγικής πιστότητας". Η ανάλυση του trailer αποκαλύπτει μια σκόπιμη χρήση τεχνητού θορύβου και ανεπαίσθητης χρωματικής απόκλισης στα άκρα των πλάνων. Αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται ψηφιακά για να μιμηθούν την αίσθηση μιας παλιάς τηλεόρασης τεχνολογίας CRT.

Ωστόσο, οι κινήσεις του Nightcrawler και τα οπτικά εφέ από τις οπτικές ακτίνες του Cyclops εμφανίζουν εντυπωσιακή ρευστότητα, η οποία απέχει παρασάγγας από τα στατικά backgrounds της δεκαετίας του '90. Το πάντρεμα της 2D αισθητικής με 3D cel-shaded μοντέλα έχει γίνει πιο οργανικό, εξαλείφοντας τη "σκληρότητα" που συχνά διακρίνει τις υβριδικές παραγωγές.

Για την ελληνική αγορά, η ενσωμάτωση του περιεχομένου στον κατάλογο του τοπικού Disney+ είναι άμεση. Τα εννέα επεισόδια της 2ης σεζόν θα ξεκινήσουν να προβάλλονται την 1η Ιουλίου, διαθέτοντας πλήρεις ελληνικούς υπότιτλους.