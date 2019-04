Xbox One S All Digital: Αποκαλυπτήρια στις 16 Απριλίου, κυκλοφορία 7 Μαΐου στα €229.99;

Η διαρροή του περασμένου μήνα από την ιστοσελίδα WindowsCentral βρίσκει συνέχεια σε αυτήν του έγκριτου leakster Roland Quandt της ιστοσελίδας WinFuture.de. Αυτή τη φορά δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο smartphone, αλλά με τη νέα έκδοση του Xbox One S που δεν διαθέτει οπτικό drive.

Το Xbox One S All Digital θα είναι εμφανισιακά πανομοιότυπο με το Xbox One S, απλά θα λείπει το Blu-ray drive και όλα τα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα μόνο σε ψηφιακή μορφή. Η έκδοση για την Ευρώπη θα διαθέτει 1TB αποθηκευτικό χώρο και θα περιλαμβάνει προεγκατεστημένα τα Forza Horizon 3, Minecraft και Sea of Thieves.

Τα αποκαλυπτήρια φημολογείται ότι θα γίνουν στις 16 Απριλίου και θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη από τις 7 Μαΐου σε τιμή €229.99.









