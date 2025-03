Xiaomi Pad 7: Επίσημα τα νέα AI tablets της εταιρείας

Display



11.2-inch crystal-clear display

3.2K resolution (3200 x 2136), 345 ppi

Refresh rate: Up to 144Hz²¹

Adaptive HDR with 800 nits peak brightness

DC dimming, 4096-level brightness adjustment

Supports Dolby Vision®

TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

TÜV Rheinland Flicker Free Certified

TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified





