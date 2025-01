Xiaomi WinPlay: Επιτρέπει να παίζεις Windows games στα Android tablets της!

Μπορεί να έχετε ακούσει ή και να έχετε δοκιμάσει projects όπως το Winlator, το οποίο σας επιτρέπει να εκτελείτε λογισμικό Windows x86 και x64 σε Android. Είναι ενδιαφέρον ότι η Xiaomi αποκάλυψε ότι εργάζεται για την υποστήριξη του Windows και για τις Android συσκευές της.

Η WinPlay Engine στοχεύει ειδικά στα παιχνίδια, τα οποία είναι συνήθως τα πιο απαιτητικά από τα λογισμικά του Windows. Η Xiaomi αναφέρει ότι η απώλεια απόδοσης της GPU είναι μόνο 2,9%. Πρόκειται για μια λύση που τρέχει πλήρως στη συσκευή και δεν απαιτεί σύνδεση στο Internet για να λειτουργήσει.

Σύμφωνα με τη Xiaomi, το WinPlay υποστηρίζει την πλατφόρμα Steam, το οποίο είναι σπουδαίο νέο από τη στιγμή που είναι το μεγαλύτερο αποθετήριο παιχνιδιών PC στην αγορά. Και αν υποστηρίζεται το Steam, θα πρέπει να είναι δυνατή και η χρήση άλλων πλατφορμων. Σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει 100% συμβατότητα, αλλά ορισμένα παιχνίδια έχουν προβλήματα συμβατότητας ακόμη και σε υπολογιστές με Windows.

Στην παρούσα φάση, η εταιρεία προσλαμβάνει δοκιμαστές για το WinPlay, με τους κατόχους του Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 στην Κίνα να μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αυτό το tablet είναι αρκετά ισχυρό με επεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 2 και έρχεται με 8/12/16GB RAM. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το πόση RAM απαιτείται και σίγουρα θα διαφέρει από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Σύμφωνα με δημοσίευση του Zhang Guoquan, διευθυντή του τμήματος λογισμικού κινητών συστημάτων της Xiaomi, το Tomb Raider Game of the Year Edition τρέχει με μέσο όρο 45fps με συνολική κατανάλωση ενέργειας της συσκευής 8,3W.

Ο γνωστός leaker Digital Chat Station μοιράστηκε ένα demo βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που δείχνει το Need for Speed Most Wanted (Limited Edition) να τρέχει στο tablet και να συνεργάζεται με ένα χειριστήριο Xbox. Εξυπακούεται ότι υποστηρίζονται επίσης πληκτρολόγια και ποντίκια.

