Yogi: Ο ανθρωποειδής βοηθός που μιλά, νιώθει και φροντίζει

Την ώρα που η πλειοψηφία των εταιρειών ρομποτικής επενδύουν στην ανάπτυξη λύσεων για τη βιομηχανία, μια νεότερη αμερικανική startup, η Cartwheel Robotics, έχει βάλει στόχο κάτι πιο προσωπικό: να φέρει τα ανθρωποειδή ρομπότ μέσα στα σπίτια μας. Το πιο φιλόδοξο δημιούργημά της ονομάζεται Yogi, ένα ανδροιειδές σχεδιασμένο όχι μόνο για να κινείται ρεαλιστικά και να βοηθά στις δουλειές του σπιτιού, αλλά και για να επικοινωνεί με ανθρώπους με τρόπο φυσικό και καθησυχαστικό.

Η φιλοσοφία της Cartwheel είναι διαφορετική από εκείνη που κυριαρχεί στην αγορά: τα ρομπότ δεν πρέπει να αντικαθιστούν την ανθρώπινη παρουσία, αλλά να λειτουργούν ως σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αναπτύξουν μια αυθεντική σχέση με τον άνθρωπο. «Δημιουργούμε ρομπότ φτιαγμένα για ανθρώπινη σύνδεση», εξηγεί ο Scott LaValley, CEO της εταιρείας. «Ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε ευγενικούς, διαισθητικούς βοηθούς, ικανούς να κατανοούν τα συναισθήματα και το πλαίσιο της κάθε κατάστασης».

Το project υποστηρίζεται από τη Humanoid Global Holdings Corp., μια εισηγμένη εταιρεία που έχει εντάξει την Cartwheel Robotics ανάμεσα στα πιο υποσχόμενα startups στον τομέα της ρομποτικής. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πλατφόρμα του Yogi βασίζεται σε μια εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη αρχιτεκτονική, η οποία συνδυάζει εξειδικευμένο hardware, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένα συστήματα κίνησης που προσαρμόζονται στη συμπεριφορά του χρήστη.

Το σώμα του Yogi είναι κατασκευασμένο από ιατρική σιλικόνη και μαλακά υλικά, ώστε η αλληλεπίδραση να είναι ασφαλής και άνετη. Τροφοδοτείται από μια αφαιρούμενη, αρθρωτή μπαταρία που του επιτρέπει να λειτουργεί για αρκετές ώρες συνεχόμενα, ενώ οι μηχανισμοί κίνησής του (high-torque actuators) διαθέτουν προστασία από υπερφόρτωση. Αυτό σημαίνει ότι ο Yogi δεν είναι απλώς σταθερός και ακριβής στις κινήσεις του, αλλά και αρκετά «ευαίσθητος» ώστε να χειρίζεται αντικείμενα ή να αγγίζει ανθρώπους χωρίς να προκαλεί ζημιές ή τραυματισμούς.

Ο σχεδιασμός του ρομπότ είναι φιλικός και οικείος, με εμφανείς επιρροές από τον Baymax, τον αγαπημένο χαρακτήρα της ταινίας Big Hero 6. Ωστόσο, πίσω από το χαμογελαστό περίβλημα κρύβεται μια πιο βαθιά αποστολή: να μετατρέψει τη συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής σε μια εμπειρία με συναισθηματικό βάθος. Ο Yogi δεν έχει φτιαχτεί μόνο για να εκτελεί εντολές, αλλά για να αναγνωρίζει τη διάθεση του συνομιλητή του, να προσαρμόζει τον τόνο της φωνής του και να αντιδρά με τρόπο που εμπνέει εμπιστοσύνη και οικειότητα.

Η Cartwheel επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της που επικεντρώνονται σε εργοστασιακές εφαρμογές, μεταφέροντας τη ρομποτική μέσα στην καθημερινότητα. Ο Yogi μπορεί να εκτελεί απλές οικιακές εργασίες, όπως να τακτοποιεί αντικείμενα, να μεταφέρει πράγματα ή να υπενθυμίζει ραντεβού. Όμως το πραγματικά καινοτόμο στοιχείο είναι η ικανότητά του να «διαβάζει» συναισθήματα. Εάν ο χρήστης δείχνει αγχωμένος ή λυπημένος, ο Yogi μπορεί να μεταβάλλει τη φωνή του, να επιβραδύνει τις κινήσεις του ή να προτείνει μια δραστηριότητα που θα βελτιώσει τη διάθεση.

Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ένα σημαντικό ιατρικό ίδρυμα της Βόρειας Αμερικής για την πιλοτική χρήση του Yogi σε περιβάλλοντα υγείας, όπως μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή ασθενών με άνοια. Εκεί, ο ρόλος του δεν θα είναι μόνο λειτουργικός αλλά και συναισθηματικός: να προσφέρει συνοδεία, να μειώνει το άγχος και να συμβάλλει στην ψυχολογική ευεξία των ασθενών. Παράλληλα, διάφορα πανεπιστήμια έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν το ρομπότ σε ερευνητικά προγράμματα που εξετάζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής.

Η Cartwheel Robotics έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει το πρώτο πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο του Yogi στο Humanoids Summit στη Silicon Valley τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Επιπλέον, σχεδιάζει να εγκαινιάσει το νέο της κέντρο έρευνας και παραγωγής στο Reno της Νεβάδα στις αρχές του 2026, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μαζική παραγωγή.

[source]