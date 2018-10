YouTube: "Έπεσε" για περισσότερο από μία ώρα σε όλο τον κόσμο

Δεν μας είχε συνηθίσει σε τόσο μεγάλες διακοπές το YouTube, αν και το πιθανότερο είναι ότι λίγοι το κατάλαβαν στη δική μας χρονική ζώνη. Η υπηρεσία της Google "έπεσε" για περισσότερο από μία ώρα και κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε "δράματα".

Κατά τη διάρκεια της βλάβης, η έκδοση για desktop εμφάνιζε σπασμένη την αρχική οθόνη με σειρές από γραπτό κείμενο και το μήνυμα ότι οι developers προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Σε περίπτωση που επέλεγες κάποιο vido, τότε εμφανιζόταν το μήνυμα "An error occurred, please try again later" ή "Sorry, that video does not exist. Sorry about that". Το πρόβλημα επηρέασε και τις υπηρεσίες YouTube Music και YouTube TV.

Η Google απολογήθηκε για το blackout μέσω Twitter και κατάφερε να επιδιορθώσει το πρόβλημα μετά από περίπου 1 ώρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει τι ήταν αυτό που το προκάλεσε.

