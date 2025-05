YouTube: Σφίγγει τον κλοιό γύρω από τα κανάλια που δημοσιεύουν ψεύτικα trailers

Καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος των μεγάλων κινηματογραφικών πρεμιέρων και του Comic-Con, η πλατφόρμα του YouTube λαμβάνει αυστηρά μέτρα για να περιορίσει την εξάπλωση ψεύτικων trailers και πλάνων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη (AI), ιδιαίτερα όταν αυτά εκμεταλλεύονται δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές και εξαπατούν το κοινό.

Η πιο πρόσφατη και χαρακτηριστική κίνηση της πλατφόρμας αφορά την αφαίρεση του δικαιώματος εμπορικής εκμετάλλευσης καναλιών όπως το Screen Culture, που κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές ανεβάζοντας ψεύτικα concept trailers για πολυαναμενόμενες ταινίες όπως Thunderbolts, The Fantastic Four: First Steps και άλλες παραγωγές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καν επίσημα πλάνα ή trailers. Μαζί με το Screen Culture, στο στόχαστρο μπήκαν και τα συνεργαζόμενα κανάλια Screen Trailers και KH.

Εκπρόσωπος του YouTube δήλωσε στην ιστοσελίδα Deadline πως οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποβολής από το πρόγραμμα συνεργατών, ισχύουν για όλα τα κανάλια που μπορεί να ανήκουν ή να ελέγχονται από τον εκάστοτε δημιουργό. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στάσης από την πλατφόρμα, η οποία έως πρόσφατα επέτρεπε τη λειτουργία τέτοιων καναλιών, αρκεί να μη χρησιμοποιούσαν υλικό με πνευματικά δικαιώματα από στούντιο.

Η νέα πολιτική έχει στόχο να περιορίσει την παραπληροφόρηση και την κατάχρηση της δημοφιλίας κινηματογραφικών franchise, όπως και τη χρήση παραγωγικής AI για τη δημιουργία περιεχομένου που αποσκοπεί σε διαφημιστικά έσοδα χωρίς να σέβεται τους όρους δεοντολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας. Μέχρι πρότινος, τα κινηματογραφικά στούντιο είχαν τουλάχιστον τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος των διαφημιστικών εσόδων από τέτοια βίντεο. Ωστόσο, η εξάπλωση των deepfake παραγωγών και της εύκολης παραπλάνησης του κοινού φαίνεται ότι οδήγησε σε αυστηρότερη πολιτική.

Ιδιαίτερα καυστική ήταν και η αντίδραση της ηθοποιϊκής ένωσης SAG-AFTRA, η οποία έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της στη χρήση περιεχομένου AI που βασίζεται σε "ανθρώπινα" χαρακτηριστικά χωρίς έγκριση ή αμοιβή. Όπως είχε δηλώσει η ένωση:

Η εμπορευματοποίηση μη εξουσιοδοτημένων, ανεπιθύμητων και υποδεέστερων χρήσεων ανθρώπινης δημιουργικότητας οδηγεί σε ένα αγώνα προς τα κάτω. Ενθαρρύνει τις τεχνολογικές εταιρείες να αναζητούν σύντομα οικονομικά οφέλη εις βάρος της διαχρονικής ανθρώπινης καλλιτεχνικής προσπάθειας.

Η κίνηση του YouTube αποτελεί κομβικό βήμα στην προσπάθεια καταπολέμησης της ψεύτικης πληροφορίας και προστασίας των δημιουργών περιεχομένου που ακολουθούν ηθικούς και νομικούς κανόνες.

