Facebook και Cambridge Analytica: Τεράστιο σκάνδαλο με τα δεδομένα 50 εκατ. χρηστών! Ελέγχεται ο ρόλος τους στην εκλογή του Donald Trump και στο Brexit

Για ακόμα μία φορά η Facebook δέχεται έντονη κριτική για τον ρόλο που έπαιξε στην εκλογή του Donald Trump και αυτή τη φορά φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν πάρει ιδιαίτερα σοβαρή τροπή, αφού σύντομα θα έρθει αντιμέτωπη με πληθώρα αγωγών τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στη Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αποκάλυψαν οι The Guardian και The New York Times το περασμένο Σάββατο, η Cambridge Analytica (μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων) χρηματοδοτήθηκε από την καμπάνια του Donald Trump το 2016 και επεξεργάστηκε τα δεδομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook εν αγνοία τους.

Ποια είναι η Cambridge Analytica

Η Cambridge Analytica ιδρύθηκε το 2013 και ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων για πολιτικούς σκοπούς χτίζοντας το “ψυχογραφικό προφίλ” των χρηστών. Με την εταιρεία έχουν δεσμούς τόσο ο Steve Bannon, όσο και ο Robert Mercer, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες των Ρεπουμπλικάνων.

Στην ουσία, η εταιρεία συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές και τα αναλύει για να προβλέψει την πρόθεση ψήφου των χρηστών. Συνεργάζεται με εκλογικές καμπάνιες υποψηφίων και άλλους πολιτικούς οργανισμούς για στοχευμένες ενέργειες με βάση τα δεδομένα των χρηστών.

Στις ΗΠΑ, η Cambridge Analytica έγινε γνωστή λόγω της δουλειάς της για τις προεκλογικές καμπάνιες των Donald Trump, Ted Cruz και Ben Carson.

Τι ακριβώς έκαναν στο Facebook

Η Facebook ανακοίνωσε ότι “εξορίζει” την Cambridge Analytica από την πλατφόρμα της, απαγορεύοντας την να διαφημίζεται ή να λειτουργεί τις Facebook Pages της, επειδή εκμαίευσε δεδομένα χρηστών με παράνομο τρόπο χωρίς την συγκατάθεση τους. Συμφωνα με τις αναφορές που δημοσιεύθηκαν, η εταιρεία πήρε στα χέρια της τα δεδομένα περισσότερων από 50 εκατομμυρίων χρηστών για να χτίσει το “ψυχογραφικό προφίλ” τους.

Η Facebook το ανακάλυψε αυτό στα τέλη του 2015 και ζήτησε από την Cambridge Analytica να καταστρέψει τα δεδομένα. Η τελευταία καθησύχασε την Facebook ότι τα κατέστρεψε, με αποτέλεσμα η πρώτη καλή τη πίστει να πάψει να ασχολείται με το ζήτημα. Πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια και οι αναφορές των The Guardian και The New York Times απέδειξαν ότι η Cambridge Analytica όχι μόνο διατήρησε τα δεδομένα των χρηστών, αλλά τα χρησιμοποίησε κανονικότατα για την προεκλογική καμπάνια του Donald Trump και βοήθησε σημαντικά στην εκλογή του.

Πως πήραν τα δεδομένα στα χέρια τους

Εδώ είναι το ζουμί για να πάρετε μια ιδέα πως “φακελωνόμαστε” στο Facebook από ορισμένα φαινομενικά “χαβαλεδιάρικα” κουίζ. Η Cambridge Analytica συνεργάστηκε με την Global Science Research (GSR), η οποία έστησε ένα κουίζ με ονομασία “thisiyourdigitallife” και το διαφήμισε ως “κοινωνικό πείραμα που χρησιμοποιούν ψυχολόγοι“.

Περίπου 270.000 χρήστες ασχολήθηκαν με την εφαρμογή-κουίζ, η οποία έδωσε άμεσα πρόσβαση στην GSR (και κατ’ επέκτασιν στην Cambridge Analytica) σε πληροφορίες που αφορούσαν τον τόπο κατοικίας, τις λίστες με τους φίλους τους και τα likes που έχουν κάνει.

Πρόκειται για μια τεράστια παραβίαση των κανόνων που έχει θέσει η Facebook για τους developers. Οι χρήστες νόμιζαν ότι απλά έπαιρναν μέρος σε ένα κουίζ και χωρίς να το γνωρίζουν έδιναν πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς σκοπούς.

Πως οι 270.000 λογαριασμοί οδήγησαν στα 50 εκατομμύρια

Στη σημερινή εποχή, όταν δίνεις σε μια third-party εφαρμογή πρόσβαση στον λογαριασμό σου στο Facebook, τότε η εφαρμογή αυτή μπορεί να δει μόνο ορισμένα από τα δεδομένα που αποφασίζεις να μοιραστείς. Τα πράγματα, ωστόσο, δεν ήταν πάντοτε έτσι.

Μέχρι το 2015, οι εφαρμογές αποκτούσαν πρόσβαση όχι μόνο στα δεδομένα σου, αλλά και στη λίστα των φίλων σου. Φυσικά, αυτό ίσχυε για όσους δεν είχαν φροντίσει να ασχοληθούν με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του λογαριασμού τους, κάτι για το οποίο φωνάζουμε εδώ και χρόνια. Ακόμη και σήμερα, παρά την τόσο μεγάλη ενημέρωση και τις εκκλήσεις ακόμη και των ίδιων των εταιρειών τεχνολογίας, η πλειοψηφία των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα είναι “ξέφραγα αμπέλια“.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι από τις λίστες των φίλων αυτών των 270.000 χρηστών, υπήρξε μια εκθετική αύξηση στα δεδομένα που έφτασαν στα χέρια της Cambridge Analytica με αποτέλεσμα να μιλάμε για 50.000.000 λογαριασμούς.

Να σημειωθεί ότι αυή η πρακτική ήταν αποδεκτή, τότε, από τη Facebook. Οι developers είχαν την άδεια να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα, αλλά το λάθος στην περίπτωση της GSR αφορούσε καθαρά την σχέση της με την Cambridge Analytica και την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων με μη-αποδεκτό τρόπο.

Τι γίνεται τώρα

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η Facebook είναι πλέον υπόλογη για πολλά ζητήματα και με την έκταση που παίρνει ταχύτατα η ιστορία, πολύ σύντομα θα έχουμε τις πρώτες σοβαρές νομικές ενέργειες εναντίον της. Ήδη μαθαίνουμε ότι τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι, όσο και οι Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ έχουν ζητήσει εξηγήσεις από την εταιρεία για τον ρόλο της στις εκλογές και μάλιστα θα κληθεί απευθείας ο Mark Zuckerberg από το Κογκρέσο. Εξαιρετικά πιθανή, επίσης, είναι η επιβολή προστίμου από το FTC για μη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

Σε ό,τι αφορά το βρετανικό κομμάτι της ιστορίας, εκεί έχουν ξεκινήσει έρευνες σχετικά με την εμπλοκή της Cambridge Analytica στο δημοψήφισμα για το Brexit και έχουν κληθεί, επίσης, υψηλόβαθμα στελέχη της Facebook για να δώσουν εξηγήσεις.

Αναμένεται ένας χαμούλης τις επόμενες εβδομάδες…

[via]