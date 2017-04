Φόνος σε ζωντανή μετάδοση στο Facebook. Υπάρχει έλεγχος ή αυτό θα είναι το μέλλον;

Η Facebook προσφέρει πλέον σε όλους τους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τη δική τους ζωντανή μετάδοση, η οποία προβάλλεται κανονικά μέσα από το κοινωνικό δίκτυο και μπορεί να είναι ορατή στους φίλους του χρήστη ή και σε οποιονδήποτε, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο δημιουργός. Υποθέτουμε ότι η λειτουργία Live Video προοριζόταν περισσότερο για την εξυπηρέτηση δημοσιογραφικών οργανισμών και την κάλυψη εκδηλώσεων διαφόρων εταιρειών, και σε λιγότερο βαθμό την ικανοποίηση του “ψώνιου” που κουβαλά ο καθένας μας για λόγους διασκέδασης. Παρόλα αυτά, έχουν έρθει στη δημοσιότητα ουκ ολίγες περιπτώσεις που δημιουργούν πολλά ερωτήματα για την χρησιμότητα της.

Από πέρυσι καταγράφηκαν αρκετές περιπτώσεις βίας, όπως ξυλοδαρμοί και ληστείες, αλλά και ο φόνος του Antonio Perkins στο Σικάγο, όταν ο άτυχος “παρουσιαστής” πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια μιας ακόμη ζωντανής βραδιάς. Τώρα, μαθαίνουμε ότι η Αστυνομία του Cleveland έχει ξεκινήσει τις έρευνες για να βρει τον Steve Stephens, έναν 37χρονο οποίος ανέβασε μερικά Live Videos στο Facebook ισχυριζόμενος ότι έχει σκοτώσει 15 άτομα και σε ένα από αυτά φαίνεται να πυροβολεί στο κεφάλι έναν ηλικιωμένο άνδρα που συνάντησε τυχαία στον δρόμο, χωρίς κανέναν λόγο.

Συγγενείς του άτυχου ηλικιωμένου έχουν επιβεβαιώσει ότι όντως δολοφονήθηκε και οι Αρχές προειδοποιούν ότι είναι οπλισμένος και άκρως επικίνδυνος. Παρόλα αυτά, και παρά τις δηλώσεις του Stephens στα videos που ακολούθησαν, δεν έχουν βρει κανένα άλλο πτώμα μέχρι στιγμής. (Αν θέλετε να διαβάσετε αναλυτικά το τι έχει συμβεί, μπορείτε να συνεχίσετε την ανάγνωση στο Heavy.com).

Από την πλευρά της η Facebook δήλωσε στο Engadget ότι:

Προφανώς δεν τίθεται θέμα καταδίκης του συμβάντος και πολιτικής ορθότητας των δηλώσεων της Facebook. Αυτό που σηκώνει, όμως, συζήτηση είναι η δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε ζωντανή μετάδοση στο κοινωνικό δίκτυο. Εσείς συμφωνείτε με τη λειτουργία Live Video;

I just spoke with a man and woman who said the man killed in the FB live video was their 78 year old father @cleveland19news pic.twitter.com/Gpf3EUafLM

— Shanice (@ShaniceDunning) April 16, 2017