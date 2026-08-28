12 12 12: Ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας σειράς θρίλερ του Apple TV με τους Mackie και Dornan

Σύνοψη

Το Apple TV ανακοίνωσε την πρεμιέρα της νέας σειράς «12 12 12» για τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Anthony Mackie και Jamie Dornan, ενσαρκώνοντας έναν πρώην πράκτορα του FBI και έναν επαγγελματία εγκληματία αντίστοιχα.

Η ονομασία της σειράς βασίζεται στην τριπλή χρονική της δομή: 12 μήνες σχεδιασμού της ληστείας, 12 ώρες εκτέλεσης και 12 ημέρες συνεπειών.

Το βασικό σκηνικό αφορά το χτύπημα σε ένα υπόγειο τραπεζικό θησαυροφυλάκιο κάτω από τους δρόμους της Ζυρίχης, με γυρίσματα σε ευρωπαϊκές τοποθεσίες.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η πολυβραβευμένη Kari Skogland (The Falcon and the Winter Soldier).

Το «12 12 12» είναι ένα αστυνομικό θρίλερ οκτώ επεισοδίων του Apple TV, το οποίο εξιστορεί μια πολύπλοκη ληστεία στη Ζυρίχη, με πρωταγωνιστές τον Anthony Mackie ως έναν ατιμασμένο πράκτορα του FBI και τον Jamie Dornan ως έναν Αμερικανό επαγγελματία εγκληματία. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου 2026.



Η πλατφόρμα του Apple TV συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, προσθέτοντας στο ήδη εκτενές χαρτοφυλάκιό της ένα ολοκαίνουργιο αστυνομικό θρίλερ που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των συνδρομητών. Το 12 12 12 αποτελεί μια φιλόδοξη προσέγγιση στο δημοφιλές τηλεοπτικό είδος των heist thrillers, συνδυάζοντας την καταιγιστική δράση με την εις βάθος ανάπτυξη χαρακτήρων και τις ψυχολογικές συγκρούσεις. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ηθοποιούς με βαρύ βιογραφικό, οι οποίοι αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσωπικότητες που εμπλέκονται σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση ληστείας.

Κάθε επεισόδιο της σειράς διασχίζει τρία διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με το κεντρικό έγκλημα. Οι θεατές παρακολουθούν παράλληλα τους δώδεκα μήνες που απαιτήθηκαν για την εξονυχιστική προετοιμασία και τον λεπτομερή σχεδιασμό του εγχειρήματος, τις δώδεκα κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες εκτελείται το ίδιο το σχέδιο με ακρίβεια χιλιοστού, και τέλος, τις δώδεκα ημέρες που ακολουθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πράξης, εστιάζοντας στις δραματικές συνέπειες και τη διαφυγή.

Η κεντρική ιστορία διαδραματίζεται κυρίως στην Ευρώπη, με το τελικό χτύπημα να στοχεύει σε ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο κρυμμένο βαθιά κάτω από τους δρόμους της Ζυρίχης, δημιουργώντας ένα κλειστοφοβικό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό σκηνικό για τη σύγκρουση των ηρώων. Αυτή η τριπλή χρονική προσέγγιση επιτρέπει στους σεναριογράφους να εμβαθύνουν στην ψυχολογία των χαρακτήρων με τρόπο μεθοδικό, αποφεύγοντας την απλοϊκή γραμμική αφήγηση και προσθέτοντας πολλαπλά επίπεδα έντασης, καθώς το παρελθόν, το παρόν και το άμεσο μέλλον συνυφαίνονται σε κάθε σκηνή.

Ο Anthony Mackie, τον οποίο το παγκόσμιο κοινό γνωρίζει καλά από τη μακρόχρονη συμμετοχή του στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU), αναλαμβάνει τον ρόλο ενός πρώην πράκτορα του FBI, του οποίου η καριέρα έχει στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Ο χαρακτήρας αναζητά απεγνωσμένα την ευκαιρία να ανακτήσει την υπόληψή του, βλέποντας σε αυτή την υπόθεση τη μοναδική του διέξοδο. Στον αντίποδα, ο Jamie Dornan υποδύεται έναν εξαιρετικά ικανό, απόλυτα ψυχρό και μεθοδικό Αμερικανό εγκληματία, χτίζοντας ένα εκρηκτικό δίδυμο. Το μεταξύ τους κυνήγι περιγράφεται από τους παραγωγούς ως ένα ανελέητο παιχνίδι τακτικής που απλώνεται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, παραπέμποντας υφολογικά σε κλασικές κινηματογραφικές ταινίες δράσης με βαρύ ψυχολογικό υπόβαθρο, όπως το Heat.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν αξιόλογοι ηθοποιοί με σημαντική πορεία, προσδίδοντας επιπλέον καλλιτεχνικό βάρος στην παραγωγή. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Jack Kesy από το Hellboy: The Crooked Man, η Agathe Rousselle που τράβηξε τα βλέμματα της βιομηχανίας στο βραβευμένο φιλμ Titane, η Sallie Harmsen γνωστή από το Blade Runner 2049, ο δημοφιλής γαλλικής καταγωγής José Garcia και η υποψήφια για Emmy, Kali Reis (True Detective).

Πίσω από τις κάμερες, η παρουσία της Kari Skogland εγγυάται ένα άρτιο τεχνικά και σκηνοθετικά αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στα υψηλότερα standards του Χόλιγουντ. Η βραβευμένη δημιουργός διαθέτει πλούσια εμπειρία από την καθοδήγηση μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών, ενώ έχει αναλάβει προσωπικά τη σκηνοθεσία πολλών επεισοδίων της νέας σειράς, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου πιλότου. Τον ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών, μαζί με την Skogland, τον Mackie και τον Dornan, μοιράζονται οι δημιουργοί Dudi Appleton και Jim Keeble.

Το «12 12 12» θα καταστεί διαθέσιμο στη χώρα μας από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του με ενσωματωμένους ελληνικούς υπότιτλους, με ένα νέο επεισόδιο να δημοσιεύεται κάθε Παρασκευή.