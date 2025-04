20 Χρόνια YouTube: Από ένα βίντεο με ελέφαντες σε έναν ψηφιακό κολοσσό δισεκατομμυρίων

Στις 23 Απριλίου 2005, ένα σύντομο, ερασιτεχνικό βίντεο 17 δευτερολέπτων γυρισμένο στον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο, άνοιξε τον δρόμο για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα βίντεο στον κόσμο. Το βίντεο είχε τίτλο Me at the Zoo και πρωταγωνιστή τον Jawed Karim, έναν από τους τρεις συνιδρυτές του YouTube. Στην κάμερα, ο Karim λέει απλά: «Εδώ είμαστε μπροστά στους ελέφαντες. Το ωραίο με αυτούς είναι ότι έχουν πολύ, πολύ, πολύ μακριές προβοσκίδες. Και αυτό είναι πάνω-κάτω όλο».

Με πάνω από 350 εκατομμύρια προβολές, το βίντεο αυτό έμελλε να γίνει σημείο αναφοράς. Όχι για τη θεαματικότητά του, αλλά επειδή αποτέλεσε την επίσημη πρώτη ανάρτηση στο YouTube — την πλατφόρμα που θα άλλαζε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε και μοιραζόμαστε βίντεο στο Διαδίκτυο.

Από startup σε αυτοκρατορία

Μόλις 18 μήνες αργότερα, η Google εντόπισε το τεράστιο δυναμικό της νέας αυτής πλατφόρμας και την εξαγόρασε για 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επένδυση αποδείχθηκε σοφή: σήμερα, το YouTube αποφέρει πάνω από 35 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο μόνο από διαφημίσεις.

Τα 17 δευτερόλεπτα του 2005 ήταν μόνο η αρχή. Πλέον, στο YouTube ανεβαίνουν 500 ώρες περιεχομένου κάθε λεπτό, δηλαδή περίπου 82 χρόνια βίντεο την ημέρα. Μια τεράστια πολιτισμική και τεχνολογική μετάλλαξη που άλλαξε τα δεδομένα σε δημοσιογραφία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση και πολιτικό λόγο.

Baby Shark και cat videos: Το YouTube σήμερα

Το πιο δημοφιλές βίντεο στην ιστορία της πλατφόρμας είναι το Baby Shark Dance, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 13,5 δισεκατομμύρια προβολές. Η πλατφόρμα φιλοξενεί πλέον όχι μόνο ψυχαγωγικά βίντεο αλλά και χιλιάδες επαγγελματίες δημιουργούς που κερδίζουν τα προς το ζην από το περιεχόμενό τους. Παράλληλα, οι θρυλικές κατηγορίες όπως τα βίντεο με γάτες συνεχίζουν να έχουν σταθερό κοινό.

Ο Jawed Karim σήμερα

Παρά τη θρυλική του θέση στην ιστορία του Διαδικτύου, ο Jawed Karim παραμένει αποτραβηγμένος από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και το κανάλι του έχει 5,34 εκατομμύρια συνδρομητές, δεν έχει ανεβάσει κανένα νέο βίντεο από το 2005. Ωστόσο, κατά καιρούς αλλάζει την περιγραφή κάτω από το αρχικό βίντεο. Η τελευταία ενημέρωση αναφέρει: «Τα μικροπλαστικά συσσωρεύονται στους ανθρώπινους εγκεφάλους με ανησυχητικό ρυθμό», συνοδευόμενη από σχετικό link.

Σήμερα, ο Karim παραμένει ενεργός στον χώρο της τεχνολογίας ως μηχανικός λογισμικού, επενδυτής και μέντορας, επηρεάζοντας διακριτικά τις εξελίξεις στον κλάδο που ο ίδιος βοήθησε να διαμορφωθεί. Πιθανόν να επισκέπτεται ακόμη κατά καιρούς τον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, ίσως όχι για τους ελέφαντες, αλλά για να θυμηθεί πού ξεκίνησαν όλα.

Είκοσι χρόνια μετά, το YouTube δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα. Είναι το παγκόσμιο αρχείο εικόνας, λόγου και πολιτισμού — κι όλα ξεκίνησαν από μια απλή βιντεοσκόπηση μπροστά από ελέφαντες.