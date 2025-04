28 Years Later: Νέο trailer για την πολυαναμενόμενη horror ταινία

Η αγωνία κορυφώνεται με το νέο, τρομακτικό trailer του 28 Years Later, της πολυαναμενόμενης ταινίας τρόμου που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Ιουνίου 2025. Πρόκειται για το δεύτερο sequel της θρυλικής βρετανικής ταινίας 28 Days Later (2002) και της συνέχειάς της 28 Weeks Later (2007), με τη σκηνοθετική υπογραφή του Danny Boyle και το σενάριο του Alex Garland, το δίδυμο που καθόρισε τη σύγχρονη zombie-horror μυθολογία.

Η ιστορία εκτυλίσσεται 28 χρόνια μετά τα γεγονότα των δύο προηγούμενων ταινιών, σε έναν κόσμο όπου ο φονικός ιός εξακολουθεί να παραμονεύει. Πρωταγωνιστούν οι Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer και Ralph Fiennes, σε έναν αφηγηματικό καμβά γεμάτο ένταση, τρόμο και απελπισία.

Το trailer μας μεταφέρει σε ένα απομονωμένο, οχυρωμένο νησιωτικό χωριό, όπου οι λίγοι επιζώντες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια εύθραυστη ασφάλεια, προστατευμένοι τόσο από τους μολυσμένους όσο και από τους υπόλοιπους επιζώντες. Όταν δύο κάτοικοι αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην ενδοχώρα, η αποστολή τους μοιάζει εξαιρετικά επικίνδυνη και καταδικασμένη.

Από εκεί και πέρα, το trailer μετατρέπεται σε ένα καταιγιστικό εφιάλτη γεμάτο τρόμο και δράση, με γρήγορους και αιμοδιψείς μολυσμένους να ξεπετάγονται μέσα από θολωτά βιτρό, έναν ιερέα σε έκσταση να παρακολουθεί την καταστροφή και σωρούς από ανθρώπινα κρανία που παραπέμπουν σε οργανωμένη μαζική σφαγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές σκηνές έχουν γυριστεί με iPhone 15 Pro Max, προσφέροντας ένα ωμό, ρεαλιστικό αισθητικό αποτέλεσμα που εντείνει την αίσθηση πανικού.

Το 28 Years Later υπόσχεται να επαναφέρει τον αυθεντικό τρόμο της σειράς, με μια σύγχρονη ματιά και ισχυρές κοινωνικές προεκτάσεις. Πρόκειται για μια ταινία που δεν απευθύνεται μόνο στους φαν του είδους, αλλά σε κάθε θεατή που αναζητά έντονες κινηματογραφικές εμπειρίες.