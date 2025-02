A Minecraft Movie: Νέο trailer για τη live-action ταινία ρίχνει φως στην υπόθεση

Η επόμενη μεγάλη ταινία που βασίζεται σε video game, το A Minecraft Movie, κυκλοφορεί στις 4 Απριλίου. Για την προώθησή της, η Warner Bros. έφτιαξε ένα νέο trailer που θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του επερχόμενου NBA All-Star Weekend (14-16 Φεβρουαρίου). Το νέο trailer δείχνει περισσότερο από την οπτική παρουσίαση της ταινίας, η οποία συνδυάζει πλάνα live-action του Jack Black και του Jason Momoa με CG-rendered απεικονίσεις των Creepers και των Villagers από το σύμπαν του Minecraft.

Εκτός από τους Black και Momoa, στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen και Jennifer Coolidge. Το παιχνίδι Minecraft δεν έχει μεγάλη ιστορία, αλλά η ταινία προφανώς θα έχει.

Τέσσερις αταίριαστοι χαρακτήρες - τους οποίους υποδύονται οι Momoa, Hansen, Myers και Brooks - παρασύρονται από μια πύλη που τους μεταφέρει στον υπερκόσμο του Minecraft, όπου συμβαίνουν διάφορα άγρια πράγματα. Η προσπάθειά τους είναι να βρουν έναν τρόπο να γυρίσουν σπίτι και πρέπει να συνεργαστούν για να καταπολεμήσουν κακούς όπως τα Piglins και τα Zombies. Ο Black υποδύεται τον ειδικό τεχνίτη Steve, ο οποίος βοηθάει το πλήρωμα στο ταξίδι του.



Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Jared Hess (Nacho Libre, Napoleon Dynamite) ανέλαβε το σκηνοθετικό τιμόνι της ταινίας, ενώ διάφοροι υπάλληλοι της εταιρείας ανάπτυξης του Minecraft (Mojang) ήταν παραγωγοί. Πριν αναλάβει ο Hess, ο Rob McElhenney του It's Always Sunny in Philadelphia είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας Minecraft και έπεισε τη Warner Bros. να του δώσει 150 εκατομμύρια δολάρια για να την κάνει. Αλλά μετά την αλλαγή στην ηγεσία της Warner Bros. η νέα διοίκηση δεν ήθελε την ταινία του McElhenney.

Πριν από τον McElhenney, ο σκηνοθέτης των Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, είχε δεσμευτεί και πρότεινε μια ταινία περιπέτειας τύπου Goonies. Η Mojang άσκησε βέτο στην ιδέα και ο Levy προχώρησε. Οι Chris Bowman και Hubbel Palmer έγραψαν το σενάριο για την ταινία A Minecraft Movie.

Η ταινία αναμένεται στον κινηματογράφο στις 4 Απριλίου 2025.