A Minecraft Movie: Επιτέλους το πρώτο trailer για την ταινία που ανακοινώθηκε πριν 10+ χρόνια!

Η Warner Bros. παρουσίασε το πρώτο trailer για την ταινία Minecraft που ετοιμάζεται εδώ και καιρό. Η ταινία, η οποία βασίζεται στο δημοφιλές παιχνίδι sandbox της Mojang, έχει ένα μεγάλο καστ με τεράστια ονόματα, όπως οι Jason Momoa, Jack Black, Kate McKinnon, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, Emma Myers και Jemaine Clement.

Από τότε που ανακοινώθηκε η ταινία πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, ο κόσμος αναρωτιόταν πώς ο σκηνοθέτης Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) και οι σεναριογράφοι θα μπορούσαν να κάνουν μια ταινία από ένα παιχνίδι που δεν έχει πραγματική υπόθεση. Στην πραγματικότητα, το γεγονός ότι το Minecraft δεν έχει κάποια ιδιαίτερη πλοκή είναι μέρος της γοητείας του, καθώς μπορείτε να κάνετε τα πάντα, να γίνετε τα πάντα και να χτίσετε ό,τι θέλετε.

Ακολουθεί η επίσημη περιγραφή της ταινίας Minecraft, καθώς και η ιστορία της:

Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Minecraft, όπου η δημιουργικότητα δεν σας βοηθάει απλώς να κατασκευάσετε, αλλά είναι απαραίτητη για την επιβίωσή σας! Τέσσερις απροσάρμοστοι - ο Γκάρετ «Ο Σκουπιδιάρης» Γκάρισον (Momoa), ο Χένρι (Hansen), η Νάταλι (Myers) και η Ντόουν (Brooks)- βρίσκονται να παλεύουν με συνηθισμένα προβλήματα όταν ξαφνικά τραβιούνται μέσα από μια μυστηριώδη πύλη στον Υπερκόσμο: μια παράξενη, κυβική χώρα θαυμάτων που ευδοκιμεί με τη φαντασία. Για να επιστρέψουν στο σπίτι τους, θα πρέπει να κατακτήσουν αυτόν τον κόσμο (και να τον προστατέψουν από κακά πράγματα όπως τα Piglins και τα Zombies, επίσης), ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν μια μαγική αναζήτηση με έναν απροσδόκητο, ειδικό τεχνίτη, τον Steve (Black). Η περιπέτειά τους θα τους προκαλέσει και τους πέντε να είναι τολμηροί και να επανασυνδεθούν με τις ιδιότητες που κάνουν τον καθένα τους μοναδικά δημιουργικό... τις ίδιες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν πίσω στον πραγματικό κόσμο.

Ο Hess δήλωσε σε συνέντευξή του ότι όταν ανέλαβε τη δουλειά, πίστευε ότι υπήρχε μια «διασκεδαστική, γελοία ταινία» που θα μπορούσε να γίνει από το Minecraft, και τελικά «υπάρχει», όπως είπε.

Προτού αναλάβει ο Hess, ο Rob McElhenney του It's Always Sunny in Philadelphia είχε προσληφθεί για να σκηνοθετήσει την ταινία Minecraft και έπεισε την Warner Bros. να του δώσει 150 εκατομμύρια δολάρια για να την κάνει. Αλλά μετά την αλλαγή στην ηγεσία της Warner Bros. η νέα διοίκηση δεν ήθελε την ταινία του McElhenney. Πριν από τον McElhenney, ο σκηνοθέτης του Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, είχε προσληφθεί και πρότεινε μια ταινία περιπέτειας τύπου Goonies. Η Mojang άσκησε βέτο στην ιδέα και ο Levy απομακρύνθηκε.

Οι Chris Bowman και Hubbel Palmer έγραψαν το σενάριο για το A Minecraft Movie, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Απριλίου 2025.

Η ταινία Minecraft γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία και οι διαρροές από τα ηχητικά σκηνικά αποκαλύπτουν ολόκληρα δέντρα φτιαγμένα για να μοιάζουν σαν να είναι φτιαγμένα από τουβλάκια με ορθές γωνίες. Εξάλλου, ο σχεδιαστής παραγωγής της ταινίας Minecraft δεν είναι άλλος από τον Grant Major, έναν θρύλο του κινηματογράφου από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.