Lilo & Stitch: Επιβεβαιώθηκε το sequel από τη Disney

Ο αξιαγάπητος μπλε εξωγήινος επιστρέφει για νέες περιπέτειες στη Χαβάη, καθώς η Disney ανακοίνωσε επισήμως την παραγωγή του Lilo and Stitch 2. Η ανακοίνωση έρχεται ως φυσική συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας που γνώρισε η πρόσφατη live-action μεταφορά της κλασικής animated ταινίας του 2002.

Η εταιρεία επέλεξε μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση για την αποκάλυψη της είδησης. Στις 26 Ιουνίου, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Stitch – σε μορφή κουκλοθέατρου – να οδηγεί ένα ροζ παιδικό αυτοκινητάκι στους χώρους των στούντιο της Disney. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, εντοπίζει έναν μεγάλο αριθμό "2" σε ένα από τα κτήρια, κάτι που του τραβάει την προσοχή. Χωρίς δισταγμό, αρχίζει να κάνει κυκλικές φιγούρες στο πάρκινγκ και οι ρόδες του σχηματίζουν τελικά την επιγραφή "Lilo and Stitch 2". Αμέσως μετά, εμφανίζεται στην οθόνη η φράση "is in development", επιβεβαιώνοντας την έναρξη της παραγωγής.

Η ημερομηνία της ανακοίνωσης μόνο τυχαία δεν ήταν. Η 26η Ιουνίου – ή αλλιώς 6/26 – παραπέμπει στον αριθμό ταυτοποίησης του Stitch μέσα στο σύμπαν της ταινίας, καθώς είναι ο πειραματικός οργανισμός 626. Οι φαν της σειράς αμέσως αναγνώρισαν το συμβολισμό, ενώ πολλοί από τους ειδικούς του κινηματογραφικού χώρου είχαν ήδη προβλέψει πως μια συνέχεια ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, λόγω της εξαιρετικής εμπορικής πορείας της πρόσφατης ταινίας.

Η live-action εκδοχή του "Lilo and Stitch", η οποία κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, ξεπέρασε κάθε προσδοκία στο box office. Με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 920 εκατομμύρια σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός καθιστά το πρότζεκτ μία από τις πιο επικερδείς παραγωγές της Disney τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η εταιρεία δυσκολεύεται να σημειώσει εμπορικές επιτυχίες.

Μέχρι στιγμής, η Disney δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για την πλοκή της συνέχειας ούτε για το ποιοι χαρακτήρες θα επιστρέψουν. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε κάποια πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας.

