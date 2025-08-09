Heat 2: Συζητήσεις με Leonardo DiCaprio για πρωταγωνιστικό ρόλο στο sequel

Το πολυαναμενόμενο Heat 2 φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις, με τον προϋπολογισμό να ανεβαίνει σε επίπεδα που η Warner Bros. δυσκολεύεται να διαχειριστεί μόνη της. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο What I’m Hearing του Puck, το αρχικό κόστος παραγωγής εκτιμήθηκε σε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο σκηνοθέτης Michael Mann κατάφερε να μειώσει το ποσό σε περίπου 170 εκατομμύρια, αλλά το νούμερο εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα του στούντιο.

Η Warner Bros., αναζητώντας λύση, εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποια πλατφόρμα streaming ή άλλο κινηματογραφικό στούντιο ώστε να μοιραστεί το οικονομικό βάρος. Στο πλαίσιο αυτό, το σενάριο φέρεται να έχει ήδη σταλεί στην Apple, προκειμένου να αξιολογήσει το ενδεχόμενο εμπλοκής της στην παραγωγή.

Μία ακόμη εξέλιξη που ανεβάζει το ενδιαφέρον είναι οι πληροφορίες ότι ο Leonardo DiCaprio βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στην ταινία. Παρότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιον χαρακτήρα θα υποδυθεί, η πιθανή συμμετοχή του θεωρείται κομβική, καθώς εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει την προώθηση και τη χρηματοδότηση του πρότζεκτ.

Οι συζητήσεις για το Heat 2 βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ και αρκετά χρόνια, όμως ο Michael Mann αποκάλυψε μόλις τον Μάρτιο του 2025 ότι ολοκλήρωσε το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου. Αν και δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το καστ, η φημολογία οργιάζει, με τα ονόματα των Adam Driver και Austin Butler να ακούγονται έντονα. Οι δύο ηθοποιοί ενδέχεται να ενσαρκώσουν τις νεότερες εκδοχές των χαρακτήρων Neil McCauley και Chris Shiherlis, ρόλοι που στην κλασική ταινία του 1995 υποδύθηκαν οι Robert De Niro και Val Kilmer αντίστοιχα.

Η νέα ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Mann, που κυκλοφόρησε το 2022 και συνυπογράφει μαζί με τη Meg Gardiner. Η ιστορία του βιβλίου εναλλάσσεται ανάμεσα σε δύο χρονικές περιόδους, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως prequel και sequel της κινηματογραφικής αναμέτρησης ανάμεσα στον McCauley και τον ντετέκτιβ Vincent Hanna, τον οποίο είχε ερμηνεύσει ο Al Pacino.

Αν και η παραγωγή του Heat 2 βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία αυξάνεται.

