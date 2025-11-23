Hoppers: Νέο trailer για τη νέα ταινία της Pixar

Προτού η Pixar επιστρέψει στο γνώριμο σύμπαν των παιχνιδιών (βλ. Toy Story 5), ρίχνει το βλέμμα της σε ένα εντελώς διαφορετικό βασίλειο: τον κόσμο των ζώων. Το Hoppers, που αναμένεται στις αίθουσες στις 6 Μαρτίου 2026, ξεκινά από μια φαινομενικά χαριτωμένη ιδέα: οι άνθρωποι έχουν βρει τρόπο να «μεταπηδούν» τη συνείδησή τους σε σώματα ζώων. Μια τεχνολογία που επιτρέπει τη συνεννόηση μεταξύ των ειδών και υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή κατανόησης. Μέχρι που, όπως πάντα στις ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, τα πράγματα εκτροχιάζονται.

Το νέο trailer αποκαλύπτει ότι η είσοδος ανθρώπινης σκέψης στον ζωικό κόσμο προκαλεί ανεξέλεγκτες συνέπειες. Οι ανθρώπινες ιδέες δεσπόζουν στα μυαλά των ζώων, και ξαφνικά η ιστορία παίρνει σκοτεινή τροπή: η αντίληψη περί επιβίωσης μεταφράζεται σε κάλεσμα για σύγκρουση. Η υπόθεση μεταμορφώνεται απρόσμενα σε μια ιστορία για τη γρήγορη διάδοση ιδεολογιών και το πώς αυτές μπορούν να ανάψουν τη φωτιά ενός πολέμου μεταξύ ανθρώπων και ζώων.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο, η Pixar έχει συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό cast. Η Meryl Streep δίνει φωνή στην Insect Queen, έναν χαρακτήρα που φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο στη μυστηριώδη στροφή της πλοκής. Δίπλα της, στο νέο trailer ακούμε τον Dave Franco, την Kathy Najimy, τη Melissa Villaseñor, την Ego Nwodim, τη Vanessa Bayer, τον Sam Richardson και τον Isiah Whitlock Jr., μεταξύ πολλών ακόμη. Συμμετέχουν στη βασική τριάδα που είχε ήδη ανακοινωθεί: η Piper Curda στον ρόλο της Mabel, ο Bobby Moynihan ως King George και ο Jon Hamm ως Jerry.