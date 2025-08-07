Him: Πρώτο trailer για το νέο θρίλερ σε παραγωγή του Jordan Peele

Μια νέα προσθήκη στον κόσμο του κινηματογραφικού τρόμου ετοιμάζεται να καθηλώσει το κοινό. Η ταινία Him, την παραγωγή της οποίας έχει αναλάβει ο Jordan Peele, δημιουργός των επιτυχιών Get Out, Us και Nope, αποκαλύπτεται για πρώτη φορά μέσα από ένα ανατριχιαστικό trailer που προμηνύει πως η δίψα για φήμη μπορεί να έχει θανάσιμες συνέπειες.

Η ιστορία τοποθετείται στον κόσμο του αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά τα γεγονότα εξελίσσονται πολύ πέρα από τις γραμμές του γηπέδου. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βλέπουμε τον Marlon Wayans ως Isaiah White, έναν θρυλικό quarterback που πλησιάζει το τέλος της καριέρας του. Πλάι του, ο Tyriq Withers ενσαρκώνει τον Cameron Cade, έναν νεαρό ταλαντούχο παίκτη που βρίσκεται ένα βήμα πριν τη μεγάλη διάκριση στο NFL, όταν μια σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση απειλεί να καταστρέψει τα πάντα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, όταν όλα δείχνουν χαμένα, ο Cameron λαμβάνει μια απροσδόκητη ευκαιρία: ο ήρωάς του, Isaiah White, του προτείνει να τον προπονήσει προσωπικά στο απομονωμένο κτήμα του, το οποίο μοιράζεται με τη διάσημη σύζυγό του και influencer, Elsie White. Όμως, καθώς η εκπαίδευση του Cameron εντείνεται, η γοητεία του Isaiah αρχίζει να μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό και απειλητικό, οδηγώντας τον νεαρό αθλητή σε μια διαδρομή χωρίς επιστροφή, όπου η γραμμή μεταξύ δόξας και παράνοιας γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.

Το trailer της ταινίας δίνει στο κοινό μια πρώτη γεύση από την εφιαλτική ατμόσφαιρα της ιστορίας. «Τι είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις;» ακούγεται μια φωνή στην αρχή, θέτοντας τον τόνο για όσα ακολουθούν. Οι σκηνές από το προπονητικό πρόγραμμα του Isaiah παραπέμπουν περισσότερο σε τελετουργική κακοποίηση παρά σε αθλητική προετοιμασία. «Σε αυτό το παιχνίδι, η βία επιβραβεύεται», λέει ο Isaiah στον Cameron. «Οπότε μάθε να την απολαμβάνεις». Η Elsie, την οποία υποδύεται η Julia Fox, προσπαθεί να τον προειδοποιήσει λέγοντάς του πως «δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό», αλλά ο Cameron απαντά με σιγουριά ότι δεν υπήρξε ποτέ πιο βέβαιος για κάτι στη ζωή του.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Justin Tipping, ενώ το σενάριο έχει συνυπογράψει μαζί με τους Skip Bronkie και Zack Akers. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Tim Heidecker, Jim Jefferies και Naomi Grossman, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ποικιλία και δυναμική στο υποβλητικό σύμπαν της ταινίας.

Το Him θίγει βαθύτερα ζητήματα γύρω από τη φύση της φιλοδοξίας, της χειραγώγησης και της διασημότητας. Η απομόνωση, η ψυχολογική πίεση και η βία παρουσιάζονται μέσα από ένα πρίσμα που αναδεικνύει τις παγίδες της επιτυχίας και την εμμονή με τη δημόσια εικόνα.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου.