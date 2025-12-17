Street Fighter: Δείτε το trailer για τη μεγάλη επιστροφή στον κινηματογράφο

Μετά από δεκαετίες αναμονής και αμφιλεγόμενων προσπαθειών που δίχασαν το κοινό, το Street Fighter, ένας από τους πιο εμβληματικούς τίτλους στην ιστορία των videogames, ετοιμάζεται για τη μεγάλη του επιστροφή στη μεγάλη οθόνη.

Η Legendary Pictures, σε συνεργασία με την Capcom, έριξε φως στο φιλόδοξο project που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου 2026, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που έχουν ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στους κύκλους των fans και των σινεφίλ.

Το πρώτο δείγμα γραφής δόθηκε στα πρόσφατα The Game Awards, όπου ένα σύντομο αλλά περιεκτικό teaser trailer επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί υποψιάζονταν: η νέα ταινία δεν προσπαθεί να κρύψει τις ρίζες της. Αντίθετα, αγκαλιάζει την αισθητική των 90s και την υπερβολή που έκανε το παιχνίδι τόσο αγαπητό, υποσχόμενη μια εμπειρία που θα τιμήσει την κληρονομιά του franchise.

Αυτό που ξεχωρίζει αμέσως στη νέα παραγωγή είναι η διανομή των ρόλων, η οποία μοιάζει να έχει προκύψει από ένα εκλεκτικό μείγμα αστέρων του Hollywood, θρύλων του WWE και αναγνωρισμένων καλλιτεχνών. Η λίστα των ονομάτων είναι εντυπωσιακή και δείχνει την πρόθεση της παραγωγής να δώσει έμφαση στη σωματικότητα και τη δράση.

Στους κεντρικούς ρόλους συναντάμε τον Andrew Koji (γνωστό από το "Warrior" και το "Bullet Train") να ενσαρκώνει τον στωικό Ryu, ενώ ο Noah Centineo αναλαμβάνει τον ρόλο του αλαζονικού αλλά χαρισματικού Ken Masters. Η χημεία μεταξύ αυτών των δύο θα είναι καθοριστική, καθώς η φιλία και η αντιπαλότητά τους αποτελούν τον πυρήνα της ιστορίας.

Ωστόσο, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Η Callina Liang θα φορέσει τα θρυλικά "κοτσιδάκια" της Chun-Li, ενώ ο David Dastmalchian, ένας ηθοποιός που έχει αποδείξει την αξία του σε ρόλους χαρακτήρων, θα μεταμορφωθεί στον απειλητικό M. Bison.

Ίσως η πιο συζητημένη επιλογή είναι αυτή του Jason Momoa ως Blanka, του πράσινου τέρατος της ζούγκλας, μια κίνηση που υπόσχεται θέαμα. Την ίδια στιγμή, ο χώρος του επαγγελματικού wrestling (WWE) έχει την τιμητική του: ο Cody Rhodes θα φορέσει τη στολή του Guile (εκτελώντας μάλιστα το χαρακτηριστικό Flash Kick στο teaser), ενώ ο επιβλητικός Joe "Roman Reigns" Anoa'i θα υποδυθεί τον δαίμονα Akuma.

Το καστ συμπληρώνουν ο ράπερ Curtis "50 Cent" Jackson ως ο πυγμάχος Balrog, ο Olivier Richters ως ο γιγαντιαίος Zangief, ο Vidyut Jammwal ως Dhalsim και ο Hirooki Goto ως E. Honda. Αξίζει να σημειωθεί και η παρουσία του κωμικού Andrew Schulz στον ρόλο του Dan Hibiki, προσθέτοντας την απαραίτητη νότα χιούμορ, καθώς και του Eric André ως Don Sauvage.

Σε αντίθεση με πολλές σύγχρονες διασκευές που προσπαθούν να εκμοντερνίσουν τα πάντα, το νέο Street Fighter κάνει μια στροφή στο παρελθόν. Η ταινία τοποθετείται χρονικά στο 1993, μια χρονολογία-σταθμό για το franchise.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ιστορία εστιάζει στους αποξενωμένους πλέον Ryu και Ken, οι οποίοι καλούνται να επιστρέψουν στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li τους στρατολογεί για το επόμενο τουρνουά World Warrior. Αυτό που ξεκινά ως μια "βίαιη σύγκρουση γροθιών, μοίρας και οργής", γρήγορα αποκαλύπτεται πως κρύβει μια θανάσιμη συνωμοσία. Οι ήρωες θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο ο ένας τον άλλον, αλλά και τους δαίμονες του παρελθόντος τους.

Η επιλογή του σκηνοθέτη Kitao Sakurai είναι ενδεικτική της κατεύθυνσης που θέλει να πάρει η ταινία. Γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του, ο Sakurai φαίνεται να έχει εντολή να δημιουργήσει κάτι που να θυμίζει έντονα την arcade εμπειρία. Το teaser έδειξε σκηνές που παραπέμπουν απευθείας στο gameplay, όπως τη διάλυση ενός αυτοκινήτου (το διάσημο bonus stage του παιχνιδιού), ενώ τα κοστούμια και οι ειδικές κινήσεις των χαρακτήρων δείχνουν πιστά στο αρχικό υλικό.

Είναι κοινό μυστικό ότι οι ταινίες που βασίζονται σε βιντεοπαιχνίδια έχουν μια ταραχώδη ιστορία. Το αρχικό Street Fighter του 1994 με τον Jean-Claude Van Damme, παρότι απέκτησε cult στάτους με τα χρόνια, απείχε πολύ από το όραμα των δημιουργών του παιχνιδιού. Ακολούθησε το The Legend of Chun-Li, μια προσπάθεια που οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να ξεχάσουν.

Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά. Η Legendary Pictures, έχοντας την εμπειρία από επιτυχημένες μεταφορές (όπως το Dune και το Godzilla vs. Kong), συνεργάζεται στενά με την Capcom για να διασφαλίσει την αυθεντικότητα. Η ταινία θα κυκλοφορήσει και σε φορμάτ IMAX, υποσχόμενη μια οπτικοακουστική εμπειρία που θα μεταφέρει την ένταση της αρένας στην κινηματογραφική αίθουσα.