Pragmata: Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας - έρχεται και στο Switch 2

Η αναμονή έλαβε τέλος για έναν από τους πιο μυστηριώδεις και πολυαναμενόμενους τίτλους της Capcom. Στο πλαίσιο των φετινών The Game Awards, η ιαπωνική εταιρεία όχι μόνο αποκάλυψε την οριστική ημερομηνία κυκλοφορίας (24 Απριλίου 2026) του Pragmata, αλλά επεφύλασσε και μια άμεση έκπληξη για τους PC gamers: ένα demo που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

Το Pragmata είχε αρχικά ανακοινωθεί το 2020, δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες με το ιδιαίτερο αισθητικό του ύφος. Ωστόσο, η πορεία του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και την προσωρινή αφαίρεσή του από το ημερολόγιο κυκλοφοριών της Capcom, πολλοί φοβήθηκαν για το μέλλον του τίτλου. Η πρόσφατη ανακοίνωση, όμως, διαλύει κάθε αμφιβολία.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της αποκάλυψης αφορά τις πλατφόρμες διάθεσης. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει για PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC. Το «κερασάκι στην τούρτα», ωστόσο, είναι η επίσημη επιβεβαίωση ότι ο τίτλος θα είναι διαθέσιμος και για το πολυαναμενόμενο Nintendo Switch 2. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της Capcom να υποστηρίξει δυναμικά τη νέα γενιά κονσόλας της Nintendo από νωρίς, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

Δοκιμάστε το σήμερα: Διαθέσιμο demo στο Steam

Για όσους δεν αρκούνται στις υποσχέσεις και τα trailers, η Capcom διέθεσε άμεσα ένα playable demo μέσω της πλατφόρμας του Steam. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στους παίκτες να πάρουν μια πρώτη, χειροπιαστή γεύση από τον κόσμο του παιχνιδιού, την ατμόσφαιρα και τους μηχανισμούς του, χτίζοντας παράλληλα το απαραίτητο hype ενόψει της τελικής κυκλοφορίας. Είναι μια ευκαιρία να διαπιστώσουμε από πρώτο χέρι αν η αναμονή άξιζε τον κόπο και πώς ανταποκρίνεται η μηχανή γραφικών στις απαιτήσεις του τίτλου.

Δυστοπικό μέλλον και συνεργατικό gameplay

Σεναριακά, το Pragmata μας μεταφέρει σε ένα κοντινό δυστοπικό μέλλον. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Hugh, ενός αστροναύτη που βρίσκεται σε έναν σεληνιακό ερευνητικό σταθμό. Δεν είναι όμως μόνος. Συνοδεύεται από την Diana, ένα android που έχει τη μορφή ενός μικρού κοριτσιού.

Η σχέση και η συνεργασία αυτού του ασυνήθιστου διδύμου αποτελούν τον πυρήνα της εμπειρίας. Στόχος τους είναι η επιβίωση σε ένα εχθρικό περιβάλλον, γεμάτο κινδύνους και ρομποτικές απειλές. Ενώ ο παίκτης ελέγχει κυρίως τον Hugh, η παρουσία της Diana είναι καταλυτική. Μπορεί να μην διαθέτει τη σωματική ρώμη για άμεση σύγκρουση, αλλά οι ικανότητές της είναι κρίσιμες: χρησιμοποιεί το μυαλό της για να χακάρει εχθρικά ρομπότ και να τα «παγώνει» στον χρόνο, δίνοντας στον Hugh το απαραίτητο τακτικό πλεονέκτημα για να τα εξουδετερώσει. Αυτή η δυναμική υπόσχεται να προσφέρει ενδιαφέροντες γρίφους και μάχες που απαιτούν στρατηγική σκέψη.

Τεχνολογική υπεροχή με την RE Engine

Πέρα από το gameplay, το Pragmata αποτελεί και ένα τεχνολογικό στοίχημα για την Capcom. Ο τίτλος αναπτύσσεται με την πανίσχυρη RE Engine, τη μηχανή γραφικών που μας έδωσε τα πρόσφατα αριστουργήματα της σειράς Resident Evil.

Μάλιστα, ο παραγωγός του παιχνιδιού, Naoto Oyama, αποκάλυψε νωρίτερα φέτος ότι η ομάδα ανάπτυξης χρειάστηκε να τροποποιήσει τον κώδικα της μηχανής ειδικά για τις ανάγκες του Pragmata. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης είναι τα μαλλιά της Diana. Η ομάδα ήθελε να αποδώσει την κίνηση και την υφή τους με απόλυτο ρεαλισμό, κάτι που απαίτησε τεχνικές αναβαθμίσεις ώστε να απεικονίζονται ξεχωριστά οι τούφες (strands) και όχι ως ενιαία όγκοι.

«Η RE Engine είναι η ραχοκοκαλιά των παιχνιδιών μας», δήλωσε ο Oyama, τονίζοντας πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας συμβαδίζει με τις καλλιτεχνικές απαιτήσεις των δημιουργών. Αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια αναμένεται να προσφέρει ένα οπτικό αποτέλεσμα που θα εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες του hardware της τρέχουσας γενιάς (και του Switch 2).