Το Resident Evil Requiem επιβεβαιώθηκε και για το Nintendo Switch 2

Η Capcom επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Nintendo Direct ότι το πολυαναμενόμενο Resident Evil Requiem θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στο Nintendo Switch 2, ταυτόχρονα με τις εκδόσεις για PC και άλλες κονσόλες. Η είδηση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους της σειράς, καθώς για πρώτη φορά ένας κύριος τίτλος της δημοφιλούς σειράς τρόμου φτάνει στη νέα κονσόλα της Nintendo χωρίς καθυστέρηση.

Το Resident Evil Requiem είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Summer Game Fest τον περασμένο Ιούνιο, κερδίζοντας αμέσως τα φώτα της δημοσιότητας. Η υπόθεση εκτυλίσσεται τρεις δεκαετίες μετά τα τραγικά γεγονότα του Raccoon City, που σηματοδότησαν την απαρχή του εμβληματικού franchise. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νέα πρωταγωνίστρια, η πράκτορας του FBI Grace Ashcroft, η οποία αναλαμβάνει να ερευνήσει το εγκαταλελειμμένο Wrenwood Hotel. Το ξενοδοχείο αυτό κρύβει σκοτεινά μυστικά και αιματηρά γεγονότα, τα οποία υπόσχονται να βυθίσουν τους παίκτες σε μια κλασική εμπειρία τρόμου και αγωνίας, με φρέσκια ματιά.

Η επιλογή μιας νέας ηρωίδας δείχνει την πρόθεση της Capcom να ανανεώσει τη σειρά, ανοίγοντας δρόμο για νέες αφηγήσεις που δεν περιορίζονται μόνο στους παλιούς, γνώριμους χαρακτήρες. Παράλληλα, η σύνδεση με το παρελθόν εξασφαλίζει συνέχεια στη μυθολογία του Resident Evil, δημιουργώντας ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο.

Η Capcom δεν περιορίστηκε μόνο στην ανακοίνωση του Requiem. Την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσουν στο Switch 2 και οι Gold Editions δύο προηγούμενων τίτλων: του Resident Evil 7 και του Resident Evil Village. Οι εκδόσεις αυτές θα περιλαμβάνουν το βασικό παιχνίδι μαζί με όλα τα διαθέσιμα DLC, προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες εμπειρίες σε όσους δεν τις είχαν ζήσει μέχρι σήμερα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κάτοχοι του Switch 2 θα έχουν πρόσβαση σε τρία από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σειράς, καλύπτοντας μια μεγάλη χρονική περίοδο στην ιστορία του Resident Evil και προετοιμάζοντας το έδαφος για την είσοδο στο Requiem.