To Hyrule Warriors: Age of Imprisonment κυκλοφορεί τον Νοέμβριο αποκλειστικά στο Nintendo Switch 2

Η Nintendo ανακοίνωσε, μέσα από το πρόσφατο Nintendo Direct του Σεπτεμβρίου, ότι το πολυαναμενόμενο Hyrule Warriors: Age of Imprisonment θα κάνει την εμφάνισή του στις 6 Νοεμβρίου 2025, αποκλειστικά στο Nintendo Switch 2. Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, προμηνύοντας μια φθινοπωρινή σεζόν γεμάτη ένταση για τους φίλους του σύμπαντος της Zelda.

Το νέο αυτό spin-off δεν είναι απλώς ένα ακόμα κεφάλαιο στη σειρά Hyrule Warriors, αλλά υπόσχεται να διευρύνει το σύμπαν του The Legend of Zelda με μια ιστορία που ακουμπά στα γεγονότα του Tears of the Kingdom. Σε αντίθεση με τις κλασικές περιπέτειες της Zelda, όπου κυριαρχεί η εξερεύνηση και η επίλυση γρίφων, εδώ το επίκεντρο είναι οι μάχες μεγάλης κλίμακας. Οι παίκτες θα βρεθούν μέσα σε θεαματικά σκηνικά, γεμάτα φωτιά και χάος, αντιμετωπίζοντας ορδές αντιπάλων με τη βοήθεια των συμμάχων τους.

Η σειρά Hyrule Warriors έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της το 2014 στο Wii U, εισάγοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο σύμπαν της Zelda. Συνδυάζοντας το στιλ hack ‘n’ slash με τον πλούσιο κόσμο του Hyrule, κατέκτησε κοινό που αναζητούσε κάτι πιο έντονο σε σχέση με τις παραδοσιακές περιπέτειες. Το Age of Imprisonment συνεχίζει αυτήν την παράδοση, εμπλουτισμένη όμως με νέα στοιχεία και άμεσες συνδέσεις με το Tears of the Kingdom, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν πτυχές της ιστορίας που μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο ως υπαινιγμοί.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου, η εμπειρία μάχης θα είναι πιο στρατηγική από ποτέ. Οι παίκτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συσκευές Zonai, αξιοποιώντας δυνάμεις νερού, αέρα ή άλλων στοιχείων, ώστε να μεταβάλουν την πορεία της μάχης. Οι μηχανισμοί αυτοί, γνωστοί ήδη από το Tears of the Kingdom, εμφανίζονται αναβαθμισμένοι, επιτρέποντας ακόμα πιο θεαματικές αλληλεπιδράσεις. Δεν θα χρειαστεί όμως να τα αντιμετωπίσετε όλα μόνοι σας: το Age of Imprisonment φέρνει για πρώτη φορά δυνατότητες split-screen co-op, ώστε δύο παίκτες να πολεμούν πλάι-πλάι στην ίδια κονσόλα.

Η εμπειρία συνεργασίας δεν περιορίζεται στην ίδια οθόνη. Μέσω της λειτουργίας GameShare, δύο παίκτες μπορούν να συνδεθούν από ξεχωριστά συστήματα, ακόμη κι αν μόνο ο ένας διαθέτει το παιχνίδι. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει τη διάθεση της Nintendo να κάνει την κοινή διασκέδαση πιο προσβάσιμη, δίνοντας ευκαιρίες σε φίλους να ζήσουν την περιπέτεια χωρίς περιορισμούς.

Η αφήγηση υπόσχεται να δώσει νέα διάσταση στην ιστορία του Hyrule. Ενώ στο Tears of the Kingdom υπήρχαν μόνο φευγαλέες αναφορές στο παρελθόν του βασιλείου, το Age of Imprisonment θα εμβαθύνει σε εκείνες τις χαμένες σελίδες, με την Princess Zelda στο επίκεντρο. Για τους φανατικούς της σειράς, αυτό σημαίνει μια σπάνια ευκαιρία να δουν πώς συνδέονται τα γεγονότα των δύο παιχνιδιών και να ανακαλύψουν μυστικά που παρέμεναν κρυμμένα.

Το trailer που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Nintendo Direct ενίσχυσε τον ενθουσιασμό. Η δυναμική απεικόνιση των μαχών, σε συνδυασμό με την ατμόσφαιρα που θυμίζει επικές κινηματογραφικές σκηνές, έδειξε καθαρά την κατεύθυνση που έχει πάρει ο τίτλος. Η Nintendo δεν επιδιώκει απλώς να προσφέρει ένα ακόμη hack ‘n’ slash, αλλά να δημιουργήσει μια εμπειρία που συνδέεται οργανικά με τον κόσμο της Zelda, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην περιπέτεια και τη δράση.