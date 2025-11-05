Metroid Prime 4: Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας!

Ύστερα από χρόνια σιωπής, ακυρώσεις και αμφιλεγόμενα teaser, το Metroid Prime 4 είναι πλέον γεγονός. Η Nintendo κυκλοφόρησε επιτέλους ένα νέο trailer που δείχνει το παιχνίδι όπως το φανταζόμασταν: σκοτεινό, γεμάτο ένταση και απόλυτα πιστό στο πνεύμα της σειράς. Με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 4 Δεκεμβρίου, η Samus Aran επιστρέφει για μια περιπέτεια που οι fans περιμένουν εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Το πρώτο teaser του Metroid Prime 4 παρουσιάστηκε στο E3 του 2017. Εκείνη την εποχή, το παιχνίδι έμοιαζε σαν μια υπόσχεση χωρίς σώμα – ένα λογότυπο και τίποτα περισσότερο. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα χρειάζονταν οκτώ ολόκληρα χρόνια για να δούμε πραγματικά πλάνα που να θυμίζουν τον κλασικό κόσμο του Prime. Στο μεταξύ, το project ακυρώθηκε, επανεκκινήθηκε και πέρασε από διαφορετικά στούντιο ανάπτυξης, με τη Retro Studios να αναλαμβάνει τελικά τα ηνία.

Κι όμως, τώρα που βλέπουμε τη Samus σε δράση, έτοιμη να βουτήξει σε σκοτεινούς διαδρόμους γεμάτους εξωγήινη απειλή, η αναμονή μοιάζει σχεδόν δικαιολογημένη. Το νέο trailer είναι γεμάτο αναφορές στο DNA της σειράς, την εξερεύνηση, το scanning, την αίσθηση απομόνωσης και ανακάλυψης που καθόρισε το Metroid Prime από το 2002.

Αν κάτι είχε εκνευρίσει το κοινό τους τελευταίους μήνες, ήταν τα αμφιλεγόμενα trailer που είχε δείξει η Nintendo. Η πρώτη εκτενής παρουσίαση του παιχνιδιού τον Μάρτιο, διάρκειας τριών λεπτών, είχε αφήσει πολλούς απογοητευμένους: αργός ρυθμός, επίπεδος σχεδιασμός, μια γενική έλλειψη ενέργειας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το λεγόμενο “motorbike trailer”, ένα βίντεο που έμοιαζε περισσότερο με διαφήμιση για κάποιο online racing MMO του 2005 παρά με trailer για Metroid. Ο ρυθμός του μοντάζ ήταν χαοτικός, η δράση κοβόταν απότομα και τίποτα δεν θύμιζε το ατμοσφαιρικό sci-fi που περίμενε το κοινό.

Το νέο trailer όμως αλλάζει τα πάντα. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, βλέπουμε τη Samus να κινείται με ακρίβεια και ταχύτητα, να μάχεται σε περιβάλλοντα γεμάτα λεπτομέρεια και να χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική ακτίνα της για να σαρώνει τον χώρο. Η αίσθηση της εξερεύνησης, της απομόνωσης και του κινδύνου επιστρέφει στο προσκήνιο — όπως ακριβώς πρέπει να είναι ένα Metroid Prime.