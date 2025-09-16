Η μεγάλη επιστροφή: Το Dragon Quest VII Remake έρχεται σε Switch και Switch 2

Μετά από μήνες έντονης φημολογίας, η Square Enix επιβεβαίωσε αυτό που περίμεναν οι φίλοι των JRPGs: το Dragon Quest VII επιστρέφει ανανεωμένο. Η ανακοίνωση έγινε στο πρόσφατο Nintendo Direct και αφορά μια πλήρως ανακατασκευασμένη έκδοση του κλασικού παιχνιδιού του 2000, με τίτλο Dragon Quest VII: Reimagined. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στις 5 Φεβρουαρίου 2026 για το Nintendo Switch και το Nintendo Switch 2, ενώ οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο Nintendo eShop.

Το Dragon Quest VII: Reimagined διατηρεί τη βασική ιστορία που το κατέστησε ιδιαίτερα δημοφιλές, αλλά παρουσιάζεται με σύγχρονα γραφικά, παρόμοια με αυτά του Dragon Quest XI. Ο παίκτης ακολουθεί την περιπέτεια ενός νεαρού ήρωα από το ήσυχο νησί Estard, ο οποίος μαζί με τους φίλους του, Kiefer και Maribel, ανακαλύπτει αρχαία ερείπια που κρύβουν το μυστικό για ταξίδια σε ξεχασμένες ηπείρους του παρελθόντος.

Η αφήγηση ξετυλίγεται μέσα από μια σειρά αποστολών που οδηγούν σε περιοχές καταδικασμένες στη λήθη. Οι ήρωες καλούνται να αναμετρηθούν με τις τραγωδίες που έφεραν αυτές τις καταστροφές και να αποκαταστήσουν τα εδάφη στον παρόντα χρόνο. Σταδιακά, οι παίκτες συμβάλλουν στη διαδικασία αναδόμησης του κόσμου, κομμάτι-κομμάτι, μέσα από ένα έπος γεμάτο μυστήριο και συγκίνηση.

Η πρώτη εμφάνιση του Dragon Quest VII έγινε το 2000 στο PlayStation, όπου γρήγορα ξεχώρισε για το εύρος και την πολυπλοκότητα της ιστορίας του. Το 2015, μέσα από ένα Nintendo Direct, ανακοινώθηκε η άφιξή του στη Δύση για το Nintendo 3DS με τον υπότιτλο Fragments of the Forgotten Past. Η συγκεκριμένη έκδοση, ωστόσο, αποτέλεσε μια πιο σύντομη εκδοχή, καθώς αρκετά τμήματα της αρχικής ιστορίας, όπως η εισαγωγή, αφαιρέθηκαν προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια του παιχνιδιού.

Με το Dragon Quest VII: Reimagined, η Square Enix υπόσχεται μια πιο πιστή αναπαράσταση της αυθεντικής εμπειρίας, με όλα τα στοιχεία που έκαναν το παιχνίδι να ξεχωρίσει, εμπλουτισμένα με σύγχρονες πινελιές που το καθιστούν πιο ελκυστικό για τους νεότερους παίκτες αλλά και πιο νοσταλγικό για τους βετεράνους της σειράς.

Η Square Enix δεν επενδύει μόνο στη σειρά Dragon Quest, αλλά εργάζεται παράλληλα σε άλλο ένα «ιερό δισκοπότηρο» των JRPG: το Final Fantasy VII Remake. Στις αρχές του 2025 ολοκληρώθηκε το σενάριο για το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας, σηματοδοτώντας μια σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του.

Τον περασμένο Μάιο ανακοινώθηκε πως και τα τρία μέρη της σειράς —συμπεριλαμβανομένου του Final Fantasy VII Rebirth που κυκλοφόρησε το 2024— θα είναι διαθέσιμα στο Nintendo Switch 2. Αν και η τελευταία πράξη του έπους δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, η ανάπτυξη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το Remake Intergrade θα φτάσει κι αυτό στην κονσόλα της Nintendo.

Όσοι ανυπομονούν για την κυκλοφορία του Dragon Quest VII μπορούν μέχρι τότε να επιστρέψουν στον κόσμο της σειράς μέσω άλλων πρόσφατων κυκλοφοριών. Το Dragon Quest III HD-2D Remake έκανε την εμφάνισή του πέρυσι, συνδυάζοντας το κλασικό gameplay με την αισθητική της σύγχρονης 2D-3D τεχνολογίας.

Και η συνέχεια δεν αργεί: στις 30 Οκτωβρίου η Square Enix ετοιμάζεται να λανσάρει το Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους παίκτες να γνωρίσουν ή να ξαναζήσουν τις απαρχές της εμβληματικής σειράς.