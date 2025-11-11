Resident Evil: Survival Unit, ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του mobile game

Η Capcom ανακοίνωσε επίσημα ότι το νέο mobile spin-off της σειράς Resident Evil, με τίτλο Resident Evil: Survival Unit, θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τις 18 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει δωρεάν για iOS και Android σε περισσότερες από 150 χώρες, φέρνοντας μια διαφορετική εμπειρία επιβίωσης στις οθόνες των κινητών, φυσικά με πολλές προαιρετικές αγορές εντός εφαρμογής.

Το Survival Unit έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των fans ήδη από τις πρώτες του ανακοινώσεις, καθώς υπόσχεται να μεταφέρει τον τρόμο και τη στρατηγική του Resident Evil σε μια πιο τακτική, mobile μορφή. Πρόκειται για ένα free-to-play strategy game που συνδυάζει στοιχεία διαχείρισης βάσης με real-time μάχες ενάντια σε εχθρούς εμπνευσμένους από το σύμπαν της σειράς. Με λίγα λόγια, δεν μιλάμε για ένα ακόμη shooter, αλλά για μια πιο «σκεπτόμενη» εκδοχή του Resident Evil.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του τίτλου είναι η δυνατότητα να παίξει κανείς με κλασικούς χαρακτήρες της σειράς, όπως ο Leon S. Kennedy, η Jill Valentine και η Claire Redfield. Η Capcom εξηγεί ότι αυτή η συνύπαρξη οφείλεται σε ένα πολυσυμπαντικό σεναριακό εύρημα: το παιχνίδι διαδραματίζεται σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπου ήρωες και γεγονότα από διαφορετικά κεφάλαια της σειράς συνυπάρχουν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για την εμφάνιση ακόμα περισσότερων αγαπημένων (ή απρόσμενων) χαρακτήρων στο μέλλον.

Το Resident Evil: Survival Unit αναπτύσσεται σε συνεργασία με δύο γνωστά στούντιο: τη Joycity, δημιουργό του 3on3 FreeStyle Rebound, και την Aniplex, γνωστή από το Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Οι δύο ομάδες συνεργάζονται στενά με την Capcom, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα θα παραμείνει πιστό στο πνεύμα του franchise, συνδυάζοντας παράλληλα ταχύ ρυθμό και mobile-friendly σχεδιασμό.

Με το Survival Unit, η Capcom επιχειρεί να επεκτείνει το brand του Resident Evil πέρα από τις κονσόλες και τα PC, ανοίγοντας το franchise σε ένα νέο κοινό, εκείνο των casual παικτών που προτιμούν το κινητό ως βασική πλατφόρμα. Και όπως δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις, η εταιρεία σκοπεύει να υποστηρίξει το παιχνίδι με μακροχρόνιο περιεχόμενο, events και συνεχή ροή αναβαθμίσεων.