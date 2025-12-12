Resident Evil Requiem: Ο Leon Kennedy επιστρέφει πιο βίαιος από ποτέ

Η Capcom όχι μόνο επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αλλά τις ξεπέρασε με τον πιο θορυβώδη τρόπο: Ο αγαπημένος όλων, Leon S. Kennedy, έρχεται στο Resident Evil Requiem. Και αυτή τη φορά, οι ρόλοι αντιστρέφονται.

Η μεγάλη επιστροφή στα The Game Awards

Αν υπήρχε μια στιγμή που «έριξε» το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της τελετής, αυτή ήταν η αποκάλυψη του Leon. Λίγες μέρες νωρίτερα, μια διαρροή μέσω της Sony είχε προδώσει την έκπληξη, παρουσιάζοντας εικαστικά που έδειχναν τον Leon με το κλασικό 90s χτένισμά του δίπλα σε έναν νέο χαρακτήρα, την Grace Ashcroft. Ωστόσο, τίποτα δεν προετοίμαζε το κοινό για αυτό που θα ακολουθούσε στην οθόνη.

Το νέο trailer δεν αρκέστηκε σε μια απλή εμφάνιση. Αντίθετα, έδωσε τον τόνο για μια εμπειρία που φαίνεται να αντλεί βαριές επιρροές από το σκοτεινό, αστυνομικό θρίλερ "Se7en". Η ατμόσφαιρα είναι πνιγηρή, βρώμικη και απελπιστική. Βλέπουμε έναν Leon Kennedy εμφανώς μεγαλωμένο, πιο σκληραγωγημένο και «μπαρουτοκαπνισμένο» από ποτέ. Δεν είναι πια ο νεοσύλλεκτος αστυνομικός του Raccoon City, ούτε ο μυστικός πράκτορας με το στυλιζαρισμένο ύφος του RE4. Είναι ένας επιζών που έχει δει τα πάντα και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα.

Από θύμα, θύτης: Το αλυσοπρίονο αλλάζει χέρια

Η πιο απολαυστική στιγμή του trailer έρχεται να ανατρέψει ένα από τα πιο κλασικά τροπάρια της σειράς. Για δεκαετίες, ο ήχος του αλυσοπρίονου σήμαινε ένα πράγμα για τους παίκτες του Resident Evil: τρέξτε να σωθείτε. Ο Dr. Salvador και οι μιμητές του ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Στο Resident Evil Requiem, όμως, ο Leon είναι αυτός που κρατάει το αλυσοπρίονο.

Σε μια σεκάνς που ήδη συζητιέται έντονα στα social media, ο Leon εμφανίζεται να «καθαρίζει» ένα ιατρείο γεμάτο εχθρούς χρησιμοποιώντας το εμβληματικό εργαλείο, ενώ νωρίτερα τον βλέπουμε να χειρίζεται με άνεση ένα τσεκούρι. Αυτή η αλλαγή στη δυναμική δεν είναι απλώς μια στυλιστική επιλογή, αλλά σηματοδοτεί πιθανότατα μια στροφή στο gameplay ή τουλάχιστον στην αίσθηση δύναμης που θα έχει ο παίκτης σε συγκεκριμένα τμήματα του παιχνιδιού. Ο κυνηγός γίνεται θήραμα, και ο Leon δείχνει να απολαμβάνει τον νέο του ρόλο.

Η Grace Ashcroft και η σύνδεση με το παρελθόν

Πέρα από τον Leon, το Resident Evil Requiem φέρνει στο προσκήνιο την Grace Ashcroft. Για τους βαθύτατους γνώστες του lore, το επώνυμο χτυπάει καμπανάκι. Η Grace είναι η κόρη της Alyssa Ashcroft, της ερευνητικής δημοσιογράφου από το cult classic Resident Evil Outbreak. Αυτή η επιλογή χαρακτήρα δείχνει την πρόθεση της Capcom να ενώσει τις τελείες του τεράστιου σύμπαντος της σειράς, φέρνοντας στοιχεία από τα spin-offs στην κεντρική σκηνή.

Η ιστορία φαίνεται να ακολουθεί μια διπλή αφήγηση. Από τη μία, ο Leon επιστρέφει στην «καταραμένη πόλη» (πιθανότατα μια αναφορά ή αναβίωση του Raccoon City ή μιας παρόμοιας τοποθεσίας), και από την άλλη, η Grace εξερευνά ένα νέο, φρικιαστικό μυστήριο σε μια έπαυλη. Η χημεία και η αλληλεπίδραση μεταξύ του βετεράνου Leon και της νεότερης Grace αναμένεται να αποτελέσει τον συναισθηματικό πυρήνα του τίτλου.

Το «ψέμα» της Capcom και η στρατηγική του hype

Αξίζει να σταθούμε στην επικοινωνιακή στρατηγική της Capcom. Μόλις πριν λίγο καιρό, ο παραγωγός Masato Kumazawa προσπαθούσε να χαμηλώσει τις προσδοκίες, δηλώνοντας ότι ο Leon θα ήταν «ακατάλληλος» (bad match) για το ύφος του Requiem, καθώς το παιχνίδι εστιάζει περισσότερο στο survival horror και λιγότερο στη δράση. Οι δηλώσεις αυτές αποδείχθηκαν μια περίτεχνη μπλόφα.

Όχι μόνο ο Leon ταιριάζει απόλυτα στο σκοτεινό ύφος του παιχνιδιού, αλλά η Capcom κατάφερε να αιφνιδιάσει το κοινό κάνοντάς το να πιστέψει πως ο αγαπημένος ήρωας θα απουσίαζε. Τώρα, ο Kumazawa μάλλον γελάει ικανοποιημένος, βλέποντας το hype να εκτοξεύεται. Η αντίθεση ανάμεσα στο survival horror της Grace και την ωμή βία του Leon υπόσχεται μια ισορροπημένη εμπειρία που θα ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές του fanbase.

Πότε και πού θα το παίξουμε

Το Resident Evil Requiem δεν αργεί. Η Capcom ανακοίνωσε ότι ο τίτλος θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες της τρέχουσας γενιάς: PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC, ενώ η μεγάλη έκπληξη είναι η επιβεβαίωση για το Nintendo Switch 2, καθιστώντας το έναν από τους πρώτους μεγάλους τίτλους που θα δούμε στη νέα κονσόλα της Nintendo.