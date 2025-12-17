Greenland 2: Migration, πρώτο trailer για το sequel με τον Gerald Butler

Αν νομίζατε ότι η επιβίωση τελείωσε με την είσοδο στο καταφύγιο, το πρώτο trailer του Greenland 2: Migration έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από το πολυαναμενόμενο σίκουελ της επιτυχίας του 2020, επαναφέροντας τον Τζέραρντ Μπάτλερ και τη Μορένα Μπακάριν σε ένα κατεστραμμένο, αλλά εξίσου επικίνδυνο τοπίο.

Η ταινία, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Ιανουάριο του 2026, υπόσχεται να ανεβάσει τον πήχη της δράσης, μετατρέποντας το αγωνιώδες δράμα επιβίωσης της πρώτης ταινίας σε μια επική οδύσσεια μέσα στα συντρίμμια της Ευρώπης.

Η ιστορία μας μεταφέρει πέντε έως επτά χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, όπου ο κομήτης «Clarke» ισοπέδωσε τον πολιτισμό όπως τον ξέραμε. Η οικογένεια Γκάριτι, έχοντας επιβιώσει μέσα στα ασφαλή καταφύγια της Γροιλανδίας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα, σκληρή πραγματικότητα. Οι πόροι τελειώνουν και η παραμονή κάτω από τη γη δεν είναι πλέον βιώσιμη.

Το trailer αποκαλύπτει μια Ευρώπη αγνώριστη. Παγωμένες εκτάσεις, ραδιενεργά κατάλοιπα και ο ουρανός που συνεχίζει να απειλεί τους επιζώντες, συνθέτουν το σκηνικό της νέας τους περιπέτειας. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος («Migration»), ο Τζον Γκάριτι (Μπάτλερ) και η σύζυγός του Άλισον (Μπακάριν) πρέπει να πάρουν τη δύσκολη απόφαση να εγκαταλείψουν τη σχετική ασφάλεια του καταφυγίου. Στόχος τους; Να διασχίσουν την «νεκρή ζώνη» της Γηραιάς Ηπείρου αναζητώντας μια νέα πατρίδα, πιθανότατα προς τον κρατήρα της πρόσκρουσης που, ειρωνικά, ίσως προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για ζωή.

Το Greenland 2: Migration αποτελεί μια σπάνια περίπτωση στα κινηματογραφικά χρονικά. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε εν μέσω της πανδημίας, χάνοντας την ευκαιρία για μια παραδοσιακή πορεία στα ταμεία των ΗΠΑ. Ωστόσο, η πορεία της στις πλατφόρμες streaming και το word-of-mouth του κοινού την μετέτρεψαν σε αναπάντεχη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψά για «γήινες» ταινίες καταστροφής που εστιάζουν στην ανθρώπινη ψυχολογία και όχι μόνο στα ειδικά εφέ.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας επιστρέφει ο Ric Roman Waugh, σταθερός πλέον συνεργάτης του Μπάτλερ (έχουν δουλέψει μαζί και στα Angel Has Fallen και Kandahar). Η χημεία τους φαίνεται να εγγυάται μια στιβαρή περιπέτεια, με τον προϋπολογισμό αυτή τη φορά να είναι αισθητά αυξημένος (αναφορές μιλούν για 65 εκατομμύρια δολάρια), επιτρέποντας μεγαλύτερη κλίμακα στην απεικόνιση της κατεστραμμένης Γης.

Εκτός από το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, μια σημαντική αλλαγή στο καστ αφορά τον γιο της οικογένειας. Ο Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις (γνωστός από το εξαιρετικό Jojo Rabbit) αναλαμβάνει τον ρόλο του Νέιθαν, αντικαθιστώντας τον μικρό Ρότζερ Ντέιλ Φλόιντ, μια λογική κίνηση δεδομένου του χρονικού άλματος στην αφήγηση.

Το trailer δεν φείδεται εντυπωσιακών εικόνων: από αυτοκίνητα που προσπαθούν να ξεφύγουν από φλεγόμενα συντρίμμια μέχρι την αγωνιώδη προσπάθεια της οικογένειας να παραμείνει ενωμένη εν μέσω χάους. Η ατμόσφαιρα θυμίζει έντονα κλασικές ταινίες του είδους, διατηρώντας όμως τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που έκανε το πρώτο Greenland να ξεχωρίσει.

Η Lionsgate έχει ορίσει την ημερομηνία κυκλοφορίας για τις 9 Ιανουαρίου 2026.