Disclosure Day: Η μεγάλη επιστροφή του Spielberg στα UFO [Trailer]

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο σκηνοθέτης που ουσιαστικά διαμόρφωσε την εικόνα που έχουμε για τους εξωγήινους στη μεγάλη οθόνη, επιστρέφει στο είδος που τον καθιέρωσε. Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία του, βάζοντας τέλος στη μυστικότητα μηνών και αποκαλύπτοντας επιτέλους τον τίτλο: Disclosure Day.

Μετά από δεκαετίες που μας έμαθε να κοιτάμε τον ουρανό με δέος (Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου), με τρυφερότητα (E.T. ο Εξωγήινος) αλλά και με τρόμο (Ο Πόλεμος των Κόσμων), ο 78χρονος πλέον δημιουργός φαίνεται πως έχει ακόμα μια ιστορία να πει. Και αυτή τη φορά, το διακύβευμα αφορά την «Αποκάλυψη» της αλήθειας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ένα trailer γεμάτο μυστήριο και υποσχέσεις

Το προωθητικό υλικό που κυκλοφόρησε, ξεκινώντας από μυστηριώδεις πινακίδες στην Times Square με τη φράση "All will be disclosed" (Όλα θα αποκαλυφθούν), κορυφώθηκε με την προβολή των πρώτων πλάνων. Χωρίς να προδώσει πολλά, το trailer δημιουργεί μια ατμόσφαιρα κατεπείγοντος. Η επίσημη σύνοψη (logline) της ταινίας θέτει ένα ανατριχιαστικό ερώτημα στο κοινό:

Αν μάθαινες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, στο αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην… Ημέρα της Αποκάλυψης (Disclosure Day).

Οι πληροφορίες θέλουν την πλοκή να περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι οι εξωγήινοι δεν έρχονται τώρα, αλλά ήταν πάντα εδώ, κρυμμένοι σε «κοινή θέα» (με φήμες να μιλούν ακόμη και για καμουφλάζ μέσω της πανίδας), παρακολουθώντας την Ανθρωπότητα για χιλιετίες. Όταν αυτή η γνώση αποκαλύπτεται κατά λάθος σε απλούς πολίτες, ξεκινά ένα ανελέητο κυνηγητό από κυβερνητικές υπηρεσίες που προσπαθούν να διατηρήσουν το μυστικό.

Επιστροφή στις ρίζες με μια «Dream Team» συντελεστών

Για το Disclosure Day, ο Σπίλμπεργκ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Επανασυνδέεται με τον σεναριογράφο David Koepp, τον άνθρωπο πίσω από τις επιτυχίες του Jurassic Park και του Πολέμου των Κόσμων. Η χημεία τους στο παρελθόν έχει αποδώσει καρπούς που συνδυάζουν το σασπένς με το ανθρώπινο δράμα, και η συνεργασία τους εδώ προϊδεάζει για μια ταινία που θα εστιάζει τόσο στο θέαμα όσο και στους χαρακτήρες.

Το καστ είναι εξίσου εντυπωσιακό. Η Emily Blunt (Oppenheimer, A Quiet Place) αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, πιθανότατα ως το πρόσωπο που έρχεται αντιμέτωπο με την «απαγορευμένη» γνώση. Δίπλα της, ο βραβευμένος με Emmy Josh O'Connor (The Crown, Challengers), ο οποίος συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο Χόλιγουντ. Το καστ συμπληρώνουν ο βετεράνος Colin Firth, η ανερχόμενη Eve Hewson και ο Colman Domingo, συνθέτοντας μια ομάδα που εγγυάται ερμηνευτικό βάθος.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική υπογραφή του John Williams. Σηματοδοτώντας την 30ή συνεργασία τους, ο θρυλικός συνθέτης επιστρέφει για να ντύσει μουσικά το όραμα του Σπίλμπεργκ, προσθέτοντας ίσως μια τελευταία, μεγαλειώδη νότα στην κοινή τους πορεία.

Η Universal Pictures έχει ορίσει την πρεμιέρα του Disclosure Day για τις 12 Ιουνίου 2026.