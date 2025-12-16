Hokum: Πρώτο teaser για την επερχόμενη ταινία τρόμου με τον Adam Scott

Αν νομίζατε ότι η ένταση του Severance ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας του Adam Scott, ετοιμαστείτε να αναθεωρήσετε. Ο δημοφιλής ηθοποιός αφήνει για λίγο τα εταιρικά γραφεία της Lumon Industries και μεταφέρεται στην ομιχλώδη ιρλανδική ύπαιθρο, πρωταγωνιστώντας στη νέα ταινία τρόμου Hokum.

Το πρώτο teaser trailer που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία διανομής NEON είναι μια σύντομη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική γροθιά στο στομάχι, υπενθυμίζοντας πως ο καλός τρόμος δεν χρειάζεται πολλά λόγια, αλλά τις κατάλληλες εικόνες.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό, όμως αυτός ο χρόνος είναι αρκετός για να προκαλέσει ανατριχίλα. Χωρίς φλύαρους διαλόγους ή περιττές εξηγήσεις, το teaser εστιάζει στην ατμόσφαιρα. Βλέπουμε τον Scott, εμφανώς ταλαιπωρημένο και τρομοκρατημένο, να περιπλανιέται σε ένα σκοτεινό δάσος και στους διαδρόμους ενός παλιού πανδοχείου.

Ωστόσο, αυτό που κλέβει την παράσταση – και πιθανότατα θα στοιχειώσει τα όνειρα των θεατών – είναι οι φευγαλέες ματιές σε μια απόκοσμη, σχεδόν δαιμονική φιγούρα. Ένα πλάσμα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν γαϊδούρι ή κάποιο παραμορφωμένο ζώο, με ένα μόνιμο, παγωμένο χαμόγελο, εμφανίζεται ξαφνικά, δημιουργώντας μια αίσθηση αλλόκοτου τρόμου που δύσκολα ξεχνιέται. Η φωνή που ακούγεται στο υπόβαθρο μιλά για μια αρχαία μάγισσα, θέτοντας τον τόνο για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Είναι σαφές ότι η ταινία δεν βασίζεται σε φθηνά ξαφνιάσματα (jump scares), αλλά στο χτίσιμο μιας βαθιάς, ψυχολογικής απειλής.

Στο Hokum, ο Adam Scott υποδύεται τον Ohm Bauman, έναν μοναχικό συγγραφέα μυθιστορημάτων τρόμου. Σε μια προσπάθεια να βρει γαλήνη και να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία των γονιών του, ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο πανδοχείο στην Ιρλανδία για να σκορπίσει τις στάχτες τους.

Η τοποθεσία, όμως, κάθε άλλο παρά φιλόξενη είναι. Το προσωπικό του πανδοχείου αρχίζει να του διηγείται ιστορίες για μια αρχαία μάγισσα που λέγεται ότι στοιχειώνει τη σουίτα του μήνα του μέλιτος. Αυτό που αρχικά μοιάζει με τοπικό φολκλόρ, γρήγορα μετατρέπεται σε εμμονή για τον Ohm. Καθώς οι ιστορίες ριζώνουν στο μυαλό του, αρχίζει να βιώνει διαταραγμένα οράματα. Η εξαφάνιση ενός ατόμου περιπλέκει τα πράγματα, παρασύροντας τον πρωταγωνιστή σε μια εφιαλτική αναμέτρηση όχι μόνο με το υπερφυσικό, αλλά και με τις πιο σκοτεινές πτυχές του δικού του παρελθόντος.

Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Ιρλανδός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Damian McCarthy. Για τους λάτρεις του είδους, το όνομα αυτό αποτελεί εγγύηση ποιότητας. Ο McCarthy έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του με ταινίες όπως το Caveat (2020) και το πρόσφατο Oddity (2024), το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και βραβεία κοινού σε φεστιβάλ όπως το SXSW.

Ο McCarthy φημίζεται για την ικανότητά του να δημιουργεί τρόμο μέσα από την ατμόσφαιρα, τη σιωπή και τη χρήση ανατριχιαστικών αντικειμένων ή χώρων, αποφεύγοντας τις εύκολες λύσεις των σύγχρονων blockbusters τρόμου. Το teaser του Hokum επιβεβαιώνει ότι παραμένει πιστός στο στυλ του, χρησιμοποιώντας την ιρλανδική τοπιογραφία και την απομόνωση ως βασικά εργαλεία αφήγησης.

Η παραγωγή φέρει τη σφραγίδα της Spooky Pictures (Roy Lee και Steven Schneider), γνωστών για επιτυχίες όπως το It και το Watcher, ενώ τη διανομή έχει αναλάβει η NEON. Η NEON έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες στον χώρο του "εκλεπτυσμένου τρόμου", έχοντας στο ενεργητικό της ταινίες όπως το Longlegs και το Immaculate, κάτι που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για το Hokum.

Αν και το ευρύ κοινό τον έχει συνδέσει με κωμικούς ρόλους (Parks and Recreation) ή με το δυστοπικό δράμα (Severance), ο Adam Scott δεν είναι ξένος με το είδος του τρόμου. Έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε ταινίες όπως το Krampus και το Piranha 3D. Ωστόσο, το Hokum φαίνεται να απαιτεί από αυτόν μια διαφορετική προσέγγιση. Εδώ δεν υπάρχει το στοιχείο της μαύρης κωμωδίας ή της σάτιρας. Καλείται να σηκώσει το βάρος ενός καθαρόαιμου ψυχολογικού θρίλερ, ενσαρκώνοντας έναν χαρακτήρα που σταδιακά χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα. Η επιλογή του για τον ρόλο του Ohm Bauman δείχνει την πρόθεσή του να εξερευνήσει πιο σκοτεινά και δραματικά μονοπάτια στην καριέρα του.

Στο πλευρό του Scott θα δούμε ένα ενδιαφέρον καστ που περιλαμβάνει τους Peter Coonan (Bad Sisters), David Wilmot (Station Eleven), και Florence Ordesh, προσθέτοντας ντόπιο ιρλανδικό χρώμα και αυθεντικότητα στην παραγωγή.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Μαΐου 2026.