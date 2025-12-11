28 Year Later: Ετοιμάζεται και τρίτο μέρος με ενδεχόμενη επιστροφή του Cillian Murphy

Η αναγέννηση του franchise που καθόρισε το είδος των ταινιών τρόμου με ζόμπι (ή μάλλον, «μολυσμένους») στις αρχές του 2000, φαίνεται πως εξελίσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά στοιχήματα της δεκαετίας. Καθώς ο απόηχος από τις πρώτες προβολές του 28 Years Later: The Bone Temple είναι κάτι παραπάνω από θετικός, επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι η τρίτη ταινία που θα ολοκληρώσει τη νέα τριλογία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της παραγωγής.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, νέο που συνοδεύει την ανακοίνωση, αφορά το πρόσωπο που συνέδεσε την καριέρα του με την αρχή αυτής της ιστορίας. Ο λόγος για τον Cillian Murphy, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Jim, κλείνοντας έτσι τον κύκλο που άνοιξε το μακρινό πλέον 2002 με το 28 Days Later.

Ο θρίαμβος του «The Bone Temple» ανοίγει τον δρόμο

Η απόφαση της Sony να προχωρήσει άμεσα στο τρίτο κεφάλαιο δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της ανταπόκρισης που λαμβάνει το δεύτερο μέρος, The Bone Temple. Οι πρώτες κριτικές αντιδράσεις κάνουν λόγο για ένα σίκουελ που ξεπερνά τα όρια, χαρακτηρίζοντάς το «θεότρελο» (bonkers) και προειδοποιώντας τους θεατές ότι θα χρειαστούν «γερό στομάχι».

Οι κριτικοί επισημαίνουν ότι η ταινία καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα πιο ωμή αλλά και, αναπάντεχα, πιο διασκεδαστική από τον προκάτοχό της, το 28 Years Later, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο σημειώνοντας εισπρακτική επιτυχία με έσοδα άνω των 150 εκατομμυρίων δολαρίων και σκορ 89% στο Rotten Tomatoes.

Στο The Bone Temple, τη σκυτάλη της σκηνοθεσίας από τον Danny Boyle πήρε η Nia DaCosta, με τους Ralph Fiennes (Dr. Ian Kelson) και Jack O'Connell (Jimmy Crystal) να ηγούνται του καστ. Ο Cillian Murphy φέρεται να έχει μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο μεγάλο φινάλε.

Η «Dream Team» επανενώνεται για το φινάλε

Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, ο αρχιτέκτονας του σεναρίου, Alex Garland, θα αναλάβει τη συγγραφή και του τρίτου μέρους, διασφαλίζοντας τη αφηγηματική συνοχή της τριλογίας. Αν και ο τίτλος της επερχόμενης ταινίας παραμένει άγνωστος, όπως και το όνομα του σκηνοθέτη, οι φήμες θέλουν τον Danny Boyle να επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για να ολοκληρώσει το όραμά του.

Το σχέδιο για μια τριλογία υπήρχε εξαρχής στο τραπέζι, ωστόσο η στρατηγική της Sony ήταν προσεκτική: γύρισαν τις δύο πρώτες ταινίες (28 Years Later και The Bone Temple) διαδοχικά και περίμεναν την εμπορική και καλλιτεχνική αποδοχή τους πριν ανάψουν το πράσινο φως για το φινάλε.

Με την επιτυχία πλέον δεδομένη, το στοίχημα για την τρίτη ταινία είναι τεράστιο. Η επιστροφή του Murphy, όχι απλώς ως cameo αλλά ως κεντρικός πυλώνας της ιστορίας, αναμένεται να λειτουργήσει ως μαγνήτης για το κοινό, ενώνοντας τη νοσταλγία της πρώτης ταινίας με τη φρέσκια, βίαιη πνοή που έδωσαν οι δημιουργοί στη νέα αυτή τριλογία.

Το 28 Years Later: The Bone Temple αναμένεται στις αίθουσες στις 16 Ιανουαρίου, ενώ οι λάτρεις του τρόμου έχουν πλέον έναν ακόμα λόγο να ανυπομονούν για το μέλλον του franchise.