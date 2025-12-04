Ready or Not 2: Πρώτο trailer για το sequel της ταινίας τρόμου

Το Ready or Not είχε καταφέρει το 2019 να γίνει μια μικρή cult έκπληξη: ένα εκρηκτικό μείγμα τρόμου, μαύρου χιούμορ και κοινωνικού σχολίου, που εκτόξευσε τη Samara Weaving και τη δημιούργησε σε μία από τις πιο συναρπαστικές scream queens της εποχής. Η Grace Le Domas κατάφερε να επιβιώσει από το αρρωστημένο παιχνίδι κρυφτού της οικογένειας Le Domas, να δει όλη τη δυναστεία να ανατινάζεται κυριολεκτικά και να περπατήσει προς το φως της αυγής σαν μια αιματοβαμμένη νύφη που τα είδε όλα. Θα περίμενε κανείς πως αυτό ήταν το τέλος της ιστορίας. Αλλά η νέα ταινία έχει άλλη άποψη.

Το πρώτο trailer του Ready or Not 2: Here I Come δείχνει πως η «λύτρωση» της Grace ήταν απλώς η αρχή. Η συνέχεια φέρνει πίσω την ομάδα που έκανε το πρωτότυπο τόσο απολαυστικά σαδιστικό: οι Guy Busick και R. Christopher Murphy επιστρέφουν στην πένα του σεναρίου, ενώ οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett βρίσκονται ξανά πίσω από την κάμερα. Και η Weaving, φυσικά, είναι έτοιμη για έναν ακόμη γύρο επιβίωσης.

Αυτή τη φορά, όμως, το παιχνίδι είναι μεγαλύτερο, πιο πολύπλοκο και πιο θανατηφόρο. Το trailer ανοίγει με μια Grace να ξυπνά σε νοσοκομείο, δεμένη με χειροπέδες και φορώντας απλώς μια ιατρική ρόμπα. Κανείς δεν τη συγχαίρει για την επιβίωσή της. Αντίθετα, την ενημερώνουν ότι η εξόντωση των Le Domas ενεργοποίησε έναν νέο, ακόμη πιο αδίστακτο γύρο: μια μονομαχία «διπλά ή τίποτα» απέναντι σε ένα συμβούλιο πλούσιων, πανίσχυρων οικογενειών που θεωρούν τιμή τους να συνεχίσουν την παράδοση των θανατηφόρων παιχνιδιών.

Το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι η Grace δεν είναι μόνη της αυτή τη φορά. Η ταινία εισάγει την χαρακτήρα Faith, την αποξενωμένη αδελφή της Grace, την οποία υποδύεται η Kathryn Newton. Η σχέση των δύο γυναικών φαίνεται πως θα παίξει κεντρικό ρόλο, προσθέτοντας συναισθηματικό βάρος μέσα σε έναν καταιγισμό από παγίδες, κυνηγητά και φονικές τελετουργίες. Το δίδυμο βρίσκεται στο στόχαστρο όχι απλώς μιας οικογένειας, αλλά ολόκληρης μιας ελίτ που μοιάζει να λατρεύει τον πλούτο και τη βία με θρησκευτικό φανατισμό.

Όσο για το καστ, η παραγωγή δεν τσιγκουνεύτηκε. Μαζί με τη Weaving και τη Newton εμφανίζονται οι Shawn Hatosy, Kevin Durand, Olivia Cheng, Néstor Carbonell και Elijah Wood, ενώ δύο ονόματα ξεχωρίζουν ακόμη περισσότερο: η Sarah Michelle Gellar, θρύλος του τρόμου και της pop κουλτούρας, και ο David Cronenberg, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους δημιουργούς body horror.

Το ύφος του trailer παραμένει πιστό στο πνεύμα του πρώτου φιλμ: ξέφρενο, γεμάτο αιφνιδιασμούς και διάθεση να σατιρίσει την αδυσώπητη επιθυμία της ελίτ να κρατήσει την εξουσία με κάθε μέσο. Κάθε πλάνο μοιάζει να λέει πως το σχόλιο «eat the rich» δεν θα είναι απλώς υπόνοια, αλλά ολόκληρο το θεματικό πυρήνα της ταινίας. Βλέπουμε λαμπερές αίθουσες, μαρμάρινα αρχοντικά και μια σειρά από καλοραμμένους δολοφόνους που κυνηγούν τη Grace σαν να συμμετέχουν σε διαστρεβλωμένη έκδοση ενός κυνηγιού αλεπούς. Μόνο που η αλεπού αντιστέκεται – και μάλιστα άγρια.

Ακόμη κι έτσι, το Ready or Not 2 δεν φαίνεται να εγκαταλείπει το χιούμορ που έκανε το πρώτο τόσο αναγνωρίσιμο. Υπάρχουν μικρές δόσεις αυτοσαρκασμού, στιγμές που αποφορτίζουν τη βία και τον τρόμο, και εκείνο το ξέφρενο energy που χαρακτηρίζει την ομάδα των Radio Silence. Αν κρίνουμε από τον ρυθμό του trailer, η ταινία επιδιώκει να ξεπεράσει το πρωτότυπο στη φρενίτιδα και το μέγεθος των σεναρίων επιβίωσης.

Οι δημιουργοί υπόσχονται μια κλιμάκωση των παιχνιδιών που θα φέρει τη Grace σε δοκιμασίες όχι μόνο σωματικές αλλά και ψυχολογικές. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν της, την οικογένειά της και, ενδεχομένως, να ανακαλύψει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για να μείνει ζωντανός όταν ολόκληρη η κοινωνική κορυφή έχει αποφασίσει ότι είσαι ο στόχος.

Το Ready or Not 2: Here I Come αναμένεται να φτάσει στις αίθουσες την άνοιξη.