28 Years Later: The Bone Temple, νέο trailer για το sequel

Το νέο trailer του 28 Years Later: The Bone Temple μοιάζει με κάλεσμα σε μια ακόμη σκοτεινή καταβύθιση στο σύμπαν που δημιούργησε ο Danny Boyle με το 28 Days Later. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες ιστορίας μέσα στον κόσμο του Rage Virus, η νέα ταινία φέρνει στο προσκήνιο μια σύγκρουση χαρακτήρων που υπόσχεται να αφήσει βαθύ αποτύπωμα: τον Jimmy Crystal, όπως τον υποδύεται ο Jack O'Connell, και τον μυστηριώδη Dr. Kelson, που ενσαρκώνει ο Ralph Fiennes.

Η Βρετανία εξακολουθεί να είναι σημαδεμένη από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις βίας του ιού, όμως αυτή τη φορά ο φακός στρέφεται σε δύο ανθρώπους που βλέπουν την επιβίωση μέσα από εντελώς αντίθετικους φακούς. Ο Dr. Kelson εμφανίζεται ως μια φιγούρα που αγγίζει τα όρια της εμμονής, ένας άνθρωπος που τιμά τους νεκρούς υψώνοντας τρομακτικούς πύργους από ανθρώπινα οστά. Το έργο του προκαλεί δέος, αλλά και υποψίες: μήπως η μνήμη μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν παίρνει κυριολεκτικά υλική μορφή;

Από την άλλη πλευρά, ο Jimmy Crystal επιστρέφει πιο σμιλεμένος, πιο σκοτεινός, αλλά και πιο αποφασισμένος από ποτέ. Στο τέλος του 28 Years Later τον είχαμε δει να παίρνει υπό την προστασία του τον Spike, τον νεαρό που εγκατέλειψε τον πατέρα του και την απομονωμένη κοινότητά τους. Τώρα, στο νέο υλικό, ο Spike εμφανίζεται πλήρως ενσωματωμένος στο πλήρωμα του Jimmy, με tracksuit και εξοπλισμό που παραπέμπει σε μια παράξενη, αυτοσχέδια στρατιωτική αδελφότητα. Η σχέση τους έχει μετατραπεί σε κάτι που μοιάζει με δυναμική οικογένειας επιβίωσης, αλλά ο κίνδυνος που τους περιτριγυρίζει δεν είναι μόνο εξωτερικός.

Η ατμόσφαιρα του trailer αποκαλύπτει πως ο Jimmy βλέπει τον Kelson όχι απλώς ως απειλή, αλλά ως ενσάρκωση του κακού. Η δήλωσή του ότι «είναι ο ίδιος ο διάβολος» δίνει τον τόνο μιας αντιπαράθεσης που ξεπερνά την προσωπική διαμάχη και αγγίζει το ζήτημα του τι πραγματικά σημαίνει ελπίδα σε έναν κόσμο διαλυμένο από τον Rage Virus. Μπορείς να σώσεις έναν κόσμο που έχει χάσει τον ίδιο του τον εαυτό; Ή μήπως όσοι προσπαθούν να τον σώσουν γίνονται οι νέοι τύραννοί του;

Κι όμως, η μεγαλύτερη έκπληξη δεν προέρχεται ούτε από τον Jimmy ούτε από τον Kelson, αλλά από τους ίδιους τους μολυσμένους. Το trailer αποκαλύπτει νέες εξελίξεις του ιού, με πιο τρομακτικό παράδειγμα τον Alpha, έναν τύπο ζόμπι που θυμίζει λιγότερο άνθρωπο και περισσότερο βιολογικό όπλο σε έξαλλη πορεία. Η παρουσία του Alpha είχε ήδη συγκλονίσει στο τέλος του 28 Years Later, αλλά εδώ φαίνεται πως αποτελεί κεντρικό στοιχείο της κλιμάκωσης της απειλής. Οι σκηνές αγωνίας, τα κυνηγητά μέσα σε ερειπωμένα κτίσματα και οι σκιές που κινούνται με αφύσικη ταχύτητα υπογραμμίζουν ότι ο τρόμος απέχει πολύ από το να καταλαγιάσει.

Παρόλα αυτά, στο υπόβαθρο υπάρχει μια αναπάντεχη υπόσχεση: μήπως ο Dr. Kelson έχει βρει κάτι που μπορεί να φέρει την ανατροπή; Οι ψίθυροι για πιθανή θεραπεία του Rage Virus κάνουν το κοινό να αναρωτιέται κατά πόσο ο επιστήμονας είναι τρελός, ιδιοφυΐα ή κάτι πιο αμφίσημο. Το trailer πετάει αρκετά υπονοούμενα ώστε να τροφοδοτήσει θεωρίες, αλλά όχι τόσα ώστε να αποκαλύψει τι πραγματικά συμβαίνει. Είναι μια κλασική αφήγηση για το αν η λύση μπορεί να προκύψει από εκεί που δεν το περιμένεις ή αν η ελπίδα είναι απλώς άλλος ένας τρόπος να παρασυρθείς στην καταστροφή.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Nia DaCosta, που στο The Bone Temple φαίνεται να παίρνει το franchise και να το οδηγεί σε μια πιο εσωτερική, αλλά εξίσου απειλητική κατεύθυνση. Η οπτική της ταινίας, όπως διαφαίνεται από το trailer, συνδυάζει τη γοτθική υπερβολή με τη βρώμικη, μετα-αποκαλυπτική ενέργεια που χαρακτήρισε τις παλαιότερες ταινίες της σειράς. Το στοιχείο της “βουτιάς στο άγνωστο” που προαναγγέλλεται στο τέλος του trailer προϊδεάζει ότι οι χαρακτήρες και μαζί τους το κοινό πρόκειται να μεταφερθούν σε ένα νέο επίπεδο τρόμου, ένα είδος ψυχολογικού λαβύρινθου όσο επικίνδυνου όσο και οι ίδιοι οι μολυσμένοι.

Το 28 Years Later: The Bone Temple ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιανουαρίου 2026.